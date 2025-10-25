گزارشی تکاندهنده از شرایط کودکان سودان جنوبی
سرویس خارجی-
براساس نتایج یک مطالعه جدید که «الجزیره» منتشر کرده است، تقریباً دوسوم کودکان سودانجنوبی مجبور به کار اجباری هستند؛ و این تنها مصیبت کودکانِ این کشور نیست!
سودانجنوبی، جوانترین کشور جهان که در سال ۲۰۱۱ پس از دههها جنگ داخلی از سودان جدا شد، در میان زیباییهای طبیعی بکر و تنوع قومیتی غنیاش، با بحرانی عمیق دستوپنجه نرم میکند. این سرزمین، با مردمی که اکثراً در فقر شدید زندگی میکنند، از آشفتگی سیاسی، درگیریهای قومی و خشونتهای مداوم رنج میبرد. بیش از نیمی از جمعیت ۱۱میلیونی آن به کمکهای بشردوستانه وابستهاند و میلیونها نفر به دلیل ناامنی، قحطی و آوارگی در شرایطی اسفناک به سر میبرند. جنگهای داخلی، به ویژه از سال ۲۰۱۳، زیرساختهای شکننده و نیمبندِ کشور را ویران کرده و فساد گسترده و ضعف حاکمیت، امیدی برای بهبود سریع اوضاع باقی نگذاشته است. این کشور در منطقه شرق آفریقا و در حوزه رود نیل واقع شده و بخشهایی از آن، به ویژه در جنوب و غرب، پوشیده از جنگلهای استوایی، تالابهای وسیع «سود» و دشتهای سرسبز است که در فصل بارانی بسیار سرسبز است؛ اما این سرسبزی در دل قاره گرم آفریقا هم نتوانسته است این منطقه را نجات دهد، در واقع جدا شدن از سودان هم چیزی را حل نکرده است و توهم جداییطلبی هم منجر به سقوط از چاله در چاه شده است!
رسانه قطری «الجزیره» نوشت که براساس یک مطالعه دولتی که با همکاری مؤسسه خیریه «نجات کودکان» منتشر شد، تقریباً دوسوم کودکان سودانجنوبی در بدترین اشکال کار کودکان مشغول به کار هستند و این میزان در مناطق آسیبدیده به ۹۰درصد میرسد. براساس این گزارش ۶۴درصد از کودکان بین پنج تا ۱۷ سال در دام کار اجباری، استثمار جنسی، سرقت و درگیری گرفتار شدهاند. یافتهها نشان میدهد که بحرانی بسیار پیچیدهتر از فقر صرف وجود دارد که با سیلهای بیوقفه، شیوع بیماری و درگیریهایی که خانوادهها را آواره کرده و میلیونها نفر را در آستانه گرسنگی قرار داده، تشدید شده است. در این گزارش آمده است که در کاپوئتایجنوبی، در نزدیکی مرز اوگاندا، از هر ۱۰ کودک، ۹ نفر به جای رفتن به مدرسه در معدن طلا، دامداری و کشاورزی کار میکنند. انواع استثماری که کودکان با آن مواجه هستند، براساس جنسیت متفاوت است. پسران بیشتر احتمال دارد در صنایع خطرناک کار کنند یا به گروههای مسلح بپیوندند، در حالی که دختران به طور نامتناسبی با ازدواج اجباری، بردگی خانگی و سوءاستفاده جنسی روبهرو هستند.