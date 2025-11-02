سرویس خارجی-

نماینده ویژه آمریکا در سوریه و لبنان باز هم به لبنانی‌ها توهین کرد تا شاید بتواند از آب گل‌آلودِ اختلاف‌افکنی، ماهیِ فتنه بگیرد!

از هر طرف که به غرب آسیا در دوران معاصر و تحولاتِ آن نگاه می‌کنیم، سایه‌های سنگین امپریالیسم در آسمان آن مشهود است. آمریکا و رژیم آپارتاید اسرائیل سال‌هاست با دستانی مرئی و نامرئی و نیز با استراتژی‌های حساب‌شده، آتش تفرقه را در جوامع مسلمان شعله‌ور نگه داشته‌اند؛ از حمایت آشکار واشنگتن از شبه‌نظامیان مسیحی در لبنان طی جنگ داخلی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰- که طبق اسناد محرمانه افشاشده توسط «ویکی‌لیکس»، هدفش تضعیف محور مقاومت شیعی بود- تا عملیات‌های اطلاعاتی موساد در سال‌های اخیر، مانند نفوذ در شبکه‌های دروزی و سنی لبنان برای تحریک درگیری‌های فرقه‌ای، همان‌طور که گزارش‌های سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ بر آن صحه گذاشتند. این ‌توطئه‌ها در لبنانِ زخم‌خورده یکی و دوتا نیست؛ از بودجه ۲۵۰میلیون دلاری کنگره آمریکا در ۲۰۲۴ برای «حمایت از اقلیت‌ها» که عملاً به ابزار گسست میان شیعه و سنی بدل شد، تا حملات سایبری رژیم اسرائیل علیه زیرساخت‌های حزب‌الله در ۲۰۲۵، که طبق تحلیل‌های اندیشکده «بروکینگز»، نه‌تنها امنیت را هدف گرفت، بلکه شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرد. این اقدامات، نه تصادفی، بلکه نقشه‌ای مدون برای حفظ هژمونیِ شوم آمریکایی است.

سریال توهین‌های فرستاده آمریکا

«تام باراک»، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و لبنان، که پیش‌تر هم به خبرنگاران لبنانی توهین کرده بود و آنها را «بدوی» خوانده بود، در اجلاس گفت‌وگوهای استراتژیک منامه بحرین در سخنان توهین‌آمیز دیگری گفت: «لبنان یک دولت شکست‌خورده است. بانک مرکزی وجود ندارد. سیستم بانکی ورشکسته است. برق وجود ندارد مردم به ژنراتورهای خصوصی متکی هستند. برای آب و آموزش، به تأمین‌کنندگان خصوصی نیاز دارید.» او، که بدش نمی‌آیند لبنانی‌ها را به جان هم بینداز، در سخنرانیِ رطب و یابسِ خود گفت: «پس دولت چیست؟ دولت حزب‌الله است. در جنوب، حزب‌الله آب و آموزش و سوخت را تأمین می‌کند. ۴۰هزار سرباز دارد؛ ارتش لبنان ۶۰هزار نفر؛ اما سربازان حزب‌الله ۲۲۰۰ دلار در ماه و سربازان ارتش لبنان ۲۷۵ دلار درآمد دارند. حزب‌الله ۱۵ تا ۲۰هزار موشک و راکت دارد؛ سربازان ارتش لبنان جیپ‌های قدیمی و کلاشنیکف دارند. اینجا چه اتفاقی دارد می‌افتد؟» این سخنان به قول منتقدین سینمایی «گل‌درشت‌تر» از آن است که جواب داده شود؛ مسلماً همان‌طور که گوش لبنانی‌ها خوب می‌شنود، خِرَد آنها هم خوب داوری می‌کند که این سخنان از چه سنخ سخنانی است؟!

