کد خبر: ۳۲۰۹۶۶
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
سرویس کیهان » اخبار
معاون وزارت آموزش‌و‌پرورش تاکید کرد

برگزاری آزمون‌های تستی و استفاده از کتب کمک‌آموزشی در دوره ابتدائی «ممنوع»

معاون آموزش ابتدائی وزارت آموزش‌و‌پرورش برگزاری آزمون‌های تستی از جمله آزمون‌های آمادگی تیزهوشان، برپایی کلاس‌های تست و استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی تجاری در دوره ابتدائی را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌و‌پرورش، رضوان حکیم‌زاده در گردهمایی مشترک مدیران و رؤسای آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها، نواحی و مناطق استان کردستان، با تأکید بر صیانت از سلامت آموزشی دوره ابتدائی گفت: براساس مصوبه ۹۵۱، برگزاری آزمون‌های تستی از جمله آزمون‌های آمادگی تیزهوشان، برپایی کلاس‌های تست و استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی تجاری در دوره ابتدائی ممنوع است. ابتدائی تجارت‌خانه مؤسسات نیست و کودکان ما فقط یک نقطه روی نمودار تستی نیستند. حکیم‌زاده جداسازی دانش‌آموزان با برچسب «قوی» و «ضعیف» را مغایر اصول تعلیم‌وتربیت دانست و افزود: معیارهای پیشرو در نظام‌های آموزشی موفق، آموزش کیفی برای همه کودکان است.

