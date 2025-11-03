امنیت مرزهای آبی کشور مرهون مجاهدت‌ نیروی دریایی سپاه است

جانشین ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ندسا) گفت: اگر اکنون امنیتی در مرزهای آبی کشور برقرار شده، مرهون جانفشانی‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی شما در نیروی دریایی سپاه است.

سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئتی از معاونت‌های ستاد کل، با حضور در منطقه دوم ندسا از این منطقه بازدید به‌عمل آورد.

در این بازدید که به منظور ارزیابی توان رزم در منطقه دوم ندسا انجام می‌شد، سردار وحیدی در جمع رزمندگان دریادل این منطقه گفت: اگر اکنون امنیتی در مرزهای آبی کشور برقرار شده مرهون جانفشانی‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی شما در نیروی دریایی سپاه است.

به گزارش ایرنا از سپاه نیوز، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمنان با دیدن شما در مرزهای آبی حتی جرأت نمی‌کنند نگاه چپ به این آب و خاک بیندازند، تصریح کرد: شما دریادلان با قدرت ایمان و شجاعتی که از شهدای دریایی همچون شهید مهدوی و همرزمانش گرفتید، همانند کوه در مقابل دشمنانی که چشم طمع به این آب و خاک دارند، ایستاده‌اید و دشمن نیز از این قدرت الهی بیمناک است.