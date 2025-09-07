لزوم توجه حوزههای علمیه بر دو محور تربیت «فقیه» و «خطیب»
استاد برجسته درس خارج حوزه با اشاره به رسالت حوزههای علمیه تاکید کرد: باید حوزههای علمیه بر دو محور تربیت فقیه و تربیت خطیب فعالیت داشته و کمبودهای لازم در این راستا را برطرف کنند.
آیتالله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ حوزههای علمیه که صبح یکشنبه در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه برگزار شد با اشاره به میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و برخی از اشکالات معاندین در این راستا، اظهار داشت: برخی به دروغ میگویند که برگزاری مراسم میلاد رسول گرامی اسلام بدعت است؛ درحالی که معنای بدعت اصلا این نیست؛ چراکه بدعت در جایی است که به عنوان دین باشد؛ درحالی در این مسئله چنین نیست.
وی افزود: خداوند در سوره اعراف، رسول گرامی اسلام را با ۱۰ صفت توصیف میکند و این بدین معنا است که اگر در حق رسول گرامی اسلام اقداماتی توصیفی انجام شده و از مقام و جایگاه ایشان یاد شود، مصداق این آیات و به نوعی مصداق «رفعنالک ذکرک» هست که در قرآن کریم مذکور است.
آیتالله سبحانی حب النبی را از اصول اسلام نام برد و تاکید کرد: محبت به رسول گرامی اسلام، اظهار محبت محبین رسول گرامی اسلام و از فرائض دین مبین اسلام میباشد.
ضرورت اهتمام به انتخاب روشها
و سنتهای اصیل حوزوی
به گزارش رسا، این مرجع تقلید با اشاره به اهمیت انتخاب روشها و سنتهای اصیل تحصیلی و تهذیبی حوزههای علمیه تاکید کرد: روش و سنتهای اصیل گذشته حوزههای علمیه به دلیل این که امتحان خود را به خوبی پس دادهاند، برای مراکز حوزوی بهترین روش حوزههای علمیه است که باید مدیریت حوزههای علمیه، روش و سنتهای گذشته را حاکم بر حوزههای علمیه کرده و سنتهای اصیل را احیا کنند.
وی بیان داشت: باید حوزههای علمیه بر دو محور تربیت فقیه و تربیت خطیب فعالیت داشته و مراکز حوزوی کمبودهای لازم در این راستا را برطرف کرده و در راستای تقویت این دو محور، تلاش و کوشش کنند.
لزوم توجه طلاب و مسئولان حوزوی
به رعایت زی طلبگی
آیتالله سبحانی با اشاره به ضرورت توجه حوزههای علمیه و طلاب علوم دینی به زی طلبگی، تاکید کرد: باید توجه به زی طلبگی مورد اهتمام طلاب علوم دینی و مدیریت حوزههای علمیه باشد و در این زمینه گامهای مؤثری برداشته شود.
استاد برجسته درس خارج حوزه با تاکید بر این که اهتمام به رشتههای تخصصی حوزوی، هرچند مسئلهای پسندیده و مورد نیاز است اما باید از آسیبهای آن جلوگیری شود، ابراز داشت: باید رشتههای تخصصی در حوزههای علمیه محدود شده و بیش از نیازها و فرائض به آنها پرداخته نشود.
آیتالله اعرافی: «بلاغ مبین» را
روح نهادهای حوزوی میدانیم
آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه نیز در آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ حوزههای علمیه ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه به طلاب علوم دینی با اشاره بعثت پیامبر اسلام(ص) اظهار داشت: با ظهور و بروز پیامبرگرامی اسلام(ص) معارف زلال و ناب الهی برای بشر به ارمغان آورده شد و آغاز تمدنی نو برای جریان توحید و رسالت شکل گرفت.
وی افزود: پیامبر گرامی اسلام، عصر جاهلی را به کانون علم و دانش تبدیل کرد و آفاقی را برای بشریت گشود که برای آن آفاقها برای آنان قفل بود. آن حضرت خطی پاک و منزهی از خود به یادگار گذاشت و رسالت خود را به خوبی به پایان رسانید.
