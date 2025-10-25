کیهان و خوانندگان
* رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با جمعی از مدالآوران و افتخارآفرینان عرصه المپیادهای علمی و ورزشی با بیان یک عبارت ساده اما پرمعنا «به همین خیال باش» خطاب به دشمن عملاً خط بطلانی بر روایتگری و افسانهپردازی دروغین ترامپ کشیدند و با استدلالهای منطقی و عقلانی ضعف و زبونی این شخص متوهم و پوشالی بودن ادعای قدرت ایشان را نمایش دادند.
خلیلپور
*درود بر جریانهای مقاومت در سرتاسر جهان از شیخ زکزاکی در آفریقا گرفته تا زینبیون، فاطمیون، حشدالشعبی، حزبالله، انصارالله ... و درود بر همه ملتهای آزاده جهان، که در اوج سلطه امپراطوری رسانهای استکبار جهانی، حصارهای جهالت و بیخبری را شکستند و یکپارچه با مظلومین غزه یکصدا و همراه شدند.
یادگاری
* سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مدالآوران علمی و ورزشی کشور این پیام راهبردی را به همراه داشت: تزریق امید، فعالسازی ظرفیتهای بالقوه و بسیج نخبگان در مواجهه با چالشهای پیشرو. دولتمردان هم از این سیره و روش آقا پیروی نمایند.
شیری
* سلام و درود بر امام راحل، پایهگذار ایستادگی در برابر ظالمان و دفاع از مظلوم در عصر حاضر و سلام و درود بر امام خامنهای خلف صالحش که ذرهای از مطالبات انقلاب اسلامی کوتاه نیامد و محکم مسیر نورانی بنیانگذار انقلاب را ادامه داد.
تدینی
* ملاک ولایتمداری؛ هماهنگی ایمانی، و قرب نگرش اعتقادی و باور قلبی به آن چیزهایی است، که امام و ولیّ به آن یقین و باور دارد، ازجمله پیروزی قطعی ما و شکست قطعی صهیونیزم و استکبار جهانی. و الّا با حرف، خیلیها ولایتمدارند.
مؤیدی
* وقتی میدان جنگ محدود به شلیک موشک و گلوله نیست و ما در گیرودار جنگ نرم با دشمن هستیم، گروهی از ورزشکاران کشورمان با مدالآوری خود توانستند توانایی جوانان ایرانی و قدرت ملت ایران را که در جوانهایش متجلی است، ظاهر کنند و نشان بدهند جامعه ایران جامعه امیدوار و رو به حرکت است.
صدیقی
* وقتی ایران قاچاقچیهای مواد مخدر را بعد از دادگاهی مجازات میکرد، تمام رسانههای آمریکایی ایران را یک کشور خشونتطلب معرفی میکردند. حالا آمریکا رفته در آبهای یک سرزمین دیگر، ماهیگیرهای ونزوئلا را بدون تشکیل دادگاه، و بدون دلیل و سند صرفا با اتهام قاچاق مواد مخدر با سلاح جنگی پودر میکند، هیچ نهاد حقوق بشری لام تا کام حرف نمیزند.خلاصه منطقی که امروز بر دنیا حاکم است منطق جنگل است.
کریم آبادی
* شاید دلیل عصبانیت شدید حسن روحانی در این روزها و حمله تندش به مجلس به خاطر این باشد که گرایش به شرق و تغییر ریل غربگرایی، به توافق مهم با شرق و از ارزش انداختن برجام بدفرجام و مکانیسم ماشه منجر شده است.
بزرگمنش
* خبرنگار ارشد بیبیسی و تحلیلگر صهیونیست به پیروزی جبهه مقاومت در نبرد با صهیونیستها اعتراف کرده و گفته نتانیاهو بعد از دوسال جنگ در غزه به هدفش برای نابودی حماس نرسید.
نیک پور
* یکی از مقامات صهیونیست، ترامپ این شرور جنایتکار را کوروش نامیده است. چگونه میتوان کسی را که از کشتار مردم غزه و نسلکشی در فلسطین حمایت میکند، کوروش نامید. حقوق بشر واقعی در مدارا، کرامت انسانی و همزیستی تمدنی ریشه دارد، نه در جنگ و خشونتی که امثال ترامپ بهوجود آورنده آن هستند.
خبازیان
* سنای آمریکا بار دیگر در تصویب لایحه بودجه برای پایان دادن به تعطیلی دولت، شکستخورد و تعطیلی دولت فدرال که از اوایل اکتبر آغاز شده، ادامه دارد. این بحران باعث بروز مشکلات مالی برای کارمندان فدرال و نظامیان شده و مراکز توزیع غذای رایگان با افزایش ۳۰ درصدی مراجعهکنندگان مواجه شدهاند. این گوشهای از وضعیت بحران در کشوری است که غربزدههای ما آن را قبله آمال خود میدانند و تبلیغ میکنند.
