فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۱۷۸۴۲
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
معاون اول رئیس‌جمهور در دیدارهایی جداگانه با معاونان اول رؤسای مؤمنی:

ایران آمادگی هرگونه همکاری در کمک به زلزله‌زدگان افغانستان را دارد

وزیر کشور در پیامی به همتای افغانستانی ضمن تسلیت جان باختن شماری از شهروندان افغانستان در زلزله اخیر این کشور از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه همکاری و مساعدت برای کمک خبر داد.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در پیامی به همتای افغانستانی خود جان باختن تعدادی از شهروندان این کشور در حادثه زلزله را تسلیت گفت.
در پیام وزیر کشورمان به سراج‌الدین حقانی وزیر امور داخله افغانستان آمده است: حادثه تلخ و ویرانگر زلزله اخیر در کشور دوست و برادر افغانستان که متأسفانه به جان باختن و آسیب دیدن شماری از شهروندان آن کشور انجامید، موجب اندوه و تأثر عمیق اینجانب و مردم جمهوری اسلامی ایران شد.
در ادامه این پیام آمده است: اینجانب اطمینان دارم با تلاش‌های دولت افغانستان و همبستگی مردم مقاوم آن سرزمین، آثار این مصیبت هر چه سریع‌تر برطرف خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و مساعدت در این شرایط دشوار اعلام می‌دارد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

کدوم ایسم؟!(گفت و شنود)

اخبار ویژه

پرهیز از سیاست پرهزینه یا بازی در نقش مهره پیاده دشمن؟!(خبر ویژه)

وحدت؛ حلقه مفقوده جهان اسلام (یادداشت روز)

حمله به تأسیسات هسته‌ای را نباید ساده‌سازی کرد

معیشت مردم مهم‌ترین مسئله است برای انضباط بازار چاره‌اندیشی شود

نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا اسرائیل را چنان شکست دهند که مجبور شود برای نجات به «بابابزرگ» پناه ببرد

انتقاد خانه ملت به عملکرد اقتصادی ضعیف دولت

جمعه‌ای که تهران، رنگ خون گرفت

گزارش بی‌سابقه و تکان دهنده وزیر بهداشت آمریکا: 76درصد آمریکایی‌ها مریض‌اند