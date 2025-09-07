وزیر کشور در پیامی به همتای افغانستانی ضمن تسلیت جان باختن شماری از شهروندان افغانستان در زلزله اخیر این کشور از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه همکاری و مساعدت برای کمک خبر داد.

اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در پیامی به همتای افغانستانی خود جان باختن تعدادی از شهروندان این کشور در حادثه زلزله را تسلیت گفت.

در پیام وزیر کشورمان به سراج‌الدین حقانی وزیر امور داخله افغانستان آمده است: حادثه تلخ و ویرانگر زلزله اخیر در کشور دوست و برادر افغانستان که متأسفانه به جان باختن و آسیب دیدن شماری از شهروندان آن کشور انجامید، موجب اندوه و تأثر عمیق اینجانب و مردم جمهوری اسلامی ایران شد.

در ادامه این پیام آمده است: اینجانب اطمینان دارم با تلاش‌های دولت افغانستان و همبستگی مردم مقاوم آن سرزمین، آثار این مصیبت هر چه سریع‌تر برطرف خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و مساعدت در این شرایط دشوار اعلام می‌دارد.