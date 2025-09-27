

رفتار بانیان و حامیان خسارت‌های برجام مقارن با فعال شدن اسنپ بک (مکانیسم ماشه) از سوی طرف اروپایی برجام، نمونه کاملی از بی‌صداقتی و وقاحت و تداوم بازی در نقشه دشمن است.

تعطیلی، تعلیق و یا اوراق کردن 95 درصد فناوری هسته‌ای، خارج کردن حدود ده هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده از کشور، از کار افتادن همزمان هشت هزار کارخانه، شرطی‌سازی و فلج کردن اقتصاد، سقوط معدل رشد اقتصادی هشت سال به حدود صفر درصد، و نهایتاً فعال‌سازی مکانیسم ماشه پس از ده سال، گوشه‌ای از نتایج شاهکار! برجام است و این در حالی است که بانیان و حامیان برجام ادعا می‌کردند تحریم‌ها لغو شده و برگشت‌ناپذیر است و چیزی به نام مکانیسم ماشه هم وجود ندارد!

حسن روحانی، سال 94 ضمن طعنه و کنایه به منتقدان ادعا کرده بود: هیچ بندزنی نمی‌تواند کاسه شکسته تحریم را به حالت قبل برگرداند. والله بالله تالله سالهای بین 84 تا 92 گذشت و دیگر تکرار نمی‌شود.

او همچنین ٢۴ دی ٩۶ گفته بود: برخی آثار برجام دائمی است و تا آخر قیامت با ما می‌ماند؛ برخی‌ها هنوز ابعاد مسئله برجام را لمس نکرده‌اند!

روحانی حتی سال گذشته مدعی بود: اسم عراقچی ۲ هزار تومن دلار رو میاره پایین. حالا اگه ظریف رفته بود ۵ تومن میومد پایین!

همچنین محمد جواد ظریف ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ادعا کرد: مکانیزم ماشه در برجام و قطعنامه 2231 وجود ندارد! اسنپ بک را آمریکا درست کرده! برجام محکم نوشته شده است!

اما اکنون که هم میز مذاکره و تأسیسات هسته‌ای بمباران شده و صدراعظم آلمان در ناپرهیزی آشکار اذعان کرده «این کار کثیفی بود که اسرائیل از طرف همه ما انجام داد» و ضمناً اروپای عهدشکن، مکانیسم ماشه را به اجرا گذاشته، عناصر غربگرای حامی آن روند خسارتبار دست پیش گرفته‌اند.

گاهی - از جمله روحانی- ادعا می‌کنند: منتقدان چرا ناراحتند. طوری نشده که، نهایتاً برمی‌گردیم به قبل از برجام و سال 1394 که برجام نبود. ما ده سال تحریم‌ها را عقب انداختیم(!)

گاهی هم به جای عذرخواهی از دروغ‌هایی که گفته‌اند و حالا رسوایی‌اش بیرون زده، به منتقدان حمله می‌کنند و به دروغ ادعا می‌کنند که آنها از بازگشت تحریم‌ها خوشحالند، از جمله:

- منصوری رئیس جبهه اصلاحات: از چه خوشحالید؟! از تحریم، انزوا و فشار بیشتر بر مردم؟

- فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس هنگام تصویب برجام: جشن افراطیون برای بازگشت تحریم‌ها باورکردنی نیست. فضای فکری آنها با بدبختی‌های مردم متفاوت است.

یک فعال اصلاح‌طلب: برجام به تاریخ پیوست، شاد باش جناب جلیلی(!)

محمدرضا جوادی یگانه مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور و عضو سابق شورای شهر: ‏این حجم از شادی بر عدم موفقیت رقیب سیاسی در غلبه بر تحریم‌ها، و بی‌توجهی مطلق به شدت نگرانی اقتصادی‌ مردم، در میانه یک فرسایش تمدنی را ‏تنها می‌توان با از دست رفتن حسگرهای کلان شناسایی خطر تحلیل کرد.

‏این قبیل فرار کردنها به جلو البته وقاحت کم‌نظیری است که از بانیان خسارت‌های برجام و ناشنوا در مقابل هشدارهای صاحب نظران بر می‌آید و گرنه همان ده سال قبل باید می‌شنیدند که اهل فن می‌گویند نهایت این توافق معیوب، چیزی جز خسارت محض نیست.

آنها ادعا می‌کنند نهایتش به سال 94 و قبل از برجام بر‌می‌گردیم و حال آن که قبل از برجام، تا سیاست هسته‌ای را تعلیق و تعطیل یا اوراق و بتن‌ریزی نکرده بودند، تحریم‌ها 700 مورد بود و نه 2300 مورد، نرخ دلار 3400 تومان بود و نه بالای صد هزار تومان، تأسیسات هسته‌ای و دانشمندان در جریان یک جنایت بزرگ مورد سوء‌قصد و ترور و ویرانی قرار نگرفته بودند و تورم (مانند دولت روحانی) به 45 درصد نرسیده و رشد اقتصادی سقوط نکرده بود.

وجه بدتر ماجرا این است که برخی بانیان و حامیان خسارت مکانیسم ماشه، از موقعیت انکار آن در برجام و قطعنامه 2231، به بزرگ‌نمایی و هراس‌افکنی درباره این تهدید میل کرده‌اند و اصرار دارند بر التهاب روانی و تورم مصنوعی در بازار بدمند، به نحوی که ناظران احتمال می‌دهند آنها همدست دشمن برای تیز کردن حربه کُند تحریم‌ها و تورم انتظاری هستند و کارشان از خطای قبلی به خیانت و وطن فروشی میل کرده است. وگرنه ناظران مطلع می‌دانند که طی هفت سال گذشته، سه برابر تحریم‌های شورای امنیت، از سوی آمریکا برقرار و به اجرا گذاشته شده و تقریباً تحریمی نمانده که در طول هفت سال گذشته به اجرا گذاشته نشده باشد.

خیانت بی‌سابقه‌ای در حال وقوع است که ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و قضائی به ماجرا را ضروری می‌کند و آن اینکه بانیان و حامیان و انکار‌کنندگان مکانیسم خسارتبار ماشه، حالا که تحریم‌ها از اوج سقوط کرده، می‌کوشند به معتبرسازی و بزرگ‌نمایی آثار همان سازوکار بپردازند و اقتصاد را ملتهب کنند تا سپس ضرورت تسلیم در برابر باج‌خواهی‌های پایان ناپذیر دشمن را نتیجه بگیرند. این شبکه علیه امنیت و منافع کلان ملی اقدام می‌کنند و برخورد قاطع و قانونی با سرشبکه‌های نفوذ و اخلال قطعاً می‌تواند هم موجب آرامش در بازار شود و هم امید دشمن سرخورده و مستأصل را ناامید

کند.