فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۰۹۳۶
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

کاروان ورزشی کشورمان با ۱۹۱ ورزشکار در بازی‌های کشورهای اسلامی

کاروان ایران با ۱۹۱ ورزشکار در بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض شرکت می‌کند.
بازی‌های کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان در ریاض عربستان برگزار می‌شود که کاروان ایران با ۱۹۱ ورزشکار زن و مرد در این دوره حضور دارد. ورزشکاران ایران در ۲۰ رشته به رقابت می‌پردازند. اسامی رشته‌ها و تعداد ورزشکاران هر رشته به شرح زیر است: شمشیربازی: ۷ نفر، دواتلون: ۶ نفر، بوکس: ۵ نفر، بسکتبال سه نفره: ۸ نفر، دوومیدانی: ۸ نفر، کاراته: ۶ نفر، جودو: ۵ نفر، جوجیتسو: ۵ نفر، هندبال: ۳۱ نفر‌، فوتسال: ۱۴ نفر‌، تکواندو: ۱۲ نفر‌، شنا: ۹ نفر‌، پارا وزنه‌برداری: ۳ نفر، پارا دوومیدانی: ۴ نفر‌، موی تای: ۷ نفر‌، ووشو: ۶ نفر‌، کشتی: ۱۲ نفر‌، وزنه‌برداری: ۱۳ نفر‌، والیبال: ۲۴ نفر‌، تنیس روی میز: ۶ نفر.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

جرم مضاعف!(گفت و شنود)

خطرات یک عادی‌سازی و عادی‌انگاری(یادداشت روز)

این کار از فرشته‌های زمینی بر می‌آید!(نکته)

اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه شکست خورد براندازی در ایران خیال‌پردازی است

اخبار ویژه

مهدیه اسفندیاری به شکل مشروط از زندان فرانسه آزاد شد

پاسخ اصلاح‌طلب خارج‌نشین به ماله‌کشی پادوی ترامپ(خبر ویژه)

چرا از مــرگ می‌ترسیم؟

علم را نمی‌توان ترور کرد

مطالبات ۲۳ هزار معلم حق‌التدریس پرداخت شد