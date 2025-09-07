چه کسی ما را به جان هم انداخت؟

مریم عرفانیان

علیرضا همیشه دنبال این بود که بفهمد مسئول اصلی جنگ بین ایران و عراق کیســت. یادم میآید روزی برایم تعریف میکرد: « در یکی از عملیاتها تعدادی اســیر گرفته بودیم. وقتی به سمت پشت جبهه برمیگشتیم، در راه با یکی از همین اسرا صحبت کردم. او به من گفت: «ای ایرانی، میدانی در این جنگ برادرم را از دست دادهام.»

با شــنیدن این جمله، هر دویمان شــروع به گریه کردیم. بعد از لحظاتی، همدل و همعقیده گفتیم: «معلوم نیست چه دستانی ما را به جان هم انداختهاند و به جان هم مشغول کردهاند، که مبادا در برابر ستمگران و متجاوزانی مثل اسرائیل غاصب بایستیم و با آنها مبارزه کنیم.»

خاطرهای از شهید علیرضا عاصمی

راوی: خواهر شهید