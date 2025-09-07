معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی از اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات نانوایی‌ها خبر داد.

به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، محمد حسن سرابیان اظهار داشت: با توجه به شکایت‌های مردمی درخصوص افزایش قیمت خودسرانه و کاهش کیفیت نان در برخی واحدهای نانوایی به ویژه در تهران، سازمان تعزیرات حکومتی با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و پشتیبانی، طرحی ویژه را برای ساماندهی بازار نان آغاز کرده است.

سرابیان افزود: بر اساس این طرح، گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بازرسان وزارت صمت به صورت مستمر به واحدهای نانوایی سرکشی می‌کنند و با هرگونه گرانفروشی، کم‌فروشی، نصب نکردن نرخ‌نامه و تخلفات بهداشتی برخورد قاطع و فوری خواهد شد.

وی ادامه داد: اتحادیه‌های نانوایان موظف هستند ظرف یک ماه نظارت کامل بر واحدهای تحت پوشش خود اعمال کنند و در صورت قصور، با برخورد قضائی مواجه خواهند شد.

لزوم نصب نرخنامه

در معرض دید مشتریان

معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: همه واحدهای نانوایی باید نرخ نامه رسمی را در محل واحد نصب کنند و نوع فعالیت اعم از آزادپز یا یارانه‌ای بودن را به طور شفاف در معرض دید مشتریان قرار دهند.

سرابیان بیان داشت: سلامت و معیشت مردم خط قرمز سازمان تعزیرات حکومتی است و هیچ‌گونه اغماضی در برابر متخلفین صورت نخواهد گرفت و واحدهای متخلف علاوه‌بر جریمه نقدی، با نصب پلاکارد تخلف در برابر دید عموم و در صورت تکرار با پلمب مواجه خواهند شد همچنین نیروی انتظامی در مورد واحدهای بدون پروانه یا دارای پروانه اجاره‌ای به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت غیر قانونی اقدام می‌کند. وی با اشاره به اینکه استفاده واحدهای آزادپز صرفاً از آرد آزاد و سهمیه آرد یارانه‌ای آنان قطع شده است، افزود: وزارت بهداشت موظف است به شکل ویژه بر وضعیت بهداشتی نانوایی‌ها نظارت و استفاده از مواد افزودنی مجاز و غیرمجاز از جمله برخی دانه‌های روغنی بر روی نان را ممنوع اعلام کند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: قرار است سامانه‌ای جامع برای رصد زنجیره تولید و توزیع آرد و نان از مرحله کشت تا پخت راه‌اندازی شود که با راه‌اندازی آن می‌توان در آینده بسیاری از تخلفات را به صورت سیستمی شناسایی و کنترل شود.

یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی سوم شهریور امسال با اشاره به گزارش‌های متعدد مردمی درخصوص تخلفات نانوایی‌ها از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و عرضه خارج از نرخ مصوب، گفته بود: موارد متعددی از تخلف مشاهده شده و برخی نانوایی‌ها با وجود دریافت آرد یارانه‌ای، قیمت مصوب را رعایت نمی‌کنند و درخواست ما از مردم این است که تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا بازرسی‌ها تسریع شود.