فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۰۱۰۸
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
پزشکیان:

ارتقا و پیشرفت کیفیت آموزش ارتباطی با تحریم و محدودیت‌های خارجی ندارد

رئیس‌جمهور گفت: ارتقای کیفیت آموزش ارتباطی با تحریم و محدودیت‌های خارجی ندارد، موضوع کیفیت آموزشی مستقیماً به رفتار، علم، انگیزه و باور معلمان و مدیران وابسته است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در آیین بهره‌برداری همزمان از طرح‌های «نهضت عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم» در شهرستان شهریار با قدردانی از تلاش خیرین، مسئولان و مدیران محلی، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای آموزشی کشور و ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری تأکید کرد.
وی افزود: هیچ دلیلی وجود ندارد مدارس کشور از نظر کیفیت و استانداردهای آموزشی پایین‌تر از مدارس دیگر کشورها باشند و نباید پذیرفت که کلاس‌های درس از نظر امکانات، روش‌های آموزشی و کیفیت یادگیری ضعیف‌تر از دیگر نقاط جهان اداره شوند.
رئیس‌جمهور شکستن قالب‌های ذهنی و باور به امکان تغییر را شرط اصلی هر تحول دانست و تصریح کرد: نقطه آغاز هر تحول، تغییر در ذهنیت مدیران، معلمان و کارشناسان است. زمانی می‌توان به کیفیت بالای آموزش دست یافت که این باور شکل بگیرد که هیچ دانش‌آموزی نباید بدون یادگیری عمیق و کسب مهارت کافی از کلاس خارج شود.
پزشکیان با تأکید بر اینکه در صورت شکل‌گیری این باور در ذهن معلم، مدیر، استاندار، وزیر و رئیس‌جمهور، مسیر تغییر آشکار خواهد شد و امکان ایجاد تحول اساسی در نظام آموزشی فراهم می‌شود، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت آموزش ارتباطی با تحریم و محدودیت‌های خارجی ندارد، موضوع کیفیت آموزشی مستقیماً به رفتار، علم، انگیزه و باور معلمان و مدیران وابسته است.
وی با بیان اینکه الگوسازی الهام‌بخش برای آینده کشور باید از همین کلاس‌های درس و مدارس آغاز شود، استفاده از توان مردم و خیرین را یک راهکار اساسی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانست و اظهار کرد: هیچ خانواده‌ای تمایلی به آموزش ضعیف فرزندان خود ندارد و نظام آموزشی موظف است زمینه رشد و شکوفایی استعدادها را فراهم کند.
رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مدارس در شکل‌دهی آینده کشور، بر ضرورت هدایت ذهنیت دانش‌آموزان از دوران کودکی به سمت بهترین شدن و نقاد بودن تأکید و تصریح کرد: باور به توانایی تغییر و بهتر شدن زمینه‌ساز پیشرفت و ارتقای کشور است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری درست از منابع محدود، خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت آموزشی لزوما به معنای افزایش هزینه‌ها نیست و می‌توان با هزینه کمتر، بهترین کیفیت را ارائه داد. طراحی روش‌های مدیریتی کارآمد و تضمین ماندگاری اقدامات، از محورهای اصلی این تحول است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی کشور، اظهار کرد: جامعه ایران نباید از کشورهای پیشرفته عقب بماند. استعداد انسانی در ایران و سایر کشورها تفاوتی ندارد و در صورت شکل‌گیری باور و اراده تغییر، امکان شکوفایی کامل وجود دارد.
رئیس‌جمهور در پایان ضمن قدردانی از تلاش همه دست‌اندرکاران آموزشی و خیرین تأکید کرد نباید به وضعیت موجود رضایت داد و لازم است هر روز راه‌های بهتر و کارآمدتری برای تربیت نسل آینده کشور جست‌وجو شود.
در این مراسم با دستور رئیس‌جمهور، به شکل همزمان و به صورت ویدیو کنفرانس ۲ هزار و ۴۰۶ پروژه آموزش و پرورش و ۲ هزار و ۸۶۳ پروژه «میدان همدلی» و ۱۳ هزار و ۵۷۶ مدرسه طرح «شهید عجمیان» افتتاح شد.
 تبریک رئیس‌جمهور به مناسبت قهرمانی وزنه‌برداران کشورمان در رقابت‌های جهانی نروژ
در پیام رئیس‌جمهور آمده است: قهرمانی مقتدرانه تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در نودمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری جهان در نروژ که پس از ۸ سال به‌دست آمد، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشورمان افزود و مایه فخر و شادمانی همه مردم عزیزمان شد.
وی تاکید کرد: این پیروزی درخشان، بار دیگر نام ایران و پرچم جمهوری اسلامی ایران و نیز غیرت جوانان پرتلاش را بر بلندای جهان نشان داد.
رئیس‌جمهور در پایان پیام خود آورده است: اینجانب با تبریک صمیمانه این پیروزی افتخارآفرین به ملت ایران، از تلاش‌های همه اعضای تیم ملی وزنه‌برداری، مربیان، کادر فنی و خانواده‌های آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای همگان سلامتی، عزت و موفقیت‌های بیشتر خواستارم.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

آقای ناطق‌ نوری از شما بعید بود!(نکته)

نیش پشه!(گفت و شنود)

اخبار ویژه

تسخیر سفارت اشتباه نبود  حمایت از بانیان فتنه 88 اشتباه بود

فرسایش اسرائیلیات در ماراتن استقامت(یادداشت روز)

مرحوم کاسبی: با افتخار می‌گویم که حزب‌اللهی هستم

اخذ غرامت با طنین مرگ بر آمریکا!(مقاله وارده)

تحریم‌ها جا ماندند صادرات نفت ایران در اوج

مـا از آنِ خداییـم

سخنرانی نعیم قاسم در میان نسل جدید حزب‌الله: «شما در مسیر ولایت امام خامنه‌ای هستید»