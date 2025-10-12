ارتقا و پیشرفت کیفیت آموزش ارتباطی با تحریم و محدودیتهای خارجی ندارد
رئیسجمهور گفت: ارتقای کیفیت آموزش ارتباطی با تحریم و محدودیتهای خارجی ندارد، موضوع کیفیت آموزشی مستقیماً به رفتار، علم، انگیزه و باور معلمان و مدیران وابسته است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در آیین بهرهبرداری همزمان از طرحهای «نهضت عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم» در شهرستان شهریار با قدردانی از تلاش خیرین، مسئولان و مدیران محلی، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای آموزشی کشور و ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری تأکید کرد.
وی افزود: هیچ دلیلی وجود ندارد مدارس کشور از نظر کیفیت و استانداردهای آموزشی پایینتر از مدارس دیگر کشورها باشند و نباید پذیرفت که کلاسهای درس از نظر امکانات، روشهای آموزشی و کیفیت یادگیری ضعیفتر از دیگر نقاط جهان اداره شوند.
رئیسجمهور شکستن قالبهای ذهنی و باور به امکان تغییر را شرط اصلی هر تحول دانست و تصریح کرد: نقطه آغاز هر تحول، تغییر در ذهنیت مدیران، معلمان و کارشناسان است. زمانی میتوان به کیفیت بالای آموزش دست یافت که این باور شکل بگیرد که هیچ دانشآموزی نباید بدون یادگیری عمیق و کسب مهارت کافی از کلاس خارج شود.
پزشکیان با تأکید بر اینکه در صورت شکلگیری این باور در ذهن معلم، مدیر، استاندار، وزیر و رئیسجمهور، مسیر تغییر آشکار خواهد شد و امکان ایجاد تحول اساسی در نظام آموزشی فراهم میشود، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت آموزش ارتباطی با تحریم و محدودیتهای خارجی ندارد، موضوع کیفیت آموزشی مستقیماً به رفتار، علم، انگیزه و باور معلمان و مدیران وابسته است.
وی با بیان اینکه الگوسازی الهامبخش برای آینده کشور باید از همین کلاسهای درس و مدارس آغاز شود، استفاده از توان مردم و خیرین را یک راهکار اساسی برای توسعه زیرساختهای آموزشی دانست و اظهار کرد: هیچ خانوادهای تمایلی به آموزش ضعیف فرزندان خود ندارد و نظام آموزشی موظف است زمینه رشد و شکوفایی استعدادها را فراهم کند.
رئیسجمهور با اشاره به نقش مدارس در شکلدهی آینده کشور، بر ضرورت هدایت ذهنیت دانشآموزان از دوران کودکی به سمت بهترین شدن و نقاد بودن تأکید و تصریح کرد: باور به توانایی تغییر و بهتر شدن زمینهساز پیشرفت و ارتقای کشور است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری درست از منابع محدود، خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت آموزشی لزوما به معنای افزایش هزینهها نیست و میتوان با هزینه کمتر، بهترین کیفیت را ارائه داد. طراحی روشهای مدیریتی کارآمد و تضمین ماندگاری اقدامات، از محورهای اصلی این تحول است.
وی با اشاره به ظرفیتهای انسانی کشور، اظهار کرد: جامعه ایران نباید از کشورهای پیشرفته عقب بماند. استعداد انسانی در ایران و سایر کشورها تفاوتی ندارد و در صورت شکلگیری باور و اراده تغییر، امکان شکوفایی کامل وجود دارد.
رئیسجمهور در پایان ضمن قدردانی از تلاش همه دستاندرکاران آموزشی و خیرین تأکید کرد نباید به وضعیت موجود رضایت داد و لازم است هر روز راههای بهتر و کارآمدتری برای تربیت نسل آینده کشور جستوجو شود.
در این مراسم با دستور رئیسجمهور، به شکل همزمان و به صورت ویدیو کنفرانس ۲ هزار و ۴۰۶ پروژه آموزش و پرورش و ۲ هزار و ۸۶۳ پروژه «میدان همدلی» و ۱۳ هزار و ۵۷۶ مدرسه طرح «شهید عجمیان» افتتاح شد.
تبریک رئیسجمهور به مناسبت قهرمانی وزنهبرداران کشورمان در رقابتهای جهانی نروژ
در پیام رئیسجمهور آمده است: قهرمانی مقتدرانه تیم ملی وزنهبرداری کشورمان در نودمین دوره رقابتهای وزنهبرداری جهان در نروژ که پس از ۸ سال بهدست آمد، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشورمان افزود و مایه فخر و شادمانی همه مردم عزیزمان شد.
وی تاکید کرد: این پیروزی درخشان، بار دیگر نام ایران و پرچم جمهوری اسلامی ایران و نیز غیرت جوانان پرتلاش را بر بلندای جهان نشان داد.
رئیسجمهور در پایان پیام خود آورده است: اینجانب با تبریک صمیمانه این پیروزی افتخارآفرین به ملت ایران، از تلاشهای همه اعضای تیم ملی وزنهبرداری، مربیان، کادر فنی و خانوادههای آنان صمیمانه قدردانی میکنم و از درگاه خداوند متعال برای همگان سلامتی، عزت و موفقیتهای بیشتر خواستارم.