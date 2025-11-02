فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۳
تجلیل از خبرنگار کیهان در نخستین بزرگداشت چهره‌های ماندگار فرهنگ و هنر و رسانه شهرستان رامسر

ساری- خبرنگار کیهان:
در نخستین مراسم بزرگداشت چهره‌های ماندگار فرهنگ و هنر و رسانه شهرستان رامسر با اهدای لوح تقدیر و تندیس از حسن حیدری پیشکسوت رسانه و خبرنگار کیهان تجلیل به عمل آمد.
نخستین بزرگداشت چهره‌های ماندگار فرهنگ و هنر و رسانه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر با حضور فرماندار، امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی رامسر، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در هتل پارسیان رامسر برگزار شد و از خدمات ارزشمند 8 نفر از برگزیدگان ماندگار: حجت‌الاسلام علی‌اکبر گرگانی، دکتر سید علی‌اکبر میرحسینی، نیما صالح رامسری، حسن حیدری، محمدمهدی میرصادقی، هولاکو خلعتبری، فرزاد مسرور و اعظم عسکری با اهدای لوح تقدیر و تندیس
تجلیل شد.

