ســلوک توســل

چکیده قطره گل؛ غنچه غنچه در دل صحرا

نشانده غنچه دل؛ گل به روی شاخه طوبا

فرشتگان به سماع و ستارگان به زیارت

هلال حلقه ماه است دور دامن عذرا

میان هلهله کودکان پاک مدینه

جهان رسیده به رویش، جهان رسیده به رؤیا

صفای ناز قدم‌های گرم و محکم زینب‌«س»

فقیه ِعاقله بانو؛ خوش آمدید به دنیا

برای دیدنت ‌ای آسمان لایتناهی

طلوع می‌کند اکنون دوباره چشم تماشا

تو کهکشان عظیم غرور و غیرت و صبری

کسی ندیده زنی را چنین مدبر و دانا

میان فلسفه و فقه، در سلوک توسل

اگر اشاره نماید دوباره حضرت زهرا‌ (س)

چراغ روشن سبزی به بال اشک نشسته

میان کشف و شهود خیال و خواب چلیپا

دلیل ثبت صدای بلند و سرخ محرم

کجاوه‌ای‌ست مجلل میان مقتل گل‌ها

تویی که وارث آیینه‌های ابری عشقی

پر از طراوت و باران، پر از امید ‌و تولا

کجاست لشکر مردان کارزار ولایت

مرا ببخش که این‌گونه بی‌پناهم و تنها

ونوس جامی‌پور