رقابت ۱۴۴ تکواندوکار در بازیهای اسلامی با حضور قهرمانان جهان و المپیک
بر اساس سایت رسمی ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی ریاض ۱۴۴ تکواندوکار در دو گروه بانوان و آقایان در شش وزن طی سه روز با یکدیگر به رقابت میپردازند.
ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی ریاض مورخ شانزدهم تا سیام آبان ماه به میزبانی عربستان سعودی برگزار میشود که رقابتهای تکواندو طی سه روز از ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه در سالن «شاهزاده فهد بن فیصل» پیگیری خواهد شد. تیم ملی تکواندو ایران تیمی مجزا نسبت به رقابتهای قهرمانی جهان خواهد بود و با ترکیب امیرمحمد نصیر احمدی، علی اصغر علی مرادیان، حامد اصغری، علی خوشروش، امیررضا صادقیان، علی احمدی، ساینا کریمی، روژان گودرزی، هستی محمدی، فاطمه اسکندرنیا، یلدا ولینژاد و ملیکا میرحسینی در این دوره در ۱۲ وزن بانوان و آقایان حضور خواهد داشت.
در رشته تکواندو، ۱۴۴ تکواندوکار (۷۲ زن و ۷۲ مرد) ثبتنام کردهاند و شانس خود را برای کسب مدال در شش وزن بانوان و شش وزن آقایان که به شکل و شمایلی جدید و با تغییرات نسبت به رقابتهای قهرمانی جهان ووشی برگزار شد؛ امتحان میکنند. در ترکیب تیمهای مطرح تکواندو جهان حاضر در بازیهای کشورهای اسلامی ریاض نام تکواندوکار صاحب عنوان زیادی از کشورهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی، مصر، مراکش، ازبکستان، اردن و... دیده میشود که در ادامه به مدالهایشان میپردازیم.
بر اساس سایت رسمی مسابقات، مسابقات روز نخست تکواندوکاران روز شنبه ۲۴ آبان ماه، در اوزان ۴۶- و ۵۷- کیلوگرم زنان و ۵۴- و ۷۴- کیلوگرم مردان پیگیری میشود که ساینا کریمی، هستی محمدی، امیرمحمد نصیر احمدی و علی خوشروش نمایندگان ایران هستند. یکشنبه مصادف با روز دوم، مسابقات در اوزان ۵۱- و ۷۰- کیلوگرم بانوان و ۶۰- و ۸۲- کیلوگرم آقایان برگزار میشود و روژان گودرزی و یلدا ولینژاد در گروه بانوان و علیاصغر علی مرادیان و امیررضا صادقیان در گروه آقایان به روی شیاپ چانگ میروند.