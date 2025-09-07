فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۱۷۸۱۹
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

بوکوحرام 70 نفر از ساکنان یک روستا را در نیجریه قتل‌عام کرد

گروه تروریستی بوکوحرام حدود ۷۰ تَن را در یک روستا در شمال‌شرقی نیجریه قتل‌عام کرد.
شبکه «المیادین» به نقل از «رویترز» نوشت که حدود ۷۰ نفر، از جمله هفت سرباز، در حمله شبانه گروه تروریستی بوکوحرام به روستای «دارالجمال»، نزدیک بانکی در منطقه دولت محلی «باما» در ایالت بورنو در شمال‌شرقی نیجریه کشته شدند. بر اساس این گزارش، حمله به دارالجمال، نزدیک بانکی در منطقه دولت محلی باما، حدود ساعت ۸:۳۰ شب جمعه رخ داد، زمانی که افراد مسلح به روستا حمله و بی‌هدف تیراندازی کردند و خانه‌ها را به آتش کشیدند. یکی از ساکنانی که به همراه سربازان به شهر باما در فاصله حدود ۴۶ کیلومتری فرار کرده بود، به رویترز گفت که ماه گذشته پس از سال‌ها آوارگی در دارالجمال اسکان داده شدند. یکی از بزرگان روستا نیز گفت که تا صبح شنبه ۷۰ جسد پیدا شده است و سایر ساکنان هنوز در بوته‌زارهای اطراف مفقود هستند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

کدوم ایسم؟!(گفت و شنود)

اخبار ویژه

پرهیز از سیاست پرهزینه یا بازی در نقش مهره پیاده دشمن؟!(خبر ویژه)

وحدت؛ حلقه مفقوده جهان اسلام (یادداشت روز)

حمله به تأسیسات هسته‌ای را نباید ساده‌سازی کرد

معیشت مردم مهم‌ترین مسئله است برای انضباط بازار چاره‌اندیشی شود

نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا اسرائیل را چنان شکست دهند که مجبور شود برای نجات به «بابابزرگ» پناه ببرد

انتقاد خانه ملت به عملکرد اقتصادی ضعیف دولت

جمعه‌ای که تهران، رنگ خون گرفت

گزارش بی‌سابقه و تکان دهنده وزیر بهداشت آمریکا: 76درصد آمریکایی‌ها مریض‌اند