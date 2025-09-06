شانگهای در آینده نقش اول را در تعیین سرنوشت جهان دارد

مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری اجلاس اخیر سران سازمان همکاری شانگهای را از مهم‌ترین نشست‌های تاریخ جهان برشمرد و ارزیابی کرد که این سازمان در آینده نقش اول را در تعیین سرنوشت جهان ایفا خواهد کرد.

علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این سؤال که نشست سران شانگهای در چین چه ‌اثراتی در صحنه بین‌المللی داشته است، گفت:

بیست و پنجمین اجلاس سران شانگهای

روز 9 و 10 شهریور با حضور بیش از 20 رهبر غیرغربی جهان و نیز دبیرکل سازمان ملل متحد در تیانجین چین برگزار شد. این اجلاس بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اجلاس در مقایسه با اجلاس‌های گذشته است و ارزیابی اولیه صاحب‌نظران سیاسی بر این است که این اجلاس یکی از مهم‌ترین نشست‌های بین‌المللی تاریخ جهان است.

صدای شکستن استخوان سازمان ملل به گوش جهانیان رسید

وی در تشریح سه اثر مهم اجلاس سازمان همکاری شانگهای گفت: اولاً، صدای شکستن استخوان‌های سازمان ملل متحد به گوش جهانیان رسید و عملاً می‌توان به‌صراحت آغاز مرحله «به تاریخ سپرده‌ شدن این سازمان» همچون «جامعه ملل» را اعلام کرد. ثانیاً، چین نشان داد که قدرت اول جهان به‌صورت بالقوه است و در آینده نزدیک، بالفعل قدرت اول جهان خواهد شد. ثالثاً، چین نشان داد که با صبر و متانت در حال خاموش کردن صدای پای ترامپ است.

عیناً کارهای هیتلر

توسط ترامپ صورت می‌گیرد

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل با تصریح به اینکه کارهایی که هیتلر با کشورهای مختلف انجام داد، عیناً توسط ترامپ نیز تکرار می‌شود، توضیح داد: هیتلر قبل از شروع جنگ دوم جهانی همه موافقتنامه‌های خود با بقیه کشورها را زیر پا گذاشت. هیتلر قبل از آغاز جنگ دوم جهانی با کشورهای اروپایی قراردادهای مودت و عدم‌تجاوز امضا کرد، اولین قرارداد، قرارداد 1938 مونیخ با سه کشور انگلیس، فرانسه و ایتالیا بود و سپس قراردادی با شوروی در تاریخ 23 اوت 1939 مبنی بر عدم ‌تعرض بست. هیتلر با حمله به شمال اروپا از طریق هلند و بلژیک در سال 1940 وارد فرانسه شد، همچنین از طریق 600 هواپیمای جنگی به لندن حمله کرد و در سال 1941 در عملیات بارباروسا به شوروی

حمله کرد.

ولایتی اضافه کرد: روز گذشته (پنجشنبه) ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه نشستی با مقامات 33 کشور اروپایی داشت و در نهایت اعلام کرد؛ «26 کشور آماده اعزام نیرو برای تضمین امنیتی به اوکراین هستند.»، حاصل و جمع‌بندی مطالب فوق‌الذکر نشان می‌دهد که ترامپ مزه تلخ شکست را به آنان چشانده و کامشان را تلخ کرده است.

ایران، چین و روسیه

نقش اساسی در شانگهای دارند

ولایتی در ادامه در پاسخ به این سؤال که نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای چه نکات مثبتی به‌همراه داشته است، گفت: آقای شی‌جین‌پینگ بعد از سال‌ها حکومت موفق توانست میوه تلاش‌های مهم و متانتی را که

بر اساس عقل چینی انجام داده بود، در این اجلاس بچیند و حتی رقیب قدیمی خود آقای نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند را وارد پکن کند، در حالی که پیش از آن آقای ترامپ، نخست‌وزیر هند را در بهمن 1403 و در ملاقاتی در واشنگتن شماتت کرد که چرا وی از روسیه نفت ارزان

می‌خرد.

وی افزود: مؤدی به ‌عنوان نخست‌وزیر بزرگ‌ترین کشور به ‌لحاظ جمعیتی با تمدن چندهزار ساله

و دارای شخصیت بزرگی چون گاندی است و مسلمانان همراه هندوها حاضر نیستند که زیر بار تحمیل‌های ترامپ بروند، بنابراین زودتر از آنچه‌ آمریکا و غرب فکر می‌کردند مجموعه شانگهای به نتایج ارزشمندی رسیده است که بدون تردید عملاً در آینده نقش اول را در تعیین سرنوشت جهان

دارد.

مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: همه کشورهای عضو شانگهای و خصوصاً چین، روسیه، ایران نقش بسیار اساسی دارند، زیرا این سه کشور به‌اضافه هند کشورهای به ‌معنای واقعی کلمه مستقل هستند و قدرت حفظ استقلال خود را دارند، بنابراین در رزمایشی که در شمال اقیانوس هند برگزار شد، چین، روسیه و ایران شرکت کردند. ایران نشان داده است که ظرفیت یک کشور بزرگ را دارد و توانسته است آمریکا را به‌ عنوان قدرت بزرگ جهان در جنگ تحمیلی 12روزه شکست دهد و نخستین کشوری است که با شهامت به اسرائیل حمله کرد و این طرف اسرائیلی و آمریکایی بودند که تقاضای آتش‌بس کردند.

ولایتی یادآور شد: زمانی در حکومت بایدن، آمریکا، انگلیس، استرالیا و زلاندنو پیمان مشترک دریایی به ‌نام «آکوس» بستند و هدفشان محاصره چین بود ولی ایران، روسیه و چین متقابلاً رزمایش نظامی در تقابل با خطرات مجموعه آکوس علیه چین انجام

دادند.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم‌تر اینکه یکی از ارکان جدید جبهه مقاومت یعنی یمن به‌سرکردگی سید بدرالدین عبدالملک الحوثی که یکی از بازوهای جبهه مقاومت است و بر باب‌المندب مسلط است، کشتی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا را مورد تهاجم قرار داد و ناو بزرگ آمریکایی ترومن را زیر ضرب برد، ترامپ دستش را بالا برد و تقاضای آتش‌بس با یمن کرد و عملاً موضوع تهدید آمریکا علیه چین، توسط ایران و جبهه مقاومت کمرنگ شده است.

آینده شکل و محتوای متفاوتی نسبت به گذشته خواهد داشت

ولایتی در پاسخ به این سؤال که شانگهای چه ‌ظرفیتی برای مقابله با نظم یکجانبه‌گرای آمریکایی دارد، اظهار داشت: مجموعه شانگهای به‌اضافه بریکس ترکیبی از چین، روسیه، ایران، آفریقای جنوبی، برزیل و هند هستند و جدای از یکدیگر نیستند. دنیای آینده چیز دیگری می‌خواهد و شکل و محتوای متفاوتی نسبت به گذشته خواهد داشت. خیلی زود ترامپ سرش به سنگ خورد و نشانه بارز آن را می‌توان نشست اخیر در پاریس ذکر کرد.

وی ادامه داد: در نشست پاریس 33 کشور از اروپا شرکت داشتند. در نشست پاریس 26 کشور اعلام آمادگی کردند تا نیروی نظامی بین‌المللی به‌ عنوان بخشی از تضمین‌های امنیتی برای مردم اوکراین پس از توافق صلح اوکراین اعزام کنند، قبل از نشست هم استیو ویتکاف، نماینده ترامپ جلسه‌ای با دیپلمات‌های انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اوکراین داشته است، در مقابل واکنش‌های آمریکا خانم زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه سخنان تندی علیه ترامپ داشت و گفت؛ «خوب است که ترامپ به فکر آمریکا باشد و اگر می‌خواهد کاری انجام دهد، مناسب است که به داد شهرهای در حال خطر آمریکا نظیر دیترویت، فیلادلفیا و لس‌آنجلس که مردم آنان در حال مرگ هستند، برسد».

مشاور مقام معظم رهبری با ابراز اینکه این برخوردهای سریع و خشن بین دو طرف در فاصله کوتاهی پس از اجلاس آلاسکا نشان می‌دهد که دوراندیشی ترامپ ساده‌انگارانه‌تر از هیتلر است، گفت: پوتین هوشمندانه عمل کرد، به این طریق که بعد از نشست آلاسکا به شانگهای رفت و نقش اساسی در پایه‌گذاری دنیای آینده بدون حضور هژمونی آمریکا و قدرت‌های غربی داشت و صراحتاً اظهار نمود که جهان تک‌قطبی باید از بین برود.

ایران آینده روشنی

خواهد داشت

به گزارش تسنیم، ولایتی در پاسخ به این سؤال که ایران چگونه می‌تواند از این ظرفیت‌های موجود استفاده کند و خود را تقویت کند، تأکید کرد: ایران کشوری منسجم و مقتدر با رهبری شجاع و بصیر و جهان‌شناس

است.

اینجانب که از ابتدای پیروزی انقلاب خدمت مقام معظم رهبری تلمذ کرده‌ام به‌صراحت عرض می‌کنم در جهان کسی را به ‌هوشمندی در شناخت مسائل جهانی همانند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نمی‌شناسم، فلذا گام‌های بسیار ارزشمندی توسط ایشان برداشته شده است و آقای پزشکیان فردی فعال و هماهنگ با رهنمودهای ایشان است و تاکنون پیش رفته‌ایم، بعداً نیز آینده روشنی خواهیم داشت به‌ شرط آنکه همچنان انسجام ملی و اتحاد مقدس خود و نیروهای دفاعی را حفظ کنیم و افراد سیاسی در رابطه با حفظ عزت و سربلندی کشور بزرگ و الهی ایران ید واحده باشند.