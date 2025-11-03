«گاندو 3» در راه است پایتخت 8 قطعی است

رئیس مرکز سیما فیلم در یک نشست خبری به تشریح برنامه‌های متنوع و ساخت مجموعه‌های تلویزیونی الف ویژه و فاخر در سیمافیلم پرداخت.

به گزارش خبرنگار کیهان، مهدی نقویان رئیس مرکز سیمافیلم با تشریح اهداف این مرکز در دوره تحول در صداوسيما گفت: امروز هدف رسانه ملی احیای برندهایی است که مردم با آنها خاطره دارند و مورد محبوب قشرهای مختلف مردم است و در واقع پرداختن به ادامه تولید آثاری است که در دهه ۶۰‌، ۷۰ و ۸۰ از شبکه‌های تلویزیونی رسانه ملی پخش شده است. ساخت فصل‌های جدید مجموعه‌های تلویزیونی کارگاه علوی‌، آژانس دوستی‌، مرد سه هزار چهره، بهترین تابستان من و تو، طوبی ۲‌، مهیار عیار ۳‌، آتش و باد از جمله آنهاست.

وی با بیان اینکه همکاری بسیار خوب داوود میرباقری و ابراهیم حاتمی‌کیا با سازمان صداوسيما و ساخت مجموعه‌های فاخر «سلمان فارسی» و «حضرت موسی کلیم‌الله» گفت: در حال حاضر درخصوص ساخت ۵ سریال الف ویژه در رسانه ملی تلاش می‌کنیم و در همین رابطه هم‌اینک مجموعه‌های تلویزیونی «‌سلمان فارسی» و «‌موسی کلیم‌الله» را در حال تولید داریم‌، پیش‌تولید مجموعه تلویزیونی «‌پوریای ولی» هم به پایان رسیده، مجموعه «‌رئیسعلی دلواری» هم همین‌طور در حال پیش‌تولید می‌باشد‌، مجموعه تلویزیونی «‌چمران» هم در حال نگارش است و سازمان صداوسيما به‌طور جدی و همه‌جانبه ساخت این مجموعه‌ها را پیگیری می‌کند تا ان‌شاءالله به آنتن برسد.

رئیس مرکز سیمافیلم در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان در رابطه با تولید فصل سوم مجموعه تلویزیونی «گاندو» گفت: پس از تولید فصل‌های اول و دوم این مجموعه،‌ سازمان صداوسيما به دنبال ساخت سری سوم مجموعه «گاندو» بود که با توجه به تحولات داخل کشور و نیز منطقه به‌ویژه دفاع مقدس ۱۲روزه‌، ساخت فصل سوم آن به تاخیر افتاد اما خوشبختانه در حال حاضر مرکز فیلم‌سازی شهید آوینی به‌طور جدی پای کار آمده و فیلمنامه آن هم نوشته شده است که با موضوع تحولات و اتفاقات جنگ تحمیلی ۱۲روزه است و ما امیدواریم که « «گاندو 3» را با عوامل و عناصر اصلی این مجموعه تولید کرده و به پخش برسانیم.

نقویان همچنین اظهار داشت: برای ایام ماه مبارک رمضان امسال و ایام نوروز سال ۱۴۰۵ که پشت سر هم قرار دارند ما تولید و پخش آثار نمایشی متنوعی را در دستور کار داریم و در همین رابطه ۶ مجموعه تلویزیونی را برای پخش در این دو ایام خاص در نظر گرفته‌ایم که پخش مجموعه تلویزیونی ماورایی «سفر به میانه سر» از جمله مجموعه ماورایی ماه رمضان سیمافیلم است و همچنین مجموعه‌های نمایشی طنز و برنامه‌های دیگری را هم برای ایام نوروز ۱۴۰۵ در دست اقدام و تولید داریم که ان‌شاءالله در ایام نوروز ۱۴۰۵ برروی آنتن خواهد رفت و همچنین مجموعه تلویزیونی «شش ماهه» و «مرد سه هزار چهره» مهران مدیری هم در ایام عید نوروز پخش خواهد شد.

رئیس مرکز سیمافیلم یادآور شد: مجموعه تلویزیونی «پایتخت ۸» قطعاً ساخته خواهد شد.