سرقت از ملیپوش تنیس روی میز در مسابقات قهرمانی آسیا
ملیپوش تنیس روی میز ایران قبل از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا با اتفاق عجیبی مواجه شد.
بیست و هشتمین دوره رقابتهای تنیس روی میز تیمی قهرمانی آسیا، از روز شنبه به میزبانی هند آغاز شده و تیمهای مردان و بانوان ایران تاکنون در همه دیدارهای خود به پیروزی رسیدهاند. پیش از شروع این مسابقات، اتفاق عجیبی برای یکی از ملیپوشان رخ داد. امیرحسین هدایی که یکی از لژیونرهای تنیس روی میز ایران در لیگهای فرانسه و آمریکا نیز محسوب میشود، روز جمعه به همراه سایر ملیپوشان برای انجام تمرینات خود به سالن رفت.این ورزشکار راکتها و وسایل خود را در قسمتی از سالن گذاشت و برای انجام تمرینات بدنی و کششی، به بخش دیگری از سالن رفت، اما پس از چند دقیقه که بازگشت، متوجه شد که هر دو راکتش در سر جای خود قرار ندارند و به سرقت رفتهاند. پیگیریها برای پیدا شدن این راکتها بینتیجه بود و هدایی در طول دو مسابقه قبلی ایران، با یکی از راکتهای نوشاد عالمیان بازی کرد. در میان مهرداد علیقارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز هماهنگی لازم را به وجود آورد تا راکت مورد نظر هدایی تهیه شده و به دست او برسد.