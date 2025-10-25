فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۰۹۲۹
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
تقدیم به حضرت زینب(س)؛ بانوی صبر و استقامت

ســلوک توســل

چکیده قطره گل؛ غنچه غنچه در دل صحرا 
نشانده غنچه دل؛ گل به روی شاخه طوبا 
فرشتگان به سماع و ستارگان به زیارت 
هلال حلقه ماه است دور دامن عذرا 
میان هلهله کودکان پاک مدینه 
جهان رسیده به رویش، جهان رسیده به رؤیا 
صفای ناز قدم‌های گرم و محکم زینب‌«س»
فقیه ِعاقله بانو؛ خوش آمدید به دنیا
برای دیدنت ‌ای آسمان لایتناهی 
طلوع می‌کند اکنون دوباره چشم تماشا 
تو کهکشان عظیم غرور و غیرت و صبری 
کسی ندیده زنی را چنین مدبر و دانا 
میان فلسفه و فقه، در سلوک توسل 
اگر اشاره نماید دوباره حضرت زهرا‌ (س)
چراغ روشن سبزی به بال اشک نشسته 
میان کشف و شهود خیال و خواب چلیپا 
دلیل ثبت صدای بلند و سرخ محرم 
کجاوه‌ای‌ست مجلل میان مقتل گل‌ها 
تویی که وارث آیینه‌های ابری عشقی 
پر از طراوت و باران، پر از امید ‌و تولا 
کجاست لشکر مردان کارزار ولایت 
مرا ببخش که این‌گونه بی‌پناهم و تنها

ونوس جامی‌پور

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

جرم مضاعف!(گفت و شنود)

خطرات یک عادی‌سازی و عادی‌انگاری(یادداشت روز)

این کار از فرشته‌های زمینی بر می‌آید!(نکته)

اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه شکست خورد براندازی در ایران خیال‌پردازی است

اخبار ویژه

مهدیه اسفندیاری به شکل مشروط از زندان فرانسه آزاد شد

پاسخ اصلاح‌طلب خارج‌نشین به ماله‌کشی پادوی ترامپ(خبر ویژه)

چرا از مــرگ می‌ترسیم؟

علم را نمی‌توان ترور کرد

مطالبات ۲۳ هزار معلم حق‌التدریس پرداخت شد