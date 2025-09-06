یمن آماده انتقام بزرگ میشود
سرویس خارجی-
رسانههای عبری اذعان کردند که عملیات ترور نخستوزیر و چند وزیر دولت یمن نهتنها مانع شلیک موشکهای یمنی به سمت سرزمینهای اشغالی نشده، بلکه روند عملیات را تشدید کرده و یمن حتی به دنبال انتقام بزرگ است.
در یک سال اخیر، مقاومت یمن با بهرهگیری از استراتژیهای هوشمندانه و فناوریهای بومی، توانسته رژیم آپارتاید اسرائیل را در موقعیتی دفاعی قرار دهد که پیشبینی آن برای بسیاری دشوار بود؛ از ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر-مرداد ۱۴۰۳) که نخستین تلفات در اسرائیل بر اثر حمله موشکی یمنیها رخ داد، تا حملات مداوم به بنادر مهم مانند ایلات و حتی فرودگاه بنگوریون در می ۲۰۲۵ (اردیبهشت- خرداد ۱۴۰۴)، این گروه نشان داد که میتواند فاصلههای طولانی را پوشش دهد و سیستمهای دفاعی پیشرفته رژیم اسرائیل را به چالش بکشد، بدون اینکه فشارهای اقتصادی و محاصره داخلی آنها را متوقف کند. هدف قرار دادن کشتیهای مرتبط به اسرائیل، هزینههای بیمه و حملونقل را افزایش داده و اقتصاد این رژیم را تحت تأثیر قرار داده، در حالی که مقاومت یمن با انعطافپذیری خود، حمایت از مسئله فلسطین را به عنوان یک اولویت استراتژیک حفظ کرده و حتی در برابر حملات هوائی تلافیجویانه اسرائیل، مانند بمباران بندر حدیده و فرودگاه صنعا، ایستادگی کرده است. این پویایی نشاندهنده موفقیت استراتژیک یمنیها تا اینجاست که توانستهاند، با منابع محدود، توازن قدرت را در منطقه تغییر دهند و رژیم اسرائیل را وادار به تخصیص منابع بیشتر برای دفاع کنند.
همزمان، ورود آمریکا به این معادله با حملات هوائی مکرر از ژانویه ۲۰۲۴ (دی- بهمن ۱۴۰۲) تا ژانویه ۲۰۲۵ (دی- بهمن ۱۴۰۳) و حتی برقراری آتشبس موقت با یمنیها در می ۲۰۲۵ (اردیبهشت- خرداد ۱۴۰۴)، نتوانسته مقاومت یمن را از اختلال در مسیرهای تجاری دریای سرخ بازدارد، جایی که حملات به کشتیهای آمریکایی و مرتبط با غرب، زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده و هزینههای اقتصادی سنگینی بر واشنگتن تحمیل نموده است. مقاومت یمن با افزایش تعداد مبارزان خود از حدود ۲۲۰هزار نفر در ۲۰۲۲ به ۳۵۰هزار نفر در ۲۰۲۴، و بهرهبرداری از حمایتهای فنی، توانسته در برابر ائتلاف آمریکایی دوام بیاورد و حتی حملات به ناوهای آمریکایی را ادامه دهد، که این امر آمریکا را در موقعیت دشواری قرار داده تا بین حمایت از اسرائیل و جلوگیری از تشدید تنشها تعادل برقرار کند. چنین مقاومتی، که ریشه در اعتقاد قوی به دفاع از حقوق فلسطینیها دارد، نهتنها قدرتهای غربی را به بازنگری در رویکردهایشان واداشته، بلکه نشان میدهد چگونه یک نیروی محلی میتواند با تمرکز بر نقاط ضعف حریفان، به یک چالش استراتژیک تبدیل شود و هزینههای نظامی و اقتصادی آنها را به طور چشمگیری افزایش دهد، بدون اینکه خودش از پای درآید.