سید معلمی
* دشمن مدعی است با به شهادت رساندن سید حسن نصرالله کار حزبالله را تمام کرده ولی کدام حزبی کارش «تمام» شده وقتی که میتواند در کشوری با چهار و نیم میلیون جمعیت، در یک برنامه پیشاهنگی بیش از هفتاد و چهار هزار نوجوان دختر و پسر را سازماندهی کند؟ این آمار، جدا از آن صد هزار جنگجویی است که رژیم صهیونیستی را بعد از 66 روز مجبور کرد به حزبالله درخواست آتشبس بدهد.
محسنی نژاد
* ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ جناب دکتر پزشکیان و ۷۸ نماینده دیگر، رئیسجمهور وقت را به دلیل اجرا نکردن قانون گشت ارشاد به مجلس کشاندند. حالا ایشان در جایگاه ریاست جمهوری اعلام میکند لایحه عفاف و حجاب را اجرا نمیکنم. چرا؟
محضری
* ایران بارها از دل سختیها سرافراز بیرون آمده و امروز نیز قدرت، اتحاد و امید ما بالاتر از هر زمان دیگری است. دشمن میخواهد ما را بترساند. اما قدرت ملت ایران در وحدت و ایستادگیاش است. هر یک از ما با تلاش، کار و اخلاق، سنگری در این میدان هستیم. با هم بمانیم، با هم بسازیم، ایران خواهد درخشید.
نوغانی
* آتشبس و تبادل ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی با ۴۸ اسیر صهیونیست نشان داد جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در دو سال اخیر برای این رژیم بینتیجه بوده است و صهیونیستها در نهایت ضمن پذیرش آتشبس مجبور شدند به طرف فلسطینی امتیاز بدهند.
اختیاری
* وقتی رژیم صهیونیستی نتوانست به اهداف پلیدش در مقابله با حماس و غزه دست پیدا کند، آمریکا برای نجات سگ هارش از این منجلاب رسوایی و... متوسل به آتشبس شد و به اعتراف مئیر جاودانفر، کارشناس اسرائیلی و تحلیلگر صهیونیست، اسرائیل مجبور شد با دادن امتیازات دردناک آتشبس را قبول کند.
جلیلوند
* مجلس فرانسه با تحقیق ۶ ماهه در مورد اثرات روانی برخی شبکههای اجتماعی بر نوجوانان، به این نتیجه رسید که آنها، آگاهانه کودکان و جوانان را در معرض محتوای نامناسب، خطرناک و اعتیادآور قرار میدهند. همچنین، استفاده از این شبکهها را برای افراد زیر ۱۵ سال مطلقاً ممنوع، و برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال، محدود به ساعات غیر از ۲۲ تا ۸ صبح کرد! قابل توجه مسئولان فضای مجازی!
جعفری
* ادعای امارات درباره مالکیت جزایر سهگانه ایران، حرکت مضحکی است چرا که اولا تحت فشار لابیهای غربی صورت میگیرد، ثانیاً بسیاری از دولتهای عربی با این ادعای امارات مخالفند.
فردوسی
* دولت قانون حجاب را به این علت ابلاغ نمیکند که قائل به کار فرهنگی است، لطفاً کارهای فرهنگی که طی یکسال اخیر کردهاند را برای مردم تشریح نمایند!
نوربخش مشهد
* یکی از مهمترین چالشهای کشور که چند سال است زنگ هشدار آن به صدا درآمده چالش پیری جمعیت است. چرا مسئولان امر، این تهدید را جدی نگرفته و اقدامی نمیکنند؟
سرلکی فر
* ادغام بانک آینده در بانک ملی، اگر با محاکمه متخلفان و مصادره کامل داراییهای افراد و نهادهای مرتبط با این بانک همراه نباشد، چیزی جز سرشکن کردن خسارتها و زیانهای این بانک بین شهروندان و پرداخت آن از جیب ما مردم نیست. حق این است که هر تسهیلاتی که از محل منابع بانک آینده پرداخت و منجر به ایجاد داراییای شده که در زیان کنونی بانک سهم دارد، باید بدون استثنا مصادره شود.
علی زاد
* طبق گزارشها مدتهاست برخی بانکها درصد زیادی از پول مخصوص وام ازدواج را به کارمندان و افراد خاص میدهند. این در حالی است که بیش از نیم میلیون نفر از جوانان کشورمان در نوبت وام ازدواج هستند.
عیسوندی
* بالاخره سازمان تأمین اجتماعی بخشی از طلب بازنشستگان ناشی از افزایش حقوق فروردین را در مهرماه پرداخت نمود و بخشی دیگر آن را به ماههای بعد موکول کرد. از سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم با توجه به گرانیهای اخیر، هر چه سریعتر نسبت به پرداخت طلب سایر بازنشستگان نیز اقدام نماید.
قربانی
* چرا هیچ نظارتی به شبکههای نمایش خانگی نمیشود؟ برخی کارگردانها پس از ساخت یکی دو فیلم و محکم کردن جای پای خود به لودگی روی آوردهاند و گویا هیچ هنری جز عشق مجازی و ترویج بیحیایی ندارند!
نادری