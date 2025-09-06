سرویس خارجی-

خبرها حاکی از آن است که لبنان شاهد افزایش بی‌سابقه‌ تردد هواپیماهای ترابری از نوع C-130 آمریکا بوده که حامل تجهیزات نظامی و سلاح‌های سبک و متوسط است که طی دو روز گذشته در این کشور تخلیه شده‌اند. برخی این ترددها را مرتبط با طرح خلع سلاح حزب‌الله دانسته است. آیا هدف به راه انداختن جنگ داخلی است؟!

در دورانی که حزب‌الله، با تمام هزینه‌های سنگینی که با جان و خون خود برای دفاع از لبنان پرداخته، از طرف سیاستمداران غرب‌گرای لبنانی مورد فشار بی‌سابقه قرار گرفته است، از این کشور خبرهای نگران‌کننده‌ای مخابره می‌شود. در همین ارتباط وب‌سایت اماراتی «ارم‌نیوز» به نقل از منابع لبنانی نوشته است که پایگاه هوائی «ریاق» در «دره بقاع» لبنان شاهد افزایش بی‌سابقه‌ تردد هواپیماهای ترابری از نوع C-130 آمریکا بوده که حامل تجهیزات نظامی و سلاح‌های سبک و متوسط بوده‌اند که طی دو روز گذشته در این پایگاه تخلیه شده‌اند. این منابع لبنانی پیش‌بینی کردند که این ترددها با آغاز روند تأمین سلاح‌های لازم برای ارتش لبنان برای اجرای طرح خلع سلاح حزب‌الله که توسط کابینه این کشور تصویب شده است، مرتبط باشد. افزایش فعالیت هواپیماهای ترابری نظامی آمریکا همزمان با صحبت‌هایی مبنی بر سفر قریب‌الوقوع مورگان اورتگاس، فرستاده ویژه آمریکا به همراه ژنرال «برد کوپر»، فرمانده سنتکام، به لبنان در اوایل هفته آینده صورت می‌گیرد. این سفر شامل گفت‌وگو با فرمانده ارتش لبنان و مقامات امنیتی برای بررسی سازوکارهای اجرای طرح خلع سلاح حزب‌الله خواهد بود.

این منابع تأکید کردند: «انتقال تجهیزات نظامی همچنین با اطلاعات فاش‌شده در مورد قصد واشنگتن برای استقرار ۲۰۰۰ سرباز آمریکایی در منطقه حائل بین لبنان و اسرائیل همزمان شده است که نشانگر قصد دولت ترامپ برای تقویت حضور نظامی خود در لبنان است.» آن‌طور که «شفقنا» به نقل از «ارم‌نیوز» نوشته است، تصمیم کابینه لبنان مبنی بر مأموریت ارتش برای اجرای طرح خلع سلاح حزب‌الله، مستلزم تقویت و ارتقای قابلیت‌های نظامی آن است، به‌ویژه در شرایطی که ارتش با چالش‌های لجستیکی و عددی مواجه است (۶۰۰۰ نیرو در جنوب، در مقایسه با ۱۵۰۰۰ نیروی مورد نیاز طبق قطعنامه ۱۷۰۱). منابع غربی معتقدند که طرح واشنگتن برای استقرار نیروها در منطقه حائل، در صورت اجرا، به منزله دخالت نظامی مستقیم آمریکا در امور لبنان خواهد بود و به تشدید بیشتر تنش در لبنان و کل منطقه منجر خواهد کرد.

