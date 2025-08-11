پیگیری قضایی جنایت رژیم اسرائیل، حق مسلم ایران است

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «باید از حق قانونی خود استفاده کنیم»، اظهار داشت: حق مسلم ماست که جنایت آشکار رژیم اسرائیل را در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح و پیگیری کنیم.

سید کریم معصومی، نماینده مردم شفت و فومن و عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان اینکه «حق مسلم ماست که جنایت آشکار رژیم اسرائیل را در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح و پیگیری کنیم»، گفت: اگرچه ممکن است پیگیری این شکایت‌ها فرآیندها و ساز و کارهایی داشته باشد که نمی‌توانیم خیلی به نتیجه آن خوش‌بین باشیم و شاید در بحث ضمانت اجرای احکام صادره نیز به مشکل بربخوریم اما مهم آن است که ما باید از حق قانونی خود استفاده کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری قضائی و حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، اذعان کرد: حتماً لازم است که موضوع جنایات رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح شود؛ اگرچه ما خیلی به نتایج این دادگاه‌ها خوش‌بین نیستیم اما معتقدیم که نتیجه خیلی این دادگاه‌ها نیز مهم نیست بلکه مهم آن است که ما از حقوق قانونی خود که قواعد بین‌المللی در اختیارمان قرار داده است استفاده کنیم.

این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه افزود: در کمیسیون قضائی جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری برگزار کردیم و در آن بر ضرورت تشکیل پرونده حقوقی برای رژیم صهیونیستی تاکید شد؛ چراکه جنایاتی که رژیم اسرائیل مرتکب شده است، نقض آشکار منشور ملل متحد به ویژه مواد ۱، ۲ و ۴ این منشور و از مصادیق بارز جنایت جنگی و حتی جنایت علیه بشریت است و باید از ظرفیت‌های موجود در دادگاه‌های بین‌المللی در این زمینه

استفاده کنیم.

معصومی با بیان اینکه موضوع «پیگیری قضائی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار گرفته است»، عنوان کرد: قرار است با همکاری وزیر دادگستری و کانون وکلا سامانه‌ای طراحی شود تا افرادی حقیقی و حقوقی شکایت خود را ثبت کنند؛ در این زمینه کانون وکلا هم مسئولیت پیگیری موضوع را پذیرفته است و هم مستقلاً شکایتی تنظیم کرده‌ایم تا این شکایت را به دادگاه‌های بین‌المللی تقدیم کند.