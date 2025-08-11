کیهان و خوانندگان
* در اهمیت و نقش دشمنشکن راهپیمایی اربعین همین بس که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند این که در روزگاری که دشمنان اسلام با انواع و اقسام ابزارها علیه امّت اسلامی دارند کار میکنند، خداوند متعال ناگهان حادثه راهپیمایی اربعین را این جور جلوه میدهد؛ آیت عظمای الهی است.
بابامرادی
* نوار غزه مرز بین انسان با شرف و بیشرف در قرن حاضر و رسواگر و نابودکننده آبروی نداشته سازمانهای بیبشر است.
بنیهاشمی
* به اعتراف دشمنانمان امروز، هم اسلام در غرب زندهتر شده، هم حمایت از غزه گسترده شده، و هم نفرت از صهیونیها به حد اعلی رسیده است.
فرخزاده
* درگذشت استاد بزرگ هنر نگارگری ایران، جناب آقای محمود فرشچیان که با تابلوهای بیبدیلی چون عصر عاشورا، ضامن آهو و شام غریبان و طراحی ضریحهای مطهر حضرت امام رضا(ع) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از خود به یادگار گذاشت را به رهبر عزیزمان، جامعه هنری، ملت و خانواده محترمش تسلیت میگوییم. انشاءالله با اهلبیت محشور شوند.
بیانی
* مشکل اصلی شیطان بزرگ با ایران، اصل وجود جمهوری اسلامی مستقل است. چرا با این همه بدعهدی، خیانت، خباثت، جنگ در حین مذاکره و... برخی از سیاسیون درک نمیکنند؟
کریمی
* شیطان بزرگ برخلاف ژست قلدری رسانهای، پشت پرده به طور مکرر به مسئولان کشور پیغام میدهد که وارد مذاکره با هدف یک توافق هستهای جدید شود! به این شیطان باید گفت اولاً خسارت حمله به مراکز هستهای ما را پرداخت کن و آنگاه حق غنیسازی ما را هم به رسمیت بشناس، بعد ما تصمیم میگیریم که با شما شیطان مذاکره سودمند هست یا نه!
عباسزاده
* در سیامین سالگرد جنایت اروپا و صربها در بوسنی که در آن ۳۰۰هزار مسلمان به شهادت رسیدند و ۶۰ هزار زن و دختر مورد تجاوز قرار گرفتند و یک و نیم میلیون نفر آواره شدند را هرگز فراموش نکرده و لعن و نفرین خود را بر سر این جنایتکاران فریاد میزنیم.
عبداللهنژاد
* وقتی نماینده آژانس قرار است به ایران بیاید طبیعی است که هدفش اطلاع پیدا کردن از کم و کیف وضعیت غنیسازی در کشور بعد از بمباران است. اگر هوشیار نباشیم نتیجه آن میشود که بعد از مدتی همین اطلاعات بهدست آمده را مقدمه حمله جدید قرار میدهند.
بیگزاده
*پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه تأثیر عجیبی بر جامعه غرب آسیا داشته است. در اربعین امسال رانندهها، صاحبان موکبها و... همه تلاش میکردند به نوعی به ما بفهمانند که ضد صهیونیستها هستند و به موشکهای ایرانی افتخار میکنند.
منفرد
*شکی در این نیست که موشکهای ما به عنوان ابزارهای سخت، امروز برای ما تولید قدرت نرم کردهاند. اما از آن سو، گاه یک عکس در یک اجتماع مردمی، یک پویش در فضای مجازی، یک برچسب بر در ساکهای زائرین و... نیز میتواند کار صدها ابزار سخت را بکند.
قاهری
* پیروزی مطلق کاندیداهای حزبالله در انتخابات شهرداریهای لبنان در ماههای گذشته نشان میدهد که قدرت نرمافزاری و سیاسی جریان مقاومت همچنان کارآمد بوده و مقاومت لبنان همچنان مجهز به سلاح حمایت مردمی است. همچنین بررسیها نشان میدهد حداقل ۷۱ درصد از ساکنان جنوب لبنان حاضرند کاهش سهمیه نان را بپذیرند، اما جزء مخالفان خلع سلاح باقی بمانند.
