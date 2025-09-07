لورنزو پاچینی استاد دانشگاه ایتالیایی با حضور در نشست معاونت صدا با اشاره به نقش صهیونیست‌ها در جهان غرب بر تلاش اسرائیل برای تحریف حقایق تأکید کرد.

نشست بررسی مسائل فلسطین و راهبردهای انعکاس رسانه‌ای آن و حمایت رسانه‌ای از جریان جهانی مقاومت در سالن جلسات معاونت صدا برگزار شد. لورنزو ماریا پاچینی استاد دانشگاه و فعال سیاسی و حامی سیاسی بین‌المللی در حوزه مقاومت و فلسطین در این نشست در جمع مدیران برنامه‌ساز رادیویی اظهار کرد: صحبت‌های من به عنوان نگاه مردم ایتالیا است. احزاب و مسئولان ایتالیایی درباره ایران مثبت فکر نمی‌کنند. نگاه بد نسبت به ایران به دلیل اسلامی بودن نیست. ما در ایتالیا گروه‌های مسلمان داریم اما این نگاه برگرفته از جدایی دین از سیاست است و این از موضوعاتی است که مورد توجه آنان است. تمرکز آنها در مباحث مادی‌گرایی است و از مباحث معنوی دور هستند. این سیستم ایران دقیقاً مخالف سیستم مادی‌گرایی دنیا و بر اساس انسانیت است و ایران برخلاف سیستم‌های فاسد که غربی‌ها از آن پیروی می‌کنند، حرکت می‌کند.

پاچینی که دکترای فلسفه سیاسی دارد، توضیح داد: بر اساس این نگاه می‌توان فهمید که بحث فلسطین و غزه چیست و بر اساس همین نگاه انسانی ایران با حقایق روبه‌رو می‌شویم. نقش ایران در حمایت از محور مقاومت بسیار مهم است و نشان می‌دهد سیستم‌های غربی و به خصوص اسرائیل به مردم فلسطین ظلم و جنایت می‌کند. در جوامعی مثل ایران که با رسانه درگیر است می‌توان با پخش حقایق غزه روشنگری کرد و رسانه‌ها نقش مهمی در این باره دارند.

این استاد ایتالیایی در پایان گفت: اساس و پایه کشورهای غربی براساس صهیونیست‌ها بنا شده و کنترل می‌شود برای همین ما برای صحبت درباره آنان، آزاد نیستیم. وقتی نخست‌وزیر در هر کشوری انتخاب می‌شود بعد از انتخاب به تل‌آویو می‌رود و وقتی ما درباره اسرائیل بخواهیم در دانشگاه حرف بزنیم سریع پلیس می‌آید. در مسئله هفتم اکتبر اجازه نداریم بیان کنیم که مسبب همه این اتفاقات اسرائیل است. شما می‌توانید علیه هر مسئله‌ای اظهار نظر کنید اما نمی‌توانید به مسئله اسرائیل اشاره کنید. وقتی در دانشگاه علیه اسرائیل صحبت می‌کنید ۶ ماه اجازه تدریس نخواهید داشت و این یکی از محدودیت‌ها است.