یاوه‌گویی‌های وزیر رژیم آپارتاید

گویا رطب و یابس بافتن منحصر به نماینده آمریکا نیست! وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تأکید بر تداوم حملات به لبنان و عدم خروج از مناطق جنوبی این کشور، اعلام کرد که تل‌آویو به آمریکا فرصت داده است تا از طریق فشار سیاسی، روند خلع سلاح حزب‌الله را پیش ببرد. «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی تهدیدآمیز اعلام کرد که ارتش این رژیم قصد ندارد حملات خود به لبنان را متوقف کند یا از مناطق موسوم به «کمربند امنیتی» در جنوب لبنان خارج شود. طبق گزارش وبگاه «النشره»، او مدعی شد: «ما در منطقه الجلیل به سطحی از آرامش رسیده‌ایم که در ۲۰ سال گذشته تجربه نکرده بودیم.» کاتس در ادامه رطب و یابس‌های خود گفت: «من به مورگان اورتگاس، فرستاده ویژه آمریکا، اطلاع دادم که اگر به هر شهر اسرائیلی حمله‌ای صورت بگیرد، ما در پاسخ، بیروت را هدف قرار خواهیم داد. آمریکا در حال اعمال فشار بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله است و ما در حال حاضر به این روند فرصت می‌دهیم.» این تهدیدات در شرایطی مطرح می‌شود که در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان، هفت تن شهید و زخمی شدند.

حزب‌الله: نه تسلیم می‌شویم و نه عقب‌نشینی می‌کنیم!

در مقابل، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تأکید کرد: مقاومت در برابر فشارها نه تسلیم می‌شود و نه عقب‌نشینی می‌کند، بلکه برای بازسازی، التیام دادن و مرهم نهادن بر زخم‌ها تلاش خواهد کرد. «حسن فضل‌الله»، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، در مراسم بزرگداشتی در شهرک یاطر در جنوب لبنان تأکید کرد: «ما در این مرحله که از زمان توقف آتش‌بس ادامه دارد، همچنان بر این اصرار داریم که نهادهای دولتی با وجود درد و رنج و با وجود خون ریخته‌شده در سرزمین‌مان، مسئولیت خود را برعهده بگیرند؛ زیرا شرایط این مرحله چنین موضعی را از ما می‌طلبد، اما در عین حال مقاومت همان مقاومت است با حکمت، شجاعت، مردم و رزمندگانش.»

همچنین «احمد الحجار»، وزیر کشور لبنان، گفت: ارتش در حال کار برای پایان دادن به هرگونه حضور مسلح در جنوب لیتانی پیش از پایان سال جاری میلادی است و از طرف صهیونیستی خواست تعهدات خود را درخصوص عقب‌نشینی از سرزمین لبنان و توقف حملات علیه آن اجرا کند. الحجار در حاشیه نشست «گفت‌وگوی منامه» در بحرین، در پاسخ به این پرسش که آیا لبنان از وقوع جنگی جدید با رژیم صهیونیستی بیم دارد، گفت: «در طول سالیان متمادی در معرض جنگ‌های طولانی و تجاوزات متعدد قرار گرفته‌ایم، آخرین آن جنگ ۶۶روزه بود که در واقع هنوز پایان نیافته است. جنگ همچنان علیه ما ادامه دارد. بله، باید ابتکار عمل نشان دهیم تا کشور و مردم خود را از ویرانی بیشتر نجات دهیم. امیدواریم جز خیر نصیبمان نشود.»

انتقال صدها موشک به حزب‌الله

خبر دیگر از لبنان آن‌که کانال ۱۴ اسرائیل به نقل از یک منبع سیاسی گزارش کرد که نهاد نظامی اسرائیل قصد دارد به سطوح سیاسی این رژیم توصیه کند تا با اجرای یک عملیات نظامی علیه حزب‌الله موافقت کنند، عملیاتی که به گفته این منبع، هدف از آن وارد آوردن ضربه‌ای مستقیم برای تضعیف حزب‌الله پس از بازیابی توان خود است. کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل نیز به ‌نقل از یک مقام ارشد امنیتی خبر داد: «برآوردهای اطلاعاتی تل‌آویو نشان می‌دهد حزب‌الله توان نظامی خود را بازیابی کرده و موفق شده صدها موشک از مسیر سوریه به لبنان منتقل کند... ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد حزب‌الله موفق شده توان نظامی خود را بازیابی کند و صدها فروند موشک را از مسیر سوریه به لبنان منتقل نماید. این مقام صهیونیستی گفته است که انتقال تسلیحات از طریق مسیرهای زمینی و بنادر همچنان ادامه دارد.»