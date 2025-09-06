صهیونیست‌ها با کمک آمریکا همچنان مشغول «آدم‌کشی» در غزه با هدف پاکسازی این باریکه هستند. طی یکی دو روز گذشته ده‌ها غیرنظامی دیگر به خاک و خون کشیده شدند.

دیروز و پس از آغاز «تجاوز بزرگ» رژیم اسرائیل به غزه، که با هدف اعلامیِ «تصاحب کامل» انجام می‌شود، شمار زیادی از غیرنظامیانِ گرسنه و تشنه ساکن این باریکه، قتل‌عام شدند. طبق گزارش‌های منتشر شده، منطقه «شیخ رضوان» غزه بیش از نقاط دیگر این باریکه هدف قرار گرفت و شماری از غیرنظامیان فلسطینی جان باختند که در میان قربانیان تعدادی کودک نیز حضور دارند. تصاویر منتشرشده از کودکان تکه‌پاره شده، آن‌قدر دلخراش است که امکان انتشار آن در این گزارش وجود ندارد. صهیونیست‌ها در کنار آمریکایی‌ها می‌گویند به دنبال تصاحب غزه و اخراج تمام 2میلیون و 400هزار ساکن آن هستند.

پروژه عبری، غربی

«رامی ابو زبیده»، پژوهشگر مسائل امنیتی و نظامی در همین رابطه طی تحلیلی که به خبرگزاری شهاب ارائه کرده است، تأکید کرد: آنچه امروز در غزه جریان دارد، صرفاً حملات پراکنده یا هدف‌گیری‌های محدود نیست، بلکه پروژه‌ای منظم برای ریشه‌کنی و تهی‌سازی جمعیتی است که در آن رژیم صهیونیستی با به‌کارگیری همه ابزارهای نظامی و مهندسی خود، عملیات تخریب گسترده‌ای را دنبال می‌کند. به گفته او، سیاست بمباران و تخلیه برج‌های مسکونی نشان‌دهنده ذهنیت اشغالگر است که هدف آن نابودی یک ساختمان خاص نیست، بلکه محو کامل محله‌ها و نابودی بستر زندگی شهری در غزه است. ابو زبیده تأکید می‌کند که این جنگ نه‌فقط علیه مقاومت، بلکه جنگی علیه عمران غزه و ساکنانش است.

او صحنه‌هایی را توصیف می‌کند که در آن مردم پیش از فرو ریختن خانه‌هایشان، باقی‌مانده غذا و اثاثیه خود را از پنجره‌ها بیرون می‌ریزند؛ صحنه‌هایی که به باور او نشان می‌دهد رژیم اشغالگر می‌خواهد با تبدیل منازل به «تله‌های مرگ»، ساکنان را به کوچ اجباری وادار کند. ابو زبیده این سیاست را «مهندسی نظامیِ خلأ» می‌نامد؛ جایی که رژیم اشغالگر، ماندگاری مردم در شهرشان را معضلی هم‌سنگ با مقاومت مسلحانه می‌بیند. از همین‌رو، تخریب برج‌های مسکونی به ابزاری برای فشار روانی و جمعی بدل شده تا مردم به تدریج وادار به ترک خانه‌های خود شوند و زمینه برای تغییر جغرافیای شهری و واقعیت جمعیتی فراهم آید.

تظاهرات در انگلیس و برزیل

همزمان با این جنایات، شمار زیادی از ساکنان لندن و بندر سانتوس برزیل، در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، تظاهرات کردند. آنها با حمل تصاویر کودکان غزه، خواستار آتش‌بس فوری و رساندن کمک به ساکنان غزه شدند. به گزارش مهر، جمعی از فعالان و حامیان فلسطین در اقدامی تحت عنوان «کارزار حمایت از فلسطین» علیه ارسال فولاد به رژیم صهیونیستی در مقابل ساختمان شورای شهر و بندر سانتوس برزیل تحصن کردند و اعتراض خود را نشان دادند.

معترضان با شعارهایی مانند «فولاد برای صلح، نه برای جنگ» و «کشتار در غزه را متوقف کنید» از مقامات شهری و بندری خواستار جلوگیری از ارسال این محموله‌ها شدند. همچنین آنها تاکید کردند که این محموله‌های استراتژیک می‌تواند در صنایع نظامی رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گیرد و به ادامه جنگ در غزه دامن بزند. این اعتراضات، بخشی از کمپین گسترده‌تری برای اعمال فشار بر شرکت‌ها و نهادهای مختلف در سراسر جهان برای قطع هرگونه همکاری اقتصادی با رژیم صهیونیستی است.

دولت نسل‌کش

«توماس پورتس»، نماینده پارلمان فرانسه نیز با انتقاد شدید از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه تأکید کرد: «اسرائیل در تاریخ به عنوان دولتی شناخته خواهد شد که مرتکب نسل‌کشی شده است.» وی اظهار داشت که در شبانه‌روز گذشته سه فلسطینی بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند.

«سرتیپ محمد صمادی»، کارشناس مسائل نظامی در اردن نیز گفت: «فیلمی که در آن اسیران اسرائیلی در غزه توسط خودرو گردانده می‌شوند و با دیگر اسرا ملاقات می‌کنند، نشان می‌دهد که آنها همچنان در داخل غزه هستند و ادعای نتانیاهو مبنی بر انتقال آنها به خارج، اشتباه و دروغ است.» در این فیلم، اسیران وارد ساختمان هلال‌احمر می‌شوند و ویرانی‌های شهر نیز به‌وضوح دیده می‌شود؛ این یعنی آنها دیگر زیرزمین نیستند، بلکه در میان خیابان‌ها و ساختمان‌های شهر قرار دارند. حضور اسیران در مناطق درگیری، نشان می‌دهد که هرگونه عملیات نظامی در غزه می‌تواند منجر به کشته شدن آنها شود.

ناوگان آزادی الصمود

از سوی دیگر چند روزی است، بزرگ‌ترین ناوگان دریایی متشکل از ده‌ها قایق و کشتی از سرتاسر جهان، به سمت غزه به راه افتاده‌اند تا شاید بتوانند ضمن شکستن محاصره، به ساکنان غزه، غذا و دارو برسانند. کمیته پیگیری جریان‌های ملی و اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای از شرکت‌کنندگان در کاروان «ناوگان آزادی» که متشکل از ده‌ها کشتی و جمعی از شخصیت‌های بین‌المللی حامی فلسطین است، قدردانی کرد. در این بیانیه تأکید شده است که این کاروان نماینده وجدان انسانی مخالف جنگ و نسل‌کشی در غزه و مدافع حق و عدالت است؛ همان اصولی که جوهره مسئله فلسطین را تشکیل می‌دهد. گروه‌های فلسطینی افزودند: «ناوگان آزادی»، صدای آزادگان جهان در برابر فشارها و تهدیدهای صهیوـ‌آمریکایی است؛ صدایی که خواهان اجرای عدالت انسانی، حمایت از حقوق ملت فلسطین و نجات آنان از ماشین کشتار و تخریب رژیم اشغالگر است؛ جنایتی که در برابر دیدگان دولت‌ها و حکومت‌های جهان رخ می‌دهد و همه قوانین و اصول اخلاقی و انسانی را نقض می‌کند.