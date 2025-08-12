تجلی مقاومت حسینی(ع) در رزمایش چند ده میلیونی اربعین

سرویس اجتماعی-

این روزها حضور با شکوه زائران اربعین از کشورهای مختلف در عراق و جلوه‌های بی‌نظیر پذیرایی سخاوتمندانه مردم این کشور از زوارالحسین(ع)، یک بار دیگر رزمایش چند ده میلیونی مقاومت حسینی را در پیش چشم جهانیان به نمایش گذاشته است.

یک بار دیگر در موسم اربعین حسینی، شاهد حضور با شکوه‌تر از همیشه زائران عاشق و دلداده از کشورهای مختلف در کشور عراق هستیم. زائرانی که عشق به مولا و مقتدایی آزاده، دل‌های آنها را با هر زبان و ملیت و ظاهری آنچنان به هم پیوند داده و جسم‌های آنها را گرد یکدیگر جمع کرده است، که شاید تشخیص یا باور اینکه این موج عظیم انسانی از ده‌ها کشور مختلف از آفریقا و شرق و غرب آسیا تا اروپا و آمریکا و دورترین سرزمین‌ها گرد هم آمده‌اند و به ظاهر اهل یک کشور و دارای یک پرچم واحد نیستند کار راحتی نباشد.

اما چگونه می‌توان این خیل عظیم و سیل خروشان چند ده میلیونی از زائران شیعه و سنی و حتی غیر مسلمان را، از ملیت‌ها و پرچم‌های مختلف و غریبه نسبت به هم دانست، در حالی که اینها همه امت آخرالزمانی امام حسین(ع) و در تحت لوا و پرچم واحد سرور و سالار شهیدان و اسوه آزادگان جهان همچون قطره‌های متفرقی که در کنار هم اقیانوسی بی‌کران را ایجاد می‌کنند در طریق الحسین(ع) موج می‌زنند.

و شگفتا از میزبانی کریمانه و سخاوتمندانه مردم بلند نظر عراق که با هرآنچه در توان دارند از دادن یک ظرف آب به دست زائران تا برپایی مواکب و سفره‌هایی پر برکت و پر از نعمات، کار را در پذیرایی زائران امام حسین(ع) تمام می‌کنند؛ آنچنان که بسیاری دیدن و چشیدن این حد از بذل محبت و توجه خالصانه را جز در قبال نزدیکان و خانواده خود تجربه نکرده‌اند. آیا با این حد وصف‌ناپذیر از مهربانی و خدمت خالصانه می‌توان این زائران و خادمان کریم را یک امت و تحت یک پرچم ندانست؟

این چنین است که راهپیمایی اربعین با شکوه و عظمت بی‌نظیرش به بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان تبدیل می‌شود. اما باید گفت که این گردهمایی حماسی تنها یک مراسم مذهبی نیست زیرا در گوشه گوشه این مسیر با شکوه، آنچه به وفور خودنمایی می‌کند، تمرین و تکرار و مانوری از آزادگی، ایستادگی در برابر دشمنان حق و حقیقت و دفاع از مظلوم به تأسی از مقتدای شهید و مولای آزاده این امت واحده است که این مراسم با عظمت را به صحنه‌ای سیاسی و رزمایش مقاومت حسینی تبدیل کرده است.

سال‌هاست که دفاع از مردم مظلوم فلسطین در مراسم اربعین یک رویداد رایج و آرمانی پرتکرار و پر تظاهر است.

امسال اما بیش از هر زمان دیگر تاکید بر مقاومت در برابر دشمنان جهان اسلام به رهبری آمریکا و اسرائیل و پرهیز از سازش با دشمن در راهپیمایی اربعین مشهود و ملموس بوده و هست. علت این ماجرا ریشه در دفاع مقدس 12 روزه ملت ایران به رهبری مولای حکیمشان در برابر دشمن صهیونیست و آمریکای حامی اسرائیل دارد که تبدیل به نقطه امید و مایه غرور و سرافرازی امت اسلامی شده است.

در این چند روز بارها و بارها شاهد به نمایش درآوردن نمادین حمله موشکی عظیم ایران و فرود آمدن مرگبار موشک‌های سپاه اسلام بر سر دشمن صهیونیست از سوی موکب‌داران و مردم عراق و زوار آمده از دیگر کشورها در برخورد با زائران ایرانی بودیم که پیروزی ایران بر دشمن صهیونیستی و پا عقب نکشیدن ما در برابر اسرائیل و آمریکا را پیروزی غرورآفرین خود می‌دانند و با ذوق و شوق فراوان از آن سخن می‌گویند.

نصب تصاویر متعدد از رهبر انقلاب در موکب‌های عراقی و ابراز ارادت و علاقه به ایشان به عنوان قهرمان مبارزه با اسرائیل و آمریکا یکی دیگر از جلوه‌های این روزها در مسیر راهپیمایی اربعین است.

و با این همه مگر می‌توان گسترش روز افزون وحدت امت اسلامی در مسیر حسین(ع) را نادیده گرفت؟ این وحدت روز افزون امت اسلام در گرد مولایی که به ظاهر 1400 سال قبل در کربلا به شهادت رسیده و دشمن او خیال می‌کرد کار حسین و راه حسین برای همیشه تمام شده است، مگر چیزی جز معجزه و تحقق وعده نصرت حق برای وحدت مسلمین می‌تواند باشد؟

همین وحدت حماسی و تجلی رزمایش مقاومت حسینی در اربعین است که دشمن را به هراس انداخته و باعث شده است که از یک سو به سانسور و بایکوت خبر بزرگ‌ترین گردهمایی مذهبی و سیاسی جهان اقدام کند و از سوی دیگر برای به تفرقه کشاندن این وحدت موج‌آفرین به هر حیله و خباثتی تن دهد.

اما امت اسلام که سال‌ها زخم تفرقه و پراکندگی و رفتن به سمت اختلافات ظاهری و دشمن‌ساز را بر پیکر جهان اسلام دیده است، به اذن و هدایت خدا گرد پرچم وحدت آفرین حسین که غیر مسلمانان را نیز مجذوب کرده جمع شده است و نسخه پیروزی بر دشمن را همان راه حسین و مقاومت در برابر ظلم می‌داند.

به یاد ‌آوریم که خداوند در سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۰۳ خطاب به مسلمانان فرمود: «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَميعًا وَلا تَفَرَّقوا وَاذكُروا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَيكُم إِذ كُنتُم أَعداءً فَأَلَّفَ بَينَ قُلوبِكُم فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوانًا وَكُنتُم عَلى شَفا حُفرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياتِهِ لَعَلَّكُم تَهتَدونَ.»

(و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اسلام، و هرگونه وسیله وحدت‌]، چنگ زنید، و پراکنده نشوید! و نعمت (بزرگِ) خدا را بر خود، به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید، و او میان دل‌های شما، الفت ایجاد کرد، و به برکتِ نعمتِ او، برادر شدید! و شما بر لبِ حفره‌ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد؛ این چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار می‌سازد؛ شاید پذیرای هدایت شوید.)

و این رزمایش نورانی مقاومت حسینی که هر سال با شکوه خود ترس را در دل دشمن و امید و دلگرمی را در بین مسلمانان بیشتر و بیشتر می‌کند، تمرینی قدرت‌بخش برای تحقق وعده الهی و آمدن آخرین ذخیره خدا، مولایمان صاحب‌الزمان(عج) است و بی‌شک پایان مسیر اربعین، آغاز ظهور مهدی موعود خواهد بود.