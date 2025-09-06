فارنافرز: حمله به ایران نشان داد کشورها نباید به آمریکا اعتماد کنند(خبر ویژه)
حمله آمریکا به تأسیسات هستهای ایران، این پیام را برای کشورهای دیگر داشت که توافقی مانند توافق سال ۲۰۱۵ ایران با آمریکا، نامعتبر و غیرقابل اعتماد و اتکاست و آنها باید برنامه خود را توسعه دهند.
نشریه آمریکایی فارنافرز با تأکید بر اینکه حمله آمریکا به تأسیسات هستهای ایران، نتیجهای وارونه داشت، نوشت: یکی از نتایج ناخواسته جنگ ۱۲روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران این بود که دیپلماسی با کشورهایی که در آینده تمایل به دستیابی به سلاح هستهای داشته باشند، بسیار سخت و پیچیده خواهد شد.
در مورد ایران، پس از جنگ گروههای تندرو قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کردهاند. آنها به سادگی میتوانند استدلال کنند که آمریکا و اسرائیل بعد از آنکه در میانه مذاکرات تهران و واشنگتن به ایران حمله کردند، برای پیدا کردن راهکار دیپلماتیک بیمیل و ناتوان هستند.
تهران و واشنگتن اکنون با مشکلی مواجه هستند که جیمز فیرون، استاد دانشگاه آن را با عنوان «مسئله تعهد» توصیف میکند. دو طرف اعتماد ناچیزی به یکدیگر دارند و فرضشان این است که طرف مقابل در آینده زیر توافق خواهد زد.
رهبر ایران پس از جنگ، اعتماد بیشتری نسبت به گذشته به آمریکا و ۱+۵ ندارد. در عوض ممکن است اینگونه بیاندیشد که تنها تضمین ممکن که دشمنان ایران به آن احترام میگذارند، سلاح هستهای است. ایران مایل است که مذاکرات بعدی را از جایگاه قدرت دنبال کند. به همین دلیل زمانیکه سه کشور اروپایی تلاش کردند تا مکانیسم اسنپبک را فعال کنند، نمایندگان مجلس ایران پیشنویس طرحی را برای خروج از پیمان عدم اشاعه ارائه دادند.
سیاستگذاران آمریکایی همچنان میتوانند کشورهای خواهان سلاح هستهای را از این مسیر بازدارند. اما رویکرد کنونی ایالات متحده آمریکا موفقیت گسترده ۸۰ ساله سیاستهای عملی عدم اشاعه را مورد تهدید قرار داده است و برای متحدان انگیزه ایجاد کرده است که دنبال تضمینهای اتمی خودشان بروند. جنگ ۱۲روزه هیچ کمکی نکرد که این انگیزهها از بین برود. برای کشورهایی که بعداً بخواهند به سوی سلاح هستهای بروند، حساب کردن روی آمریکا و اجرای وعدهها در قالب توافقی مانند آنچه با ایران در سال ۲۰۱۵ امضا کرد، گزینهای قابل اعتماد محسوب نمیشود.
مقامهای ایران تصور میکردند که دولت دونالد ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوریاش با جدیت بیشتری دیپلماسی را دنبال خواهد کرد. اما این امیدها در ماه ژوئن با حمله به تأسیسات هستهای ایران، کاملاً از بین رفت.
حتی بعد از این عقبگرد در برنامه هستهای ایران، پیشرفتهای فنی و بنیاندانشی که ایران دارد و همچنین میزان مواد هستهای که ایران ذخیره کرده است، همچنان پابرجا باقی ماندهاند. ایران ممکن است خودش را در موقعیت بازسازی ببیند و اگر چنین کاری را شروع کند، احتمالاً مسیر کرهشمالی را در پیش خواهد گرفت و دیگر تا زمان رسیدن به بمب توقف نخواهد کرد. دست بر قضا، اقدام نظامی علیه برنامه هستهای ایران موجب شد مسیر حرکت کشورهای علاقهمند به سلاح هستهای تسریع، تقویت و پنهان شود.