تابلو «پیکاسو» از ماشین جا ماند
به نظر میرسد تابلو کوچک اثر «پابلو پیکاسو» که در ماه جاری هنگام انتقال از مادرید به گرانادا برای یک نمایشگاه ناپدید شد و به دنبال آن تحقیقات پلیس آغاز شد، تقریبا از محل اولیه خود هیچگاه تکان نخورده است. «گاردین» نوشت، پس از آنکه نقاشی «طبیعت بیجان با گیتار» که با استفاده از آبرنگ و مدادرنگی توسط «پیکاسو» خلق شده است، در میان محمولهای از آثار امانتی که روز سوم اکتبر از پایتخت به مقصد بنیاد کاجا گرانادا در حرکت بود، به مقصد نرسید، پلیس ملی اسپانیا جستوجوی خود را برای یافتن تابلو آغاز کرد.
سه هفته بعد، این نقاشی گمشده، به ارزش ۶۰۰ هزار یورو (۵۲۵ هزار پوند) پیدا شد. گفته میشود که یکی از همسایهها آن را برداشته بود، چون گروه حملونقل آن را در محل فراموش کرده بود. منابع نزدیک به تحقیقات به خبرگزاری اسپانیا گفتند که: «این نقاشی حتی از ساختمانی که قرار بود از آنجا برای نمایشگاه گرانادا ارسال شود، خارج نشده بود.»
به گفته همین منابع، شرکت حملونقل بسته را در ورودی ساختمانی در مادرید جا گذاشت. یکی از همسایهها که گمان میکرد این نقاشی یک بسته تحویل داده نشده است، آن را برای اطمینان به داخل برد. چند روز بعد، زمانی که شوهرش درباره گم شدن تابلو پیکاسو شنید، بسته را بررسی کرد و با پلیس تماس گرفت.