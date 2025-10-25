ســلوک توســل
چکیده قطره گل؛ غنچه غنچه در دل صحرا
نشانده غنچه دل؛ گل به روی شاخه طوبا
فرشتگان به سماع و ستارگان به زیارت
هلال حلقه ماه است دور دامن عذرا
میان هلهله کودکان پاک مدینه
جهان رسیده به رویش، جهان رسیده به رؤیا
صفای ناز قدمهای گرم و محکم زینب«س»
فقیه ِعاقله بانو؛ خوش آمدید به دنیا
برای دیدنت ای آسمان لایتناهی
طلوع میکند اکنون دوباره چشم تماشا
تو کهکشان عظیم غرور و غیرت و صبری
کسی ندیده زنی را چنین مدبر و دانا
میان فلسفه و فقه، در سلوک توسل
اگر اشاره نماید دوباره حضرت زهرا (س)
چراغ روشن سبزی به بال اشک نشسته
میان کشف و شهود خیال و خواب چلیپا
دلیل ثبت صدای بلند و سرخ محرم
کجاوهایست مجلل میان مقتل گلها
تویی که وارث آیینههای ابری عشقی
پر از طراوت و باران، پر از امید و تولا
کجاست لشکر مردان کارزار ولایت
مرا ببخش که اینگونه بیپناهم و تنها
ونوس جامیپور