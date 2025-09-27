توئیت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب پس از پایان جلسه شورای امنیت
حساب کاربری دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس، پس از پایان جلسه شورای امنیت، جملاتی از ایشان را منتشر کرد.
در یکی از این توئیتها آمده است: طرف مقابل ما در همهچیز خُلف وعده میکند، در همهچیز دروغ میگوید و با فریب، وقت و بیوقت تهدید نظامی میکند؛ اگر دستشان برسد، اشخاص ما همچون شهید سلیمانی را ترور یا مراکز هستهای را بمباران میکنند؛ با این طرف نمیشود مذاکره کرد، نمیشود با اطمینان و اعتماد نشست و قرار گذاشت. توئیت دیگرِ منتشر شده در حساب کاربری دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب نیز بدینشرح است: طرف مقابل ما در همهچیز خُلف وعده میکند، در همهچیز دروغ میگوید، و با فریب، وقت و بیوقت تهدید نظامی میکند؛ اگر دستشان برسد، اشخاص ما همچون شهید سلیمانی را ترور یا مراکز هستهای را بمباران میکنند؛ با این طرف نمیشود مذاکره کرد، نمیشود با اطمینان و اعتماد نشست و قرار گذاشت. به گزارش فارس، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب همچنین بخشی از گفتوگوی ایشان با تد کاپل، خبرنگار آمریکایی، در سازمان ملل متحد (یکم مهر ۱۳۶۶ - نیویورک) را بازنشر کرد.