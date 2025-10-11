رونمایی کیم جونگ اون از موشک قاره پیمای جدید کره شمالی

خبرگزاری دولتی کره‌شمالی روز شنبه اعلام کرد که «کیم جونگ اون» بر یک رژه نظامی بزرگ که موشک بالستیک قاره‌پیمای جدید خود را در برابر مقامات بین‌المللی بازدیدکننده به نمایش گذاشت، نظارت داشت. به گزارش «ایسنا»، این رژه که اواخر روز جمعه آغاز شد، به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب حاکم کارگران کره‌شمالی برگزار شد و پس از جشن‌هایی در روز پنجشنبه بود. «لی چیانگ»، نخست‌وزیر چین، هیئتی از روسیه به رهبری «دیمیتری مدودف»، رئیس‌جمهور سابق، و همچنین «تو لام»، رئیس حزب کمونیست ویتنام، از جمله مقامات خارجی حاضر در پیونگ‌یانگ برای این مراسم بودند. در این رژه نظامی، کره‌شمالی مجهز به سلاح هسته‌ای، پیشرفته‌ترین موشک بالستیک قاره‌پیمای خود، هواسونگ-۲۰، را به نمایش گذاشت که توسط خبرگزاری دولتی کره‌‌شمالی موسوم به «کی‌سی‌ان‌ای»، به عنوان «قوی‌ترین سیستم سلاح استراتژیک هسته‌ای» این کشور توصیف شده است. به گزارش «رویترز»، سری موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای هواسونگ به کره‌شمالی این قابلیت را داده است که هر نقطه‌ای از سرزمین اصلی آمریکا را هدف قرار دهد، اما همچنان سؤالاتی در مورد پیچیدگی سیستم هدایت آن برای رسیدن به هدف و توانایی کلاهک حامل آن در مقاومت در برابر ورود مجدد به جو وجود دارد. «آنکیت پاندا»، از بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی مستقر در آمریکا، گفت: «هواسونگ-۲۰ در حال حاضر، اوج بلندپروازی کره‌شمالی برای قابلیت‌های پرتاب موشک‌های هسته‌ای دوربُرد را نشان می‌دهد. ما باید انتظار داشته باشیم که این سیستم قبل از پایان امسال آزمایش شود. این سیستم احتمالاً برای پرتاب چندین کلاهک طراحی شده است... چندین کلاهک فشار بر سیستم‌های دفاع موشکی موجود ایالات‌متحده را افزایش می‌دهد و آنچه را که کیم برای دستیابی به اثرات بازدارندگی معنادار علیه واشنگتن ضروری می‌داند، تقویت می‌کند.»