جلودارزاده
*در حال حاضر شاهد موجی از محکومیتهای بینالمللی علیه تصمیم رژیم صهیونی برای اشغال غزه در جهان هستیم. صهیونیستها بدانند تشدید اقداماتشان در غزه نه فاجعه انسانی را پایان میدهد، نه رنج غیرنظامیان و اسیران را کاهش میدهد و نه صلح پایدار میآورد. از همه مهمتر این که تشدید عملیات، بازگشت اسیران را نیز تضمین نمیکند.
فقیهی
* از سال ۱۹۸۲ تاکنون آنچه که لبنان را محافظت کرده سلاح مقاومت بوده. این سلاح برای لبنان و لبنانیها آزادی و پیروزی آورده و بازدارندگی ایجاد کرده است. فلذا تصمیم مشکوک و خیانتآمیز دولت لبنان درخصوص خلع سلاح حزبالله کاری بسیار خطرناک و فاقد مشروعیت ملی است. بهطور قطع این اقدام امنیت لبنان را در برابر دخالت دشمن تضعیف میکند. سیاستمداران لبنان باید این مقدار بفهمند در دنیایی که زیست جنگلی وجود دارد، کسی حتی به شیر بیدندان رحم نمیکند.
میرزالو
* واگذاری مدیریت زنگزور به آمریکا برای صلح نیست. بلکه برای حضور ناتو در قفقاز جنوبی طراحی شده است. این طرح، نسخۀ بهروز شدهای است که آمریکا با آن قصد مهار روسیه، ایران، چین و هند را دارد.
بیدمشکی
* تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل غزه که به تصویب کابینه نتانیاهو رسیده، لکه ننگی است که از پیشانی مؤسسات و جامعه جهانی به خاطر سکوتشان، هرگز پاک نخواهد شد.
محمودیان
* اکنون، متأسفانه در حوزه اجرائی، گرفتار نوعی «رهاشدگی» هستیم. همه چیز رها شده و این وضعیت آسیبزاست. همه باید برای عبور از این شرایط کمک کنند. ضربهای که ناکارآمدی به انقلاب و مردم میزند، بهمراتب سنگینتر از ضربه دشمن خارجی است.
صباحی
* در بحبوحه جنگ تحمیلی و تهدیدات پس از آن، باید بسیار مراقب طرح، نقشه و نیرنگ و جنگ علیه دینداری و ایمان مردم با ترویج فساد را جدی گرفت. دشمن دائم در حال تلاش، کوشش، نیرنگ و طرح و برنامه مقابله با اسلام ناب محمدی(ص) است. مراقب دین و باورهای جوانانمان باشیم.
تفتی
* درست است که سیاست حذف صفر از پول ملی کشور مزایایی مانند کاهش هزینه چاپ اسکناس، سادهتر شدن محاسبات مالی و حسابداری، و کاهش حس بیارزشی پول ملی در پی دارد که نمیتوان منکر شد. اما فراموش نکنیم که این مزایا بدون ثبات اقتصادی، دوام و اثرگذاری بلندمدت نخواهند داشت.
ارگانی
*بازار سرمایه یا همان بورس، یکی از مهمترین ارکان اقتصادی هر کشور است که بهعنوان بازویی مهم برای تأمین مالی تولید ملی، افزایش رشد اقتصادی، هدایت منابع مردمی به سمت تولید نقش دارد. اما ریزشهای پیدرپی شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر، بین تولیدکنندگان و سهامداران دغدغه ایجاد کرده و گاهی باعث خروج گسترده پول حقیقی از این بازار شده که باید چارهاندیشی کرد.
سراج
* دولت با تبلیغات زیاد قیمت بلیط هواپیما در مسیر تهران - نجف در ایام اربعین را 6 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرد. ولی شرکتها بلیط این مسیر را در حال حاضر تا 11 میلیون تومان به فروش میرسانند. واقعا جای تعجب دارد که چرا نمیتوانند با گرانفروشی چند شرکت متخلف برخورد کنند؟
