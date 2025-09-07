بوکوحرام 70 نفر از ساکنان یک روستا را در نیجریه قتلعام کرد
گروه تروریستی بوکوحرام حدود ۷۰ تَن را در یک روستا در شمالشرقی نیجریه قتلعام کرد.
شبکه «المیادین» به نقل از «رویترز» نوشت که حدود ۷۰ نفر، از جمله هفت سرباز، در حمله شبانه گروه تروریستی بوکوحرام به روستای «دارالجمال»، نزدیک بانکی در منطقه دولت محلی «باما» در ایالت بورنو در شمالشرقی نیجریه کشته شدند. بر اساس این گزارش، حمله به دارالجمال، نزدیک بانکی در منطقه دولت محلی باما، حدود ساعت ۸:۳۰ شب جمعه رخ داد، زمانی که افراد مسلح به روستا حمله و بیهدف تیراندازی کردند و خانهها را به آتش کشیدند. یکی از ساکنانی که به همراه سربازان به شهر باما در فاصله حدود ۴۶ کیلومتری فرار کرده بود، به رویترز گفت که ماه گذشته پس از سالها آوارگی در دارالجمال اسکان داده شدند. یکی از بزرگان روستا نیز گفت که تا صبح شنبه ۷۰ جسد پیدا شده است و سایر ساکنان هنوز در بوتهزارهای اطراف مفقود هستند.