کاروان ایران با ۱۹۱ ورزشکار در بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض شرکت می‌کند.

بازی‌های کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان در ریاض عربستان برگزار می‌شود که کاروان ایران با ۱۹۱ ورزشکار زن و مرد در این دوره حضور دارد. ورزشکاران ایران در ۲۰ رشته به رقابت می‌پردازند. اسامی رشته‌ها و تعداد ورزشکاران هر رشته به شرح زیر است: شمشیربازی: ۷ نفر، دواتلون: ۶ نفر، بوکس: ۵ نفر، بسکتبال سه نفره: ۸ نفر، دوومیدانی: ۸ نفر، کاراته: ۶ نفر، جودو: ۵ نفر، جوجیتسو: ۵ نفر، هندبال: ۳۱ نفر‌، فوتسال: ۱۴ نفر‌، تکواندو: ۱۲ نفر‌، شنا: ۹ نفر‌، پارا وزنه‌برداری: ۳ نفر، پارا دوومیدانی: ۴ نفر‌، موی تای: ۷ نفر‌، ووشو: ۶ نفر‌، کشتی: ۱۲ نفر‌، وزنه‌برداری: ۱۳ نفر‌، والیبال: ۲۴ نفر‌، تنیس روی میز: ۶ نفر.