طرح بمباران ونزوئلا روی میز ترامپ! ژنرال آمریکایی استعفا داد

سی‌ان‌ان در گزارشی از تداوم جنگ‌افروزی ترامپ در منطقه آمریکای لاتین خبر داده و نوشته است، طرح بمباران ونزوئلا روی میز رئیس‌جمهور آمریکا قرار دارد. در همین حال رسانه‌های آمریکای از استعفای یک ژنرال ارشد ارتش این کشور در اعتراض به لشکرکشی ترامپ به دریای کارائیب خبر می‌دهند.

کشور نفت‌خیز ونزوئلا این روزها هدف یک جنگ ترکیبی گسترده از سوی آمریکا قرار گرفته است. در تعریف جنگ ترکیبی گفته می‌شود که استفاده همزمان از ابزارهای نظامی و غیرنظامی از جمله فشار اقتصادی، تحریم، جنگ اطالاعاتی، نمایش قدرت نظامی و خرابکاری برای تضعیف اراده سیاسی، اقتصاد و همبستگی اجتماعی طرف مقابل و وادار کردن حریف به تسلیم. ونزوئلا با بیشترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان پیش از حکومت چپگرایان به ریاست چاوز و مادورو تحت سلطه آمریکا بود و ترامپ مصمم است هر طور که شده حتی با لشکرکشی و حمله نظامی این سلطه را بازگرداند. ترامپ از چندی پیش به بهانه مبارزه با موادمخدر و در اصل به گفته رسانه‌های آمریکایی با هدف براندازی نیکلاس مادورو، بزرگ‌ترین ناوگان نظامی‌اش را در کارائیب مستقر کرده و با صدور مجوز انجام عملیات توسط سیا، ونزوئلا را به آستانه جنگی بکشاند که می‌تواند کل آمریکای لاتین را در آتش بسوزاند. هم‌اکنون بیش از ۱۰درصد کل ظرفیت نظامی آمریکا در آب‌های کارائیب مستقر شده‌اند. چهار ناوشکن، یک زیردریایی هسته‌ای، یک رزمناو و موشک‌انداز و بیش از ۴۵۰۰ نیروی دریایی آمریکا به همراه جنگنده‌های اف-35، بمب‌افکن‌های استراتژیک بی-52 و پهپادهای جاسوسی که در مجموع تصویری را می‌سازند که فراتر از یک عملیات ضد موادمخدر است. ترامپ روز جمعه نیز دستور اعزام یک گروه ناو هواپیمابر تهاجمی به منطقه‌ی کارائیب را صادر کرد.

بزرگ‌ترین استقرار دریایی جهان

به نوشته نشریه «پولیتیکو»، با ورود ناو هواپیمابر «یواس اس جنرال فورد»- جدیدترین و پیشرفته‌ترین ناو هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا- از دریای مدیترانه، به‌همراه چند ناوشکن و یک زیردریایی، آمریکا در حال ایجاد بزرگ‌ترین استقرار دریایی جهان در منطقه است.

سخنگوی پنتاگون در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد که این استقرار «ظرفیت آمریکا برای شناسایی، پایش و مقابله با بازیگران و فعالیت‌های غیرقانونی که امنیت و رفاه سرزمین اصلی آمریکا و امنیت نیم‌کره غربی را تهدید می‌کنند، تقویت خواهد کرد.» براساس این گزارش این ناوها به بیش از ۱۰هزار نیروی نظامی و ۱۲ جنگنده «اف-35» که در هفته‌های اخیر به منطقه اعزام شده‌اند، ملحق خواهند شد. این استقرار نظامی گسترده با هدف اعلامی «مبارزه با موادمخدر» در حالی است که تارنمای بی‌بی‌سی نوشته است، ونزوئلا مرکز اصلی تولید مواد مخدر نیست، هیچ آزمایشگاه کوکائین یا فنتانیل برای حمله آمریکا وجود ندارد. برخی تحلیلگران اقدامات واشنگتن را نوعی «جنگ روانی» برای ایجاد شکاف در نیروهای نظامی ونزوئلا می‌دانند، با این‌ حال نگرانی‌ها درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده همچنان پابرجا است.

