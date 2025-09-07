کیهان و خوانندگان
* خداوند بر درجات شهید حاج قاسم سلیمانی بیفزاید که میگفت، اگر بعضی از کارها با دیپلماسی قابل حل بود هیچکس مصلحتر از امیرالمؤمنین(ع) نبود؛ هیچکس مصلحتر از امام حسین(ع) نبود. چند مسئله وجود دارد که اینها حلش از راه دیپلماتیک و دیپلماسی غیرممکن است؛ برای کسی که تو را واجبالقتل میداند آیا امکانی برای دیپلماسی وجود دارد؟! حال چرا برخی که مدعی زبان بلدی دنیا را یدک میکشند این را درک نمیکنند؟
عمرانی
* با توجه به فرمایش صریح و منطقی امام خامنهای که فرمودند: «عمدتاً نگاه باید طرف شرق باشد، نگاه طرف غرب و اروپا و مانند اینها برای ما جز معطّل کردن، جز دردسر، جز منّت کشیدن و کوچک شدن هیچ اثری ندارد.» (25/7/1397 ) دولتمردان باید این فرمایش ایشان را همیشه آویزه گوش خود کنند.
مرادی
* درست در روزی که چین و روسیه اعلام کردند مکانیسم ماشه را معتبر نمیدانند، برخی روزنامههای غربگرا با کتمان این خبر، ادعا کردند با اجرای مکانیسم ماشه، ایران دیگر عضو سازمان شانگهای نخواهد بود! وای به حال آن ایرانی که برای تحریم بیشتر مردمش با دشمنان ملت همنوا میشود.
دریابیگی
* یک دهه از عمر یک ملت را سوزاندند تا شاید شیطان بزرگ برایشان فرش قرمز پهن کند ولی نه تنها هیچ عایدی نصیب ملت نشد بلکه بر تورم و تحریمهای بیشتر افزوده شد و در نهایت خزانه خالی تحویل دولت شهید رئیسی عزیز دادند.آیا نباید به این ترک فعلها و ندانمکاریها رسیدگی شود تا حداقل طلبکار نباشند!
قنبری
* آمریکا این شیطان بزرگ و مکار از طریق سیاسی، نظامی و تبلیغاتی، سعی کرده تا هویتهای مذهبی به ویژه شیعه و سنی را در مقابل هم قرار دهد و از این طریق ثبات منطقه را به چالش بکشد تا به مقصود خود برسد. مسلمانان باید طبق آیات قرآن کریم و روایات رسیده از پیامبراعظم(ص) و اهل بیتش(ع) ید واحد در برابر دشمنان قسمخورده باشند نه این که آلت دست دشمنان خبیثی چون آمریکا و ولیده نامشروعش سگ هار صهیونی قرار گیرند و نقشههای شوم آنها را پیاده کنند.
بیاتی، کرمانی، مهدوی و...
* از کسی که مسئولیتی را قبول میکند پذیرفتنی نیست که مدام از کاستیها سخن بگوید این که هنر نیست، او مسئولیت پذیرفته که این مشکلات را حل کند. مردم هم مشکلات جامعه را میدانند پس تفاوت من مسئول با مردم چیست؟
ساریخانی
* از قوه قضائیه درخواست میکنیم کسانی که مکانیسم ماشه را بر ملت تحمیل کردهاند بازخواست و محاکمه شوند.
محمودی
* از سازمان تعزیرات حکومتی که با هماهنگی دستگاههای نظارتی و پشتیبانی، طرحی ویژه را برای ساماندهی بازار نان آغاز کردهاند، تقدیر و تشکر میکنیم. انتظار این است که نظارتها تداوم یابد و همه بخشها را هم لحاظ کند بخش میوه و ترهبار، لبنیات، حبوبات و...
ذوقی
* این چه سخن باطلی است که روحانی و برخی دولتمردان کنونی بر زبان جاری میکنند؛ آنهائی که از اول برجام را قبول نداشتند حالا هم ساکت باشند و سخنی نگویند؟ چرا؟! مگر تاوان مکانیسم ماشه و تحریمهای چند برابر شده بعد از اجرای برجام را همه مردم نمیپردازند که از ندانمکاری شما گریبان ملت را
گرفته است؟
زارعی
* محمدهاشمی رفسنجانی گفته چهرههایی مانند دکتر ظریف، دکتر طیبنیا و همتی، دانش، تجربه و توان بالایی برای حل بحرانها داشتند! بله درست است مثل برجام بد فرجام، دلار، بورس و... واقعاً شاهکار کردند!
محرمی
* تورم مواد غذایی در دولت سیزدهم از ۶۱,۶ به ۲۳,۸ درصد کاهش یافت اما در دولت دکتر پزشکیان این تورم ۲ برابر شده است. این تورم مستقیماً بر سفره مردم اثر میگذارد و اتفاقاً افزایش آن هم هیچ ربطی به جنگ ۱۲ روزه نداشته و از دی ماه 1403 شروع
شده است.
بنایی
* از فراجا درخواست میشود همانگونه که با قاطعیت با سارقان برخورد مینمایند با اراذل و اوباش شوتیها که خودروی خود را هم دودی میکنند و امنیت نوامیس مردم را در برخی از شهرها به ویژه شهرهای مذهبی برای ترویج بیحیایی به خطر میاندازند به شدت برخورد نماید.
ناظری قم، مینو و...
* در ایستگاه آهنگ منطقه 14 و یا چهار راه سیروس گاهی یک ساعت برای رفتن به میدان امام خمینی(ره) و یا برگشت از چهار راه سیروس معطل اتوبوس شرکت واحد میمانیم. چرا این همه تأخیر؟ از مسئولان امر درخواست میشود به زیرمجموعه خود نظارت داشته باشند.
بابک، زاهد و طاهری
* مردم با گرانی و فقر و بیبرقی و مشکلات متعدد در حال دست و پنجه نرم کردن هستند. آنوقت دولت ما بهدنبال رفع فيلترينگ، کنسرت و موتورسواری بانوان است.
حمیدی
* طبق آمار معاونت جوانان وزارت ورزش 17 میلیون ایرانی زیر 45 سال
هنوز ازدواج نکردهاند! این واقعاً با توجه به وضعیت زاد و ولد در کشور فاجعه است. مسئولان امر کی قرار است از این بمبهای خبری ویرانگر بیدار و تدبیر و با ضربالعجل، به حل این معضل بزرگ توجه و اهتمام ورزند؟!
گواری
* از استانداران و فرمانداران درخواست میشود همانگونه که مسئولان و نمایندگان را به حضور میپذیرند مردم را هم که برای حل مشکل خود به محل کار این مسئولان دولتی مراجعه میکنند به حضور بپذیرند.
داود الهی- فرهنگی دامغان
* قیمتهای نجومی میوه در ترهبارها نشان از نبود نظارت و عدم حذف دلالان از چرخه تولید و توزیع حکایت دارد. لطفاً مسئولان امر در صورت فرصت سری به میادین بزنند و قیمتها را ملاحظه کنند. چرا نسبت به حذف واسطهها اهتمامی نمیشود که هم تولیدکننده به نوایی برسد و هم مشتری با قیمت مناسبی خرید کند؟
شکیبا
* از شهرداری تهران و منطقه یک و ناحیه دربند که با تماس همراه با عصبانیت ما برای عدم تخلیه زباله با اخلاق حسنه برخورد و مشکل را بلافاصله حل نمودند تقدیر و تشکر مینماییم.
جمعی از اهالی محل دربند- کوچه شهید اسدالهی،
کوچه آزاد بنبست گلچین