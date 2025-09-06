در زمینه ناترازیها کوتاهیهایی صورت گرفته است که به آنها رسیدگی خواهیم کرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به بررسی قصورهایی خبر داد که منجر به بروز ناترازی انرژی در ایران شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ذبیحالله خداییان درباره قصوری که در حوزه تأمین انرژی انجام و سبب شده تا کشور با ناترازی انرژی بهویژه برق روبهرو باشد، گفت: به طور قطع در زمینه ناترازیها کوتاهیهایی صورت گرفته است که سازمان بازرسی به آنها رسیدگی خواهد کرد.
پیگیری موضوع فلرسوزی
خداییان همچنین از پیگیریهای متعدد سازمان بازرسی در استانهای خوزستان و بوشهر در خصوص فلرسوزی خبر داد و افزود: تلاش میشود با تدوین برنامهای مشخص و با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، از هدررفت این گازها که هم به محیطزیست آسیب میرساند و هم سرمایه ملی را نابود میکند، جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در این حوزه آغاز شده است و در حال پیگیری است، ادامه داد: برنامههای دولت قبل و دولت چهاردهم نیز اخذ شده تا روشن شود چه کوتاهیهایی صورت گرفته است.
دریافت برنامههای دستگاههای متولی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هماکنون برنامههای دستگاههای مسئول در زمینه انرژی دریافت میشود تا مشخص شود، به عنوان نمونه، وزارت نیرو چه طرحهایی برای چهار سال آینده در نظر گرفته است.
خدائیان تأکید کرد: با توجه به کسری انرژی موجود، سازمان بازرسی برنامههای حوزه آب، برق و گاز را دریافت کرده و نظارت دقیقی بر نحوه اجرای آنها خواهد داشت.
نظارت بر اجرای برنامه هفتم
وی بیان داشت: از سوی دیگر، در برنامه هفتم تکالیفی برای دستگاههای مختلف تعیین شده است که سازمان بازرسی اجرای آنها را رصد میکند تا مشخص شود کدام دستگاهها به وظایف خود عمل نمیکنند.