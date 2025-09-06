* هدف غربی‌ها با تحریک اسرائیل، فروپاشی ایران است و موضوع اتمی و مسائل مشابه تنها بهانه‌ای بیش نیست. باید ایستاد، چراکه آنها قصد نابودی کشور را دارند، همه‌چیز را می‌خواهند و به هیچ ‌چیز کمتر از آن راضی نمی‌شوند. باید از میهن دفاع کرد. آنان می‌خواهند روحیه مردم را از بین ببرند تا راحت‌ بتوانند به خواسته شومشان برسند.

کریمی

* نگران یمن نباید بود. یمن‌ ققنوس‌ مقاومت است. حتی اگر ما به خوبی نفهمیده باشیم او از خاکستر برخواهد خاست و آتشی بر سر دشمنان خواهد ریخت که دودمان و فتنه‌هایشان در آن خواهد سوخت. این وعده الهی است بر آنانی که در راه اهداف الهی بنیانی مرصوص هستند.

گلکار

* واقعیت این است که اوضاع سیاسی ما در عرصه بین‌الملل پس از برجام وخیم‌تر شد. پیش از برجام، حدود ۵۰۰ تحریم علیه ایران وضع شده بود. پس‌از مذاکرات ظریف و تیمش برای «رفع تحریم»، این عدد به نزدیک ۲۵۰۰ تحریم افزایش یافت. به عبارت دیگر، اگر برجامی نبود، تحریم‌های ایران به مراتب کمتر از امروز بود.

بلورچی

*گنجاندن بند «مکانیسم ماشه» در برجام، یک بی‌توجهی آشکار به منافع ملی بود. تیم مذاکره‌کننده با پذیرش این بمب ساعتی، این اختیار را به طرف غربی داد که با یک بهانه واهی و بدون نیاز به اثبات نقض عهد از سوی ایران، تمام تحریم‌های شورای امنیت را یک ‌شبه بازگرداند. هر چند که تحریمی نمانده که بخواهند اضافه کنند اما آثار روانی آن بی‌تاثیر نیست.

مظلوم‌زاده

* رژیم کودک‌کش اسرائیل تشدید مجادلات سیاسی درباره اسنپ‌بک در ایران را در راستای برنامه خود برای «آغاز جنگ دوم» می‌داند به همین خاطر اکانت‌های وابسته به رژیم در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان مامور به تشدید این منازعات شده‌اند.

زواره‌ای

* گفته شده وزرای چین و روسیه به آقای ظریف راجع به مکانیسم ماشه هشدار داده بودند اما ظریف از روی سادگی یا به هر دلیل دیگری جواب داده من احساس خطری از ماشه ندارم و حرف کری برای من سند است. من با او دوستی دیرینه دارم!

ابطحی

* بنویسید اگر بی‌حجابی نمی‌توانست زمینه‌ساز بی‌عفتی باشد، خداوند آن را حرام نمی‌کرد. بی‌حجابی بی ارتباط با بی‌عفتی نیست و ویروس بسیار خطرناک برای جامعه، خانواده و خود زنان است.

خسروجردی

*ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور رسمی اعلام کرده در صدد تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ است.یعنی اعلام کرده کار ویژه نیروهای نظامی این کشور تهاجم و جنگ است. وسط مذاکره هم به ما حمله کرده باز یک عده در داخل تنها راه‌حل را مذاکره مستقیم با آمریکا می‌دانند.یک نفر بگوید با این مقدار بی‌بصیرتی چه باید کرد؟

رهنما

* از لحظه‌ای که ترامپ از برجام خارج شد، کشورهای اروپایی هیچ اقدامی برای جلوگیری از سقوط برجام انجام ندادند و به هیچ کدام از تعهداتشان عمل نکردند، بعد از تجاوز اسرائیل غاصب به همراه اربابش به ایران هم، هیچ‌کدام از این کشورها این تجاوز را محکوم نکردند و حال از ادامه مذاکره سخن می‌گویند!

صالحی

* چند روز قبل تظاهرات حامیان فلسطین با حضور بیش از یک میلیون نفر در ۴۰ شهر در استرالیا برگزار شد. دولت استرالیا این تظاهرات ضد‌صهیونیستی را از چشم ایران دیده و اقدام به خروج سفیر ما کرد. ولی مشکل استرالیا در واقع بسیج مردمی این کشورهاست که در بیشتر کشورها علیه صهیونیست‌ها شکل گرفته و خودش را نشان می‌دهد.

شریف‌آبادی

*در قضیه مکانیسم ماشه گنجانده شده در برجام سه کشور اروپایی دچار اشتباه محاسباتی شده و تصور می‌کنند دست ایران خالی است در صورتی که باید تفهیمشان کرد در صورت اقدام به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ایران گزینه خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را به‌صورت جدی در دستور کار خواهد داشت.

یحیوی

* مدعیان بلد بودن زبان دنیا که پس از خروج آمریکا از برجام گفتند یک مزاحم کم شد و ما برجام را با ۴ بعلاوه یک ادامه می‌دهیم، این در حالی بود که یک تقسیم کار برای دور زدن ایران طراحی کرده بودند تحت عنوان پلیس خوب و بد. که مثلاً پلیس بد رفت و الان باید ایران با پلیس خوب کار را دنبال کند!

معین‌الاسلام

*برنامه «حسینیه معلی» که در دهه نخست ماه محرم از شبکه سه سیما پخش شد، امسال نیز توانست عنوان پرمخاطب‌ترین برنامه تلویزیون را از آن خود کند.این برنامه با رشد ۱,۶ درصدی نسبت به سال گذشته، موفق شد مخاطبان خود را به ۴۵,۱ درصد از کل جمعیت ایران برساند. آماری کم‌نظیر که نشان از استقبال گسترده و همراهی میلیونی مردم با این برنامه دارد.

کاویانی

* فتنه‌گرانی که شرارت خود را با رنگ سبز شروع کردند و با جنبش سبزها کشور را به آشوب کشیدند و سپس با رنگ بنفش ۸ سال کشور را عقب نگه داشته و برجام بی‌فرجام را همراه با مکانیسم ماشه بر کشور تحمیل کردند و سر آخر هم در قالب صدور بیانیه در صدد تسلیم کشور به آمریکا برآمده‌اند، بدانند از گندم ری چیزی نصیبشان نخواهد شد.

تقدسی

* رئیس جبهه اصلاحات اعتراض کرده که چرا مکانیسم ماشه را کم‌اهمیت جلوه می‌دهید. به این خانم عرض می‌کنیم آن موقع که نسبت به مکانیسم ماشه هشدار ‌داده می‌شد قهرمان دیپلماسی شما یعنی آقای ظریف به تلویزیون آمد و گفت چنین چیزی در برجام و قطعنامه نیست. پس اگر کسی هم آینده ایران را به خطر انداخته به حزب شما تعلق دارد. دست از عوامفریبی برداشته به جای پاسخگویی چهره طلبکار به خود نگیرید.

باقرشاهی