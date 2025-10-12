شکست طرح ساخت فیلم بدون حجاب توسط فیلمسازان جوان
با اینکه طی سالهای اخیر، از سوی جریانهای ضدملی و استعماری، ازجمله با در اولویت قرار گرفتن فیلمهای زیرزمینی در جشنوارههای غربی، فیلمسازان جوان ایرانی به عدم رعایت حجاب در تولیداتشان ترغیب میشوند، اما امسال در جشنواره فیلم کوتاه تهران هیچ فیلمی بدون حجاب ارسال نشده است.
به گزارش خبرنگار کیهان، نشست خبری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، روز گذشته با حضور بهروز شعیبی دبیر و علی افشار مدیر روابط عمومی این جشنواره و اهالی رسانه برگزار شد.
بهروز شعیبی، رئیس انجمن سینمای جوان و دبیر چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران در این نشست درباره دو ویژگی خاص این رویداد گفت: دو اتفاق در جشنواره امسال افتاد؛ اول ساخت فیلمهای اول بسیار باکیفیت و دوم هم بازیهای درخشان.
وی در این نشست تأکید کرد: آثاری که به جشنواره فیلم کوتاه تهران ارسال شدند، تقریبا مشکل حجاب نداشتهاند؛ جسارت فیلمساز در قصه و حرفی است که میزند.
دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران از حضور ۱۰هزار و ۲۰۰ اثر از ۱۴۵ کشور به این رویداد خبر داد و گفت: این دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران با محوریت «استعدادهای نو، فیلمهای مقاومت و تعامل بینالمللی» برگزار میشود.
شعیبی افزود: بخشهای مختلف جشنواره شامل بخش ملی سینمای ایران، بینالملل و بخشهای جنبی است. در بخش سینمای ایران و فیلمهای داستانی، ۵۷ اثر حضور دارند؛ در بخش انیمیشن ۲۰ اثر، تجربی ۲۰ اثر، مستند ۲۱ اثر، فیلمهای اقتباسی ۳۵ اثر و عکس ۵۳ اثر (شامل تکعکس و مجموعه عکس) حضور دارند.
دبیر چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران توضیح داد: در بخش بینالملل ۸۴ اثر از ۵۵ کشور در جشنواره حضور دارند. همچنین بخشهای جنبی و خارج از مسابقه از اهمیت بالایی برخوردارند.
وی یادآور شد: به دلیل حجم زیاد محتوا پیرامون مسائل روز ایران و مقاومت، که بیشتر در قالب مستند بودند، تصمیم گرفتیم بخش ویژهای برای فیلمهای مقاومت در نظر بگیریم.