انتقام بزرگ
به گزارش «ایسنا»، رسانهای عبریزبان در گزارشی نوشت که یمن همچنان به عنوان یک معضل جدی برای تلآویو باقی مانده است. بهرغم آنکه انتظار میرفت ترور نخستوزیر یمن و چند تن از وزرای کابینه او باعث توقف حملات موشکی شود، حملات نهتنها متوقف نشد بلکه شدت بیشتری یافته است، بهگونهای که پرتاب موشکها از چند روز یکبار به چندینبار در روز افزایش پیدا کرده است. مقامات ارشد نظامی رژیم صهیونیستی به رسانه «ماکو» گفتهاند که هدف صنعا مختل کردن زندگی صهیونیستها و وارد کردن خسارات اقتصادی است. به گفته این منابع، یمنیها بهدنبال «انتقام بزرگ» هستند و حملات کنونی صرفاً مرحلهای میانی در این مسیر محسوب میشود. طبق این گزارش، موشکهای یمنی به معضلی فزاینده برای اسرائیل بدل شدهاند، به طوری که یک مقام اطلاعاتی اعتراف کرده است زرادخانه موشکی یمن با سرعتی بالا در حال توسعه و ارتقاست و موقعیت جغرافیایی این کشور، تحرک بالای سکوهای پرتاب و حتی ساختار قبیلهای و پراکندگی انبارها و سکوها مانع شناسایی و هدف قرار دادن آنها میشود. همچنین فاصله زیاد مراکز جاسوسی اسرائیل، امکان شنود، رصد و رهگیری مستقیم را بهشدت کاهش داده است.
به نوشته ماکو، جنبش انصارالله یمن قطعات موشکها را در تونلهای طبیعی متعدد و پراکنده مخفی میکنند و همین امر موجب شده که انبارهای بزرگ قابل شناسایی برای حمله وجود نداشته باشد. محدودیتهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی سبب شده است دستگاههای امنیتی و دفاعی تلآویو ناچار شوند از آمریکا و دیگر همپیمانان خود برای جمعآوری اطلاعات از یمن کمک بگیرند. این گزارش همچنین تأکید کرده است که انصارالله جایگاهی استراتژیک و حمایتی داخلی و منطقهای بهدست آورده و خود را «مدافع فلسطینیها» معرفی میکند، موضوعی که موجب شده مقابله با آنها صرفاً یک اقدام نظامی نباشد، بلکه به رویدادی سیاسی و دیپلماتیک پیچیده تبدیل شود و نیازمند رویکردی چندلایه از سوی رهبری سیاسی صهیونیستها باشد. همچنین، پس از چند روز جشن گرفتن ترور مقامات یمنی و معرفی آن به عنوان «دستاوردی بازدارنده»، رژیم صهیونیستی بار دیگر با واقعیت سخت حملات مستمر یمن روبهرو شده است.
مؤسسه آمریکایی: دریای سرخ آزمایشگاه جنگی است
خبر دیگر از مقاومت یمن آنکه مؤسسه دریایی آمریکا در گزارشی افشا کرد، نبرد دریای سرخ به منزله خشونتبارترین جنگ دریایی از زمان جنگ جهانی دوم و اولین رویارویی مستقیمی است که در آن کشتیهای جنگی آمریکا هدف آتش قرار گرفتند. مؤسسه دریایی آمریکا در ادامه گزارش خود ضمن افشای نقاط ضعف و قوت تشکیلات دریایی این کشور تأکید کرد که مداخله آمریکا فشار بزرگی را به ناوگان دریایی آن وارد کرد. همچنین در این گزارش آمده است، نیروهای آمریکایی با چالشهای بیسابقهای مواجه شدند که مهمترین آنها رهگیری یک شهپاد برای اولینبار در نوع خود و نیز مشکلات گسترده در رصد و انهدام پهپادهایی بودند که یمنیها به شکل مؤثری از آنها استفاده میکنند. به گزارش سایت شبکه خبری «المسیره» یمن، این مؤسسه آمریکایی در ادامه توضیح داد که مجموعه ناو هواپیمابر کاستیهایی را در قابلیتهای خود چه در زمینه جمعآوری اطلاعات و چه در سوختگیری هوائی جنگندهها نشان داد و مجبور شد در حالی که منتظر افزوده شدن پهپاد «ام.کیو-25» بود، به پشتیبانی خارجی نیروی هوائی تکیه کند.
پیشتر هم نشریه آمریکایی «دیفنس وان» گزارش داده است که وزارت دفاع آمریکا یک یگان هجومی جدید شامل ۱۲ عضو متخصص در بهرهگیری از پهپادهای تهاجمی در پایگاه «Quantico» در ایالت ویرجینیا تشکیل داده است. این اقدام واکنشی مستقیم به ناکامیهای واشنگتن در دریای سرخ بود. آنطور که «ایسنا» یه نقل از این نشریه نوشته است، در چارچوب این برنامه، پهپادهایی با سیستم کنترل فرکانس رادیویی و نمونههایی مقاوم در برابر جنگ الکترونیک طراحی شدند و همچنین تلاشهایی برای کاهش هزینه ساخت هر پهپاد از ۲۰۰هزار دلار به حدود
دو هزار دلار صورت گرفت.