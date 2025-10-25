فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۰۹۲۳
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۹
سرویس کیهان » اخبار
انطباق آموزه‌های دینی  با نیازهای واقعی و فطری(سلوک عارفانه)


(لزوم) انطباق با نیازهای واقعی، نه با پسندها که همیشه این دو با هم اشتباه می‌شوند و ما به غلط پسند زمان را مقیاس می‌گیریم. دینی که با پسند مردم بخواهد انطباق پیدا کند، دین نیست؛ همان «لو اتبع الحق اهوائهم» (مؤمنون-71) است. دین آمده که پسندها را براساس نیازها (با دستورات و سازوکارهای خود) تطبیق دهد، ولی خودش هم باید با نیازهای واقعی و فطری هماهنگ باشد.(1)
1- اسلام و توسعه، شهید مرتضی مطهری(ره)، ج26، ص131

