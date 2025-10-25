خطر بی‌حیایی جمعی

محمدحسین پویانفر: «هرچه در قرآن نگاه کردم دیدم: هیچ قومى فقط به‌خاطر گناه عذاب نشد؛ عذاب وقتی آمد که گناه علنی و بی‌حیایی فراگیر شد و منکر، تبدیل به فرهنگ و افتخار گشت. لغزش فردی بخشودنی‌ست؛ بی‌حیایی جمعی نابودکننده است.»

عقب‌نشینی ممنوع!

سید نظام‌الدین موسوی: «به‌رغم تصویب الحاق ایران به کنوانسیون‌های پارلمو و CFT توسط مجمع تشخیص مصلحت، ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی ماند. عزیزان ‌و بزرگواران مصلحت‌سنج! آن از بمباران وسط مذاکره، این هم از ابقا در لیست سیاه! باور کنید در عصر رئالیسم تهاجمی یک‌گام عقب بنشینید، دشمن ۱۰گام جلو می‌آید.»

روسیاهی ماند برای زغال‌های بی‌سواد

علیرضا فقیهی: «بارها مستند گفته شد حق‌شرط در پالرمو و CFT از طرف FATF پذیرفته نخواهد شد. اما آقایان مانند برجام و ده‌ها مسئله دیگر خودشان را به خواب زدند، بی‌حساب فقط امتیاز دادند. حالا با تصویب پالرمو، FATF رسما به دلیل حق‌شرط‌ها ایران را از لیست سیاه خارج نکرد و روسیاهی ماند برای زغال‌های بی‌سواد.»

آنها تسلیم ایران را می‌خواهند

مرتضی غرقی: «بیانیه ریاست کل سازمان FATF: ایران ‌‌علی‌رغم عضویت ‌در CFT و پالرمو همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند. «چرا متوجه نیستید» اگر ایران همه اورانیوم غنی‌شده را بدهد، جبهه مقاومت را منحل کند و موشک‌ها را هم بدهد، باز غرب قبول نخواهد کرد، آن‌ها زانو زدن ایران و بردگی را می‌خواهند.»

جوان ایرانی

علیرضا زادبر با انتشار تصویری از امیرمحمد حاتمیان، ملی‌پوش قهرمان کشورمان که پس از قهرمانی در بازی‌های آسیایی رشته MMA در بحرین نماز شکر به‌جا آورد و به پرچم ایران سلام نظامی داد، نوشت: «این تصویر از جوان ایرانی را به دنیا مخابره کنید.»

اعتراف جدید

حسنا شریفی: «اعتراف جدید ترامپ! «انفجار پیجرهای متعلق به اعضای حزب‌الله لبنان با نظارت مستقیم من انجام شد» و باز پیش‌بینی صحیح رهبر عزیزمان که بارها تکرار کردن آمریکایی‌ها می‌گویند: ما دخالتی نداریم، خبر نداریم، خلاف واقع می‌گویند! هم خبر دارند، هم دخالت دارند، هم به پیروزی رژیم صهیونیستی احتیاج دارند.»

عصر طلایی آمریکا یا عصر...؟

امیرعلی ابوالفتح: «کار «اقتصاد اول جهان» و دارنده بزرگ‌ترین ارتش تاریخ به کجا کشیده شده که برلین باید حقوق کارکنان محلی پایگاه‌های نظامی آمریکا در آلمان را بپردازد چون دولت آمریکا تعطیل شده و پولی در بساط ندارد. آن وقت ترامپ از آغاز عصر طلایی آمریکا سخن می‌گوید.»

بوی کودتا در ونزوئلا

نوید کمالی: «با توجه به هزینه بالای اقدام نظامی تمام‌عیار علیه ونزوئلا، هدف از تشدید تنش ایجاد فشار روانی بر ارتش و حلقه نزدیک به مادورو برای تحریک به کودتا یا تسلیم آنهاست. آمریکا همچنین برای اطلاعات منجر به بازداشت مادورو جایزه‌ای ۵۰ میلیون دلاری تعیین کرده است که خود مشوق کودتاست!»