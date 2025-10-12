نیش پشه!(گفت و شنود)
گفت: چند تن از مدعیان اصلاحات خطاب به رئیسجمهور کشورمان گفتهاند «آقای پزشکیان، فرصتها چون ابر بهاری گذرا هستند، آنها را غنیمت شمارید»!
گفتم: خُب حرف خوبی زدهاند. توصیه به غنیمت شمردن فرصتها، یک توصیه خیرخواهانه است و نه فقط آقای پزشکیان، بلکه همه باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
گفت: عمو یادگار! خوابی یا بیدار؟! منظورشان شرکت رئیسجمهور در اجلاس قاهره و ملاقات و مذاکره با ترامپ است!
گفتم: بعد از این همه بدعهدی و کینهتوزی آمریکا علیه کشورمان، حمله مشترک نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و کشتار بیش از هزار تن از هموطنانمان، قتلعام صدها هزار نفر از مسلمانان مظلوم غزه، منفجر کردن میز مذاکره و تاکید آمریکا و اسرائیل که مذاکرات یک تله برای حمله نظامی بوده است و... خجالت نمیکشند که چنین پیشنهادی میدهند؟!
گفت: پیشنهادشان دشمنپسنده ولی خندهدار هم هست!
گفتم: ایول! پیشنهادشان مثل اینه که پشه کف پای آدمو نیش بزنه! ۵ دقیقه باعث جیزجیز میشه و ۵ ساعت باعث خنده!