حمله به ایران اشتباهی تاریخی بود اسرائیل نوبت بعدی ضربه بدتری میخورد
تحلیلگران مختلف در آمریکا میگویند حمله به ایران اشتباهی تاریخی بود و اگر اسرائیل دوباره وارد جنگ شود ضربه بدتری از ایران دریافت خواهد کرد.
خبرنگار والاستریتژورنال و کارشناس ارشد اندیشکده آمریکایی «مرکز سیاست بینالمللی» در این زمینه تاکید کرد: روزبهروز روشنتر میشود که جنگ با ایران یک اشتباه تاریخی بود. ایران ممکن است اکنون یک قدرت دارای تسلیحات اتمی باشد که آن را اعلام نکرده است.
سینا طوسی در واکنش به ادعای ترامپ مبنی بر نقش حمله به مراکز هستهای ایران در توافق غزه، این دیدگاه را «وارونه و اشتباه تاریخی» دانست و افزود: نتیجه واقعی، تضعیف موقعیت اسرائیل و تقویت نقش منطقهای ایران بوده است. حمله به تأسیسات هستهای ایران، اشتباهی بود که معادلات خاورمیانه را تغییر داد.
ترامپ در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز مدعی شده بود «اگر حمله به مراکز هستهای ایران انجام نمیشد، توافق غزه ممکن نبود». اما تحلیلگر «مرکز سیاست بینالمللی» در آمریکا تاکید کرد: اگر جنگ علیه ایران موفق میبود، اسرائیل هیچگاه با آتشبس در غزه موافقت نمیکرد. اکنون هر روز شواهد بیشتری از اشتباه بودن سیاست نظامی آمریکا در قبال ایران آشکار میشود.
از سوی دیگر یک افسر بازنشسته ارتش آمریکا تاکید کرد: سامانههای دفاعی اسرائیل و آمریکا در مقابل موشکهای پیشرفته و بومی ایران ناتوان هستند.
سرهنگ لارنس ویلکرسون گفت: امروز ایرانیان دارای موشکهای بسیار پیشرفتهای هستند که اسرائیل را کاملاً غافلگیر کرد. موشکهایی که اسرائیل قادر به سرنگونی آنها نیست نه با سامانه «تاد»، نه با «پاتریوت» و نه هیچ سیستم دیگری. آنها درسی سخت گرفتند و همین یکی از دلایل پایان سریع «جنگ 12روزه» بود؛ چون اسرائیل ضربات سنگینی متحمل میشد.
وی افزود: اگر اسرائیل بهتنهائی وارد نبرد با ایران شود، ضربه سختی خواهد خورد و شکست میخورد؛ ضربهای بسیار سنگین که دیگر کشوری به نام اسرائیل وجود نخواهد داشت!
در همین حال، اسکات ریتر افسر بازنشسته ارتش آمریکا و بازرس تسلیحاتی سابق سازمان ملل گفته است: همانگونه که آمریکا در پرلهاربر از ژاپن آسیب دید اما چهار سال بعد در خلیج توکیو پیروز شد، ایران هم خودش را بازیابی کرد و ادامه داد. 12روز بعد از حمله، نتانیاهو به ترامپ التماس کرد برای آتشبس میانجیگری کند، چون فهمید ضربهاش کار ایران را تمام نکرده است. ایران در روزهای پایانی جنگ موشکهای جدیدی شلیک کرد که از سپر پدافندی عبور میکردند و دقیق به هدف میخوردند، دردی که حالا خود اسرائیلیها هم به آن اذعان دارند...
یادآور میشود پیش از این هم «دنی سیترینوویچ»، رئیس پیشین دایره تحقیقات و تحلیل مرکز اطلاعات ارتش اسرائیل گفته بود: ما در جنگ ۱۲روزه علیه ایران شکست خوردیم. ما فکر میکردیم میتوانیم با جنگ، حکومت ایران را سرنگون کنیم اما نتیجه برعکس شد و موقعیت مردمی نظام ایران تقویت شد؛ باید واقعبین بود، براندازی در ایران خیالپردازی است. اپوزیسیون و مخصوصا رضا پهلوی توانایی برگشت به ایران و تغییر حکومت را ندارند.
سیتیرینوویچ همچنین در تحلیلی برای اندیشکده شورای آتلانتیک مینویسد: ما در جنگ علیه ایران پیروز نشدیم. جنگ دوباره با ایران، زیان راهبردی برای اسرائیل دارد و باید از توافق دوباره آمریکا و اروپا با ایران حمایت کنیم. اقدام متقابل ایران، نشانه ناتوانی اسرائیل و غرب در ممانعت از بازسازی ظرفیتهای متعارف ایران هستند. سران اسرائیل بعد از پایان جنگ ۱۲روزه ژوئن گفتند ایران دیگر نمیتواند سلاح هستهای بسازد... بدون توافق هستهای، خطر جنگ دوباره وجود دارد و اینبار ممکن است به گرداب جنگی فرسایشی بیفتد که فشار اقتصادی را بر اسرائیل افزایش خواهد داد و هرگونه بهبود موضع راهبردی اسرائیل را به خطر خواهد انداخت؛ بهعلاوه، این احتمال را بالا میبرد که ایران تصمیم بگیرد به سمت تسلیحات هستهای حرکت کند. درون نظام، روزبهروز افراد بیشتری ادعا میکنند که گزینه دیگری وجود ندارد.
ایران اخیراً شروع به بازسازی گسترده ظرفیتهای موشکی خود کرده؛ از جمله مجموعهای آزمایشهایی که ظاهراً با هدف بهبود ظرفیت پرتاب در جنگ دوباره با اسرائیل. ایران همچنین با جدیت مشغول احیای سیستمهای دفاع هوائی خود است. این اقدامات، آنچه را اسرائیل در جنگ کسب کرد، تضعیف میکنند و فراتر از هرچیز، نشانه ناتوانی در ممانعت از بازسازی ظرفیتهای متعارف توسط ایران است... اگر جنگ علیه ایران دوباره شروع شود، شرایط اینبار برای اسرائیل کمتر مناسب است. معلوم است که ایران آمادگی بهتری برای چنین کارزاری خواهد داشت، در سایه درسهایی که از جنگ آموخته و تلاشهایش، بهخصوص در حوزه سیستمهای موشکی، برای استفاده از این درسها در جهت بهبود توانایی خود... بهرغم مشکلات داخلی، حملات اسرائیل به ایران، موجب تقویت موضع حاکمیت در ایران و تقویت حس ملیگرایی ایرانیان شد. حملات بیشتر، صرفاً به تقویت این روند منجر شود.