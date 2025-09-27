توئیت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب پس از پایان جلسه شورای امنیت

حساب کاربری دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس، پس از پایان جلسه شورای امنیت، جملاتی از ایشان را منتشر کرد.

حساب کاربری دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس، پس از پایان جلسه شورای امنیت، بخش‌هایی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی را منتشر کرد.

در یکی از این توئیت‌ها آمده است: طرف مقابل ما در همه‌چیز خُلف وعده می‌کند، در همه‌چیز دروغ می‌گوید و با فریب، وقت و بی‌وقت تهدید نظامی می‌کند؛ اگر دستشان برسد، اشخاص ما همچون شهید سلیمانی را ترور یا مراکز هسته‌ای را بمباران می‌کنند؛ با این طرف نمی‌شود مذاکره کرد، نمی‌شود با اطمینان و اعتماد نشست و قرار گذاشت. توئیت دیگرِ منتشر شده در حساب کاربری دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب نیز بدین‌شرح است: ‏طرف مقابل ما در همه‌چیز خُلف وعده می‌کند، در همه‌چیز دروغ می‌گوید، و با فریب، وقت و بی‌وقت تهدید نظامی می‌کند؛ اگر دستشان برسد، اشخاص ما همچون شهید سلیمانی را ترور یا مراکز هسته‌ای را بمباران می‌کنند؛ با این طرف نمی‌شود مذاکره کرد، نمی‌شود با اطمینان و اعتماد نشست و قرار گذاشت. به گزارش فارس، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب همچنین بخشی از گفت‌وگوی ایشان با تد کاپل، خبرنگار آمریکایی، در سازمان ملل متحد (یکم مهر ۱۳۶۶ - نیویورک) را بازنشر کرد.