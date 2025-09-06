فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
سخنگوی آموزش‌و‌پرورش با اشاره به فعالیت ۵۰ هزار معلم جدید از مهر:

کمبود معلم نداریم

سخنگوی وزارت آموزش‌و‌پرورش با بیان اینکه کلاس‌های درس از مهرماه به صورت حضوری برگزار می‌شود گفت: امسال کمبود معلم در کلاس‌های درس وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، علی فرهادی با بیان اینکه امسال ۲۹ هزار و ۷۵۰ معلم جدیدالاستخدام داریم که به کلاس‌های درس اضافه می‌شوند، اظهار داشت: حدود ۱۸ هزار نفر نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی به کلاس‌های درس وارد می‌شوند. وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۵۰ هزار معلم جدید در کلاس‌های درس خواهیم داشت افزود: امسال کمبود معلم در مدارس نخواهیم داشت. سخنگوی وزارت آموزش‌و‌پرورش با بیان اینکه کلاس‌های درس بموقع شروع خواهند شد ادامه داد: کلاس‌ها حضوری‌ست و دلیلی برای کلاس‌های مجازی وجود ندارد. کلاس‌های مجازی برای مواقع ضروری است.

