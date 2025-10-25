تداوم ارائه بیمه رایگان سلامت برای جمعیت 10 میلیونی دهکهای اول
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: بیمه سلامت همچنان بیمه رایگان را برای دهکهای اول جامعه (بیش از ۱۰ میلیون نفر) ارائه میدهد.
به گزارش وبدا، محمدمهدی ناصحی در نشست خبری به مناسبت هفته ملی بیمه سلامت، با اشاره به گستره جمعیتی تحت پوشش این سازمان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور از خدمات بیمه سلامت بهرهمند هستند. سازمان بیمه سلامت در قالب چهار صندوق اصلی فعالیت میکند و در کنار آن، صندوق بیماران صعبالعلاج، مزمن و نادر نیز ایجاد شده است تا بتوانیم به بیماران سختدرمان کمک کنیم. هرچند در این مسیر گامهای مثبتی برداشته شده، اما هنوز تا نقطه ایدهآل فاصله داریم.
ناصحی با اشاره به اهمیت اجرای صحیح نظام ارجاع و پزشکی خانواده، افزود: اگر نظام ارجاع و پزشکی خانواده در کشور بهدرستی پیادهسازی شود، مردم مستقیماً از نتایج مثبت آن در کاهش هزینهها و افزایش کیفیت خدمات بهرهمند خواهند شد. همچنین تدوین و اجرای راهنماها و پروتکلهای درمانی دقیق میتواند مانع از هزینههای بیمورد و مداخلات غیرضروری در حوزه درمان شود.
بهبود وضعیت دارو
و افزایش پوشش خدمات بیماران خاص
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین دارو گفت: کاهش مقطعی برخی داروها را در ماههای گذشته شاهد بودیم، اما با تلاش وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و همکاری صنعت داروسازی داخلی، بخش عمده این کمبودها برطرف شده است. البته افزایش قیمت دارو تأثیر مستقیمی بر هزینههای سازمان دارد و در مواردی ممکن است باعث افزایش پرداخت از جیب مردم شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان داشت: پوشش بیمه سلامت در بخشهای دولتی و دانشگاهی همچنان گسترده است؛ بهگونهای که در خدمات بستری تا ۹۵درصد و در خدمات سرپایی حدود ۷۰درصد هزینهها تحت پوشش قرار دارد. بیمهشدگان روستایی نیز خدمات درمانی خود را بهصورت کاملاً رایگان از مراکز دولتی دریافت میکنند.
ناصحی با اشاره به عملکرد صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج اظهار داشت: در حال حاضر ۱۳۰ گروه بیماری تحت پوشش این صندوق قرار دارند. امسال حدود ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان منابع به این صندوق تخصیص یافته و برای سال آینده حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. پیشبینی میکنیم با اطلاعرسانی بهتر، این رقم تا ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد. وی افزود: بخش قابلتوجهی از هزینههای درمانی بیماران سرطانی در بخش دولتی بهصورت کامل پوشش داده میشود. همچنین در بخش دارویی، سهم بیمه سلامت معمولاً ۷۰درصد است و صندوق بیماران خاص مابقی هزینهها را تا سقف ۳۰درصد جبران میکند. این اقدام موجب شده بسیاری از بیماران خدمات خود را بهصورت رایگان دریافت کنند.
پوشش خدمات روانشناسی
در بیمه سلامت
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت همچنین از پوشش خدمات روانشناسی در بیمه سلامت خبر داد و گفت: خدمات روانشناسی فردی، خانوادگی و گروهی در 6 گروه اصلی ارائه میشود و اغلب ارائهدهندگان دارای مدرک دکتری هستند. اگرچه استفاده از این خدمات هنوز محدود است، اما اطلاعرسانی و توسعه قراردادها در دستورکار قرار دارد.
ناصحی درباره حمایت از اقشار کمدرآمد گفت: بیمه سلامت همچنان بیمه رایگان را برای دهکهای اول جامعه (بیش از ۱۰ میلیون نفر) ارائه میدهد و تخفیفهایی برای دهکهای بالاتر در نظر گرفته شده است. هدف این است که همه ایرانیان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار گیرند، اگرچه برخی دهکها برای تأمین اعتبار اقدام نکردهاند که سازمان در حال پیگیری تمدید بیمه آنهاست.