بررسی بمباران ونزوئلا

همراه با حمله روز جمعه به یک قایق دیگر ونزوئلا، آمریکا تاکنون ۱۰ حمله به شناورهای کشور ونزوئلا در دریای کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده که در مجموع نزدیک به ۴۰ نفر کشته شده‌اند. ترامپ روز جمعه و در ادامه فشارها به ونزوئلا برای تسلیم این کشور اعلام کرد که زمان حمله زمینی فرار رسیده است. ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ‌سفید گفت که بعد از حملات به قایق‌ها در آب‌های سرزمینی ونزوئلا، نوبت به حمله زمینی می‌رسد. شبکه «بلومبرگ» گزارش داد که ترامپ سپس از «پیت هگزت» وزیر جنگ خود خواست تا به کنگره آمریکا برود و آنها را از تصمیم برای حمله زمینی به خاک ونزوئلا مطلع کند. شبکه خبری سی‌ان‌ان نیز اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی بمباران اهدافی داخل خاک ونزوئلا است. به گزارش مهر، سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که دونالد ترامپ، (براساس ادعاهای خود)، در حال بررسی طرح‌هایی برای بمباران «تأسیسات تولید کوکائین و مسیرهای قاچاق موادمخدر» در داخل ونزوئلا است. سی‌ان‌ان گزارش داد که ترامپ همچنین ممکن است مسیرهای قاچاق موادمخدر را هدف قرار داد. این شبکه افزود که ترامپ هنوز تصمیم قطعی در این زمینه نگرفته است. یک مقام ناشناس در این رابطه گفت: «نقشه‌ها همچنان بر روی میز هستند اما او (ترامپ) دیپلماسی را کنار نگذاشته است.»

اختلاف در پنتاگون بر سر ونزوئلا

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در وزارت جنگ آمریکا درباره لشکرکشی نظامی به دریای کارائیب با هدف سرنگونی دولت نیکولاس مادورو اختلاف نظر جدی وجود داد. نشریه آتلانتیک روز جمعه گزارش داد که دریادار «آلوین هولسی»، رئیس ستاد فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (SOUTHCOM)، پس از درگیری لفظی با وزیر جنگ این کشور «پیت هگزت» بر سر حملات اخیر نیروی دریایی در منطقه کارائیب، از سمت خود استعفا کرده است. به گفته منابع مطلع، «هولسی» نگرانی‌های شدیدی نسبت به یک ماموریت نیروی دریایی ابراز کرده بود که طی آن به قایق‌های مظنون به قاچاق موادمخدر، بدون هشدار یا تلاش برای توقیف، حمله شد. براساس گزارش آتلانتیک حملات آمریکا به قایق‌های غیرنظامی در دریای کارائیب باعث شده که کارشناسان حقوقی زنگ خطر را به صدا درآورده و قانونگذاران دموکرات پایبندی ارتش آمریکا به قوانین جنگی را زیر سؤال ببرند. در پی این انتقادات، جلسه‌ای پرتنش میان هولسی و وزیر جنگ برگزار شد و اندکی بعد، این دریادار باسابقه ۳۷ساله اعلام کرد که قصد دارد ماه آینده بازنشسته شود؛ کمتر از یک سال پس از آغاز مأموریت سه‌ساله‌اش.پنتاگون با تأیید خبر بازنشستگی او تا پایان سال، در بیانیه‌ای از «تعهد تزلزل‌ناپذیر» هولسی به مأموریت و کشور تمجید کرد، اما درباره علت دقیق کناره‌گیری او توضیحی نداد.

می‌جنگیم

در جدیدترین موضع‌گیری نیز رئیس‌جمهوری ونزوئلا، آمریکا را به راه‌اندازی یک کارزار مداوم جنگ روانی و بی‌ثبات‌سازی ونزوئلا متهم کرد و هشدار داد که این کشور حاکمیت خود را تسلیم تجاوز امپریالیستی نخواهد کرد. به گزارش ایرنا از آناتولی، نیکلاس مادورو در یک سخنرانی ملی که روز جمعه از تلویزیون دولتی پخش شد، اعلام کرد: ما به صورت روزانه توسط امپراتوری آمریکا تهدید می‌شویم که این یک جنگ روانی روزانه است. اظهارات بیان می‌شوند. آنها کشتی را جابه‌جا می‌کنند، موشک را جابه‌جا می‌کنند. هدف آنها تغییر حکومت است، اما آنها مانند همیشه شکست خواهند خورد. مردم ونزوئلا بیدار، آگاه و مصمم به دفاع از میهن خود هستند. مادورو در پایان گفت: تهدیدهای امپراتوری ما را نخواهد ترساند. ونزوئلا آزاد، مستقل و باوقار باقی خواهد ماند- مهم نیست چند کشتی یا موشک جابه‌جا کنند.