مدیر حوزههای علمیه خاطرنشان کرد: ریشه حوزههای علمیه در سنت پروردگار و رسالت انبیای الهی است و اگر طلاب علوم دینی در مسیر انبیاء و پای رسالت الهی ایستادگی و تلاش و کوشش کردند، میتوان گفت که در این صورت حوزوی
خواهند بود.
پیام رهبر انقلاب به حوزههای علمیه نقطه عطفی در پیشرفت و توسعه حوزههای علمیه است
آیتالله اعرافی افزود: حوزههای علمیه کانون جوشان تربیت بزرگان و علمای بزرگ و به وجود آورده انقلاب اسلامی ایران است که جهان را با اسلام ناب و خالص آشنا کردند و همه طلاب باید از این به بعد، جوششی مضاعف در عرصههای مختلف داشته و از خود ظهور و بروز موثرتری نشان دهند.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حوزههای علمیه ابراز داشت: پیام رهبر انقلاب به حوزههای علمیه نقطه عطفی در پیشرفت و توسعه حوزههای علمیه میباشد و رهبری معظم در این پیام، تقویت هویت طلبگی را طلب فرمودند که باید مورد توجه حوزههای علمیه قرار گیرد.
حوزه علمیه رویکرد تمدنی دارد
مدیر حوزههای علمیه بیان داشت: تاکید رهبر معظم انقلاب این است که حوزه و روحانیت از تمدن ناب اسلامی برخوردار است و بزرگان حوزه، همیشه این مسیر را با همه فراز و نشیبهای آن به موفقیت پیمودهاند.
آیتالله اعرافی افزود: رویکرد تمدنی حوزههای علمیه خواست رهبر معظم انقلاب و بزرگان است و رسالت حوزویان نیز این است که نگاه تمدنی را پیگیری کرده و اقدامات در این راستا، به خوبی و با موفقیت، پیگیری و دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: حوزههای علمیه باید بدانند که نهادی با قدمتی بسیار و تاریخی بزرگ هستند و باید به تذکرات تاریخی در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه کرده و هویت تاریخی خود را به خوبی بشناسند.
مدیر حوزههای علمیه افزود: ذات حوزه علم و دانش و اقیانوسی از علم و معرفت است و حوزههای علمیه باید روز به روز معنویت و اخلاق خود را افزایش داده و گامهای مؤثری در این زمینه انجام دهند.
شکستن بنبستها در ذات حوزههای علمیه است
آیتالله اعرافی همچنین تاکید کرد: مجاهدت و شکستن بن بستها در ذات حوزههای علمیه است و حوزههای علمیه باید این مسیر را با قوت ادامه داده و آن را تقویت کنند.
وی افزود: حوزه علمیه مرکز بلاغ مبین و اندیشه الهی است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام ایشان به حوزههای علمیه است.
آیتالله اعرافی عنوان کرد: انتظار ما از حوزههای علمیه این است که توجه به وجود پیامبر اسلام(ص) مورد اهتمام حوزههای علمیه باشد و انس با نهجالبلاغه در توجه ویژه طلاب و مراکز حوزههای علمیه
قرار گیرد.
انتظارات آیتالله اعرافی
از حوزویان و مراکز حوزوی
مدیر حوزههای علمیه اصلاح سطوح عالی، توجه به فقه معاصر، تقویت ادبیات عرب که در این راستا ستادی تشکیل شده است، تقویت رابطه شاگرد و استاد و توجه به درسهای تحقیقی به غیر از فقه و اصول را از جمله انتظارات خود از حوزههای علمیه و طلاب علوم دینی عنوان کرد.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم و ضرورت توجه مسئولان کشور به این مسئله و پیگیریهای مداوم علما و حوزههای علمیه از مسئولان، بهبود معیشت مردم و مشکلات اقتصادی مردم را از جمله دغدغههای حوزههای علمیه عنوان و ابراز کرد: از مسئولان کشوری درخواست داریم تا به مشکلات اقتصادی و مسائل فرهنگی کشور برای بهبود معیشتی مردم و جلوگیری از فساد دقت و اهتمام ویژهای داشته باشند.