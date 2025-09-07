ثبت رباتیک تخلفات رانندگی میزان جرائم اشتباهی را کاهش داده است

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: چندسالی است که ثبت تخلفات کاملا رباتیک انجام می‌شود و به همین دلیل میزان خطاهای تخلفات بسیار کم شده است.

به گزارش ایسنا، سردار سیدتیمور حسینی با حضور در مرکز ۱۹۷ ارتباط مردمی اظهار داشت: به صورت دوره‌ای بنده به همراه سایر رؤسای پلیس در مرکز ۱۹۷ حضور پیدا می‌کنیم و به صورت مستقیم به مردم پاسخ می‌دهیم تا مشکلات و خواسته‌هایی که از طریق معمول به نتیجه نرسیده این‌جا مجدد بررسی شود. مردم امروز شکایتی از ما نداشتند و بیشتر درخواست تعدیل درباره تخلفات رانندگی و آموزشگاه‌ها بود.

حسینی با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این حوزه افزود: چندسالی است که رسیدگی به تخلفات و ثبت آن ‌کاملا هوشمند و رباتیک انجام می‌شود که این مسئله باعث شده میزان جرائم اشتباهی بسیار کم شود.

وی با اشاره به تغییر ارقام پلاک‌ها ادامه داد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد حروف فارسی بسیار راحت تغییر داده می‌شوند، اما اگر پلاک‌ها به لاتین شود این امر غیرممکن می‌شود به همین دلیل این پیشنهاد در حال بررسی است.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: طرحی تحت عنوان «بازتسجیل موتورها» در دست تصویب است که طی آن سه حوزه اصلی مربوط به موتورسیکلت‌سواران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حسینی گفت: اکثر موتورسیکلت‌ها به نام راکب ثبت نشده‌اند و بسیاری از مالکان برای شماره‌گذاری اقدام نمی‌کنند. در حال حاضر اغلب پلاک‌ها به نام شرکت تولیدکننده موتور صادر می‌شود و خریداران بعدی نیز معمولاً برای انتقال سند هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.

وی تأکید کرد: برای موفقیت این طرح نیاز به ضمانت اجرائی وجود دارد و یکی از این ضمانت‌ها می‌تواند اتصال کارت سوخت به فرآیند بازتسجیل باشد تا ساماندهی موتورسیکلت‌ها به نتیجه برسد.

رئیس پلیس راهور در پاسخ به سؤالی درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، اظهار داشت: این موضوع در دستور کار قرار دارد، اما پلیس به عنوان مرجع اجرائی، تابع قوانین و مقرراتی است که به صورت رسمی ابلاغ می‌شود. در حال حاضر تبصره ماده ۲۰ قانون صراحتاً اعلام کرده است که مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان، نیروی انتظامی است و اشاره‌ای به بانوان نشده است.

حسینی با تأکید بر لزوم تغییر در قوانین موجود اضافه کرد: ما منتظر اعلام رسمی این موضوع هستیم، اما برای اجرائی شدن، حتماً باید اصلاح قانون صورت گیرد و ابلاغیه آن از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر شود.