تظاهرات حامیان حزب‌الله

خبر دیگر نیز آن‌که حامیان حزب‌الله و جنبش امل لبنان، در اعتراض به طرح انحصار سلاح در این کشور، راهپیمایی‌های گسترده‌ای را با موتورسیکلت در ضاحیه جنوبی بیروت به راه انداختند. همزمان نیروهای ارتش لبنان هم در ورودی‌های این منطقه مستقر شدند. صدها تن از حامیان حزب‌الله و جنبش امل لبنان در اعتراض به طرح انحصار سلاح در دست دولت مطابق پیشنهاد ارائه‌شده از سوی دولت آمریکا، راهپیمایی‌های گسترده‌ای را با موتورسیکلت در ضاحیه جنوبی بیروت به راه انداختند. این راهپیمایی‌ها پس از اظهارات «پل مرقص»، وزیر اطلاع‌رسانی دولت لبنان، آغاز شد که گفت کابینه از طرح ارتش برای محدود کردن تسلیحات در دست دولت استقبال کرده و تصمیم دارد بررسی‌ها در این خصوص را محرمانه نگه دارد. حتی مفتی اعظم این کشور نیز نسبت به وجود تهدید صلح داخلی هشدار داده است. شیخ «احمد قبلان» مفتی اعظم جعفری لبنان گفته است: «آن‌چه مقاومت برای دفاع از لبنان، عزت و حاکمیت آن ارائه داده است، کاملاً بی‌نظیر است. مقاومت به اندازه کافی میهن‌پرست و مشروع است. این مقاومت است که دولت، کشور و نهادهای آن را احیا و لبنان را آزاد کرد. مقاومت دهه‌هاست که با بیشترین هزینه از کشور محافظت می‌کند و همچنان در میان یک دولت کور، احمق و تقریباً همدست، به این کار ادامه می‌دهد. هیچ مشروعیتی بالاتر از مشروعیتی نیست که دولت، کشور و نهادهای آن را احیا کرده و همچنان با تمام توان از آنها محافظت می‌کند.»

البته گفتنی است که وزرای حزب‌الله و جنبش امل قبل از بحث درباره بند محدود کردن سلاح به دولت، ابتدا از جلسه کابینه لبنان و سپس از کاخ بعبدا خارج شدند. باید توجه داشت که نظرسنجی مجله (الدولیة للمعلومات) «مجله بین‌المللی داده‌ها» نشان می‌دهد که اکثریت مردم لبنان مخالف تحویل سلاح مقاومت هستند. ۶۳.۲درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، تاکید کردند که معتقدند تحویل سلاح در مهلت زمانی تعیین شده توسط دولت لبنان، منجر به عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغال شده و توقف تجاوزاتش نمی‌شود. همچنین بنیاد مطالعاتی «کارنگی» آمریکا با اشاره به اشتباه محاسباتی واشنگتن در تلاش برای خلع سلاح حزب‌الله نوشت که این فشارها لبنان را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد.

واکنش مقامات حزب‌الله

«محمود قماطی»، از مقامات حزب‌الله، روز شنبه به «رویترز» گفت که این گروه جلسه روز جمعه کابینه در مورد طرح ارتش برای ایجاد انحصار دولتی در زمینه سلاح را «فرصتی برای بازگشت به خرد و منطق و جلوگیری از لغزیدن کشور به ورطه ناشناخته‌ها» می‌داند. حزب‌الله بر اساس اعلامیه روز جمعه دولت به این ارزیابی رسیده است که اجرای بیشتر نقشه راه ایالات‌متحده در این مورد به تعهد اسرائیل بستگی دارد. بدون توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهایش از جنوب لبنان، اجرای این طرح توسط لبنان باید «تا اطلاع ثانوی» به حالت تعلیق درآید. همچنین، عضو شورای سیاسی حزب‌الله با بیان اینکه لبنان با یک معضل سیاسی بسیار جدی روبه‌رو است، تصریح کرد: در حال بررسی همه گزینه‌های مناسب درباره طرح خلع سلاح مقاومت هستیم. عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت نیز در مصاحبه‌ای با تلویزیون «المنار» تأکید کرد: «با توجه به اشغال و تجاوز مداوم اسرائیل سلاح‌های مقاومت از نظر قانون اساسی و حقوقی مشروع هستند و سلاح مقاومت زمانی از ما گرفته می‌شود که تمام جانمان گرفته شود.»