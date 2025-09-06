طرح غرب برای بازکردن پای سعودیها به بحران اوکراین
شبکه لویزیوین آمریکایی فاش کرد که، غرب در چارچوب آنچه «ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین» میخواند، در تلاش است نظامیان سعودی و بنگلادشی را نیز راهی اوکراین کند!
مذاکرات درباره آتشبس در اوکراین رسماً متوقف شده است. با این وجود اروپا و غرب همچنان بر روی طرحهای مربوط به تضمین امنیت اوکراین پس از جنگ کار میکنند. پنجشنبه گذشته، نشست موسوم به «ائتلاف داوطلبان» با حضور سران حدود ۳۰ کشور عمدتاً اروپایی و شماری از شرکای غیراروپایی در کاخ الیزه پاریس با هدف تدوین نقشهراهی برای تضمین امنیت اوکراین پس از برقراری آتشبس با روسیه برگزار شد. بلافاصله پس از این نشست امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه
مدعی شد که 26 کشور آماده اعزام نیرو به اوکراین هستند. واکنش پوتین به این اظهارات بسیار تند بود و تهدید کرد نیروهای غربی در صورت استقرار در اوکراین هدف قرار خواهند گرفت. براساس گزارش والاستریتژورنال مقامهای نظامی بلندپایه
واشنگتن نیز در تدوین طرحی برای ارائه به اصطلاح «تضمینهای امنیتی» به اوکراین
که شامل استقرار انبوه سربازان غربی در این کشور میشود، نقشآفرینی میکنند. منبع مورد
استناد «والاستریتژورنال» گفت: تعهدات فعلی این حامیان غربی اجازه استقرار بالغ بر ۱۰هزار سرباز در اوکراین را میدهد و «این طرح از مشاوره چند ژنرال آمریکایی از جمله
رئیس آمریکایی بخش عملیاتهای فرماندهی ائتلافی ناتو برخوردار شده است».
سربازان سعودی و بنگلادشی در راه اوکراین
همزمان شبکه خبری «انبیسینیوز» هم در گزارشی از قول منابعی که خواستند نامشان فاش نشود، نوشت: حامیان غربی کییف، به دنبال این هستند که آمریکا بر منطقه حائلی بین روسیه و اوکراین در صورت توافق صلح بین دو کشور و با نیروهایی از کشورهای غیرناتو مانند بنگلادش یا عربستان، نظارت کند. در این گزارش آمده است: نقش واشنگتن استفاده از پهپادها، ماهوارهها و سایر قابلیتهای اطلاعاتی برای نظارت بر شرایط و هماهنگی با کشورهای شرکتکننده خواهد بود. پولیتیکو نیز پیشتر پیشنهاد مشابهی را درباره یک منطقه حائل بین روسیه و اوکراین با حضور کشورهای ثالث مطرح کرده بود، اما نامی از این کشورها نبرد و خاطرنشان کرد که نیروهای فرانسوی و انگلیسی شاید در میان نیروهایی باشند که در این منطقه حائل مستقر
میشوند. روسیه بارها ایده حضور نیروهای غربی یا ناتو در اوکراین را به عنوان بخشی از هرگونه توافق صلح رد کرده است.
اجازه نمیدهیم
خبر دیگر از جنگ اوکراین اینکه ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین در اظهاراتی با بیان اینکه کشورش آماده عرضه نفت و گاز به اسلواکی است، تاکید کرد: اما اجازه انتقال نفت و گاز روسیه از خاک اوکراین را نمیدهیم. به گزارش ایرنا به نقل از «اوکراین اینفو»، زلنسکی در جریان دیدار با رابرت فیکو نخستوزیر اسلواکی در استان مرزی زاکارپاتیای اوکراین با اشاره به ظرفیتهای انرژی اوکراین پیش از حملات روسیه، گفت: اگر روسیه به زیرساختهای انرژی ما حمله نمیکرد، میتوانستیم با اسلواکی در این حوزه همکاری کنیم چرا که پیش از این حملات، در تمام طول سال مازاد انرژی داشتیم. رئیسجمهور اوکراین با تأکید بر ادامه پاسخگویی به حملات روسیه علیه زیرساختهای انرژی کشورش، تصریح کرد: ما به این حملات پاسخ دادهایم و همچنان پاسخ خواهیم داد اما خواهان پایان جنگ هستیم.