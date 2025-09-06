فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۳
نقشه پاکستان برای حمله به 60 جنگنده هندی

جانشین فرمانده نیروی هوائی پاکستان می‌گوید: در صورت وقوع درگیری دوباره با دهلی‌نو، هندی‌ها حدأقل ۶۰ جنگنده‌ از دست خواهند داد.
آن‌طور که «فارس» نوشته است، مقام ارشد نیروی هوائی پاکستان، «شهریارخان»، با هشدار جدی به هند گفت: «ان‌شاءالله دفعه بعد، نتیجه ۶ بر صفر نخواهد بود، بلکه ۶۰ بر صفر خواهد بود.... دشمن تحقیر شد و این یادآوری بود که... هیچ قدرتی در جهان نمی‌تواند ما را شکست دهد.» اشاره او به درگیری‌های 17 تا 20 اردیبهشت پاکستان و هند است که مقامات پاکستانی پیش‌تر اعلام کرده بودند در آن، اسلام‌آباد 6 جنگنده هندی را سرنگون کرد. هشدار این مقام ارشد پاکستانی در جریان مراسم در کراچی به مناسبت شصتمین سالگرد دفاع و روز شهدای پاکستان بیان شد. شهریارخان مهمان ویژه این مراسم بود. او با تأکید بر تعهد نیروهای مسلح پاکستان برای حفاظت از تمامیت ارضی کشور گفت که نیروهای مسلح از هیچ فداکاری در دفاع از پاکستان دریغ نخواهند کرد.

