‌وزیر کشور با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و صد هزار نفر مهاجران افغانستانی از کشور خارج شدند گفت: بیش از ۷۰ درصد «خودمعرف» بودند و ما هیچ موقع نگاه مهاجرستیزی

نداریم.

اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در جلسه صمیمانه با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: یاد و نام شهدای جنگ ۱۲ روزه را زنان و مردان و کودکان بی‌گناه دانشمندان فرماندهان رشیدی که در دفاع از کشور به شهادت رسیدند را گرامی می‌داریم.

مؤمنی ادامه داد: سه عامل مهم در پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه تامین نقش داشت که یکی از آنها همبستگی بین مردم بود. مشاهده همبستگی فراتر از تصور از سوی مردم کشورمان بودیم که پیشرفت بزرگی برای کشورمان در دنیا حساب می‌شود.

وی متذکر شد: مشاهده کردیم همه مردم فارغ از هر قومیت و ملیت و تفکری در تشییع شهدا حضور داشتند دشمن بر ناامنی‌های داخلی حساب باز کرده بود و مردم در کشورمان همبستگی خود را نشان دادند.

مؤمنی ادامه داد: از دست دادن فرماندهان ارشد نظامی کشورمان با تدابیر داهیانه رهبر انقلاب به سرعت ترمیم شد و صحنه را تغییر داد. همچنین دفاع جانانه نیروهای مسلح و تلاش نیروهای مسلح موجب شد تا آتش‌بس از سوی دشمن پیشنهاد شود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه همه رسانه‌ها در این همبستگی مردم و خلق این صحنه‌ها نقش بسزایی را ایفا کردند متذکر شد: نمره خبرنگاران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نمره بسیار بالایی است.

وی در ادامه بیان داشت: نشست‌های ما با اصحاب رسانه کم هست و این گله از سوی شما قابل قبول است و در آینده ترمیم خواهد شد.

مؤمنی یادآور شد: وظیفه مسئولان پاسخگویی به خبرنگاران است، مشغله‌های فراوان در کشور وجود دارد و هر اتفاقی می‌افتد مستقیم و غیر مستقیم با وزارت کشور در ارتباط از ما باید این ارتباط با رسانه‌ها را بیش از پیش داشته باشیم.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه اتباع خارجی از سوی رسانه‌ها حمایت‌های خوبی انجام گرفت. ما با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان عزیز مشترکات قومی و دینی و خاطرات زیادی داریم، ولی هر کشوری قوانین مختلف و خاص خود را دارد و کشورمان بیش از این ظرفیت پذیرش مهمان را ندارد.

وی در ادامه تشریح کرد: تاکنون یک میلیون و صد هزار نفر مهاجران افغانستانی از کشور خارج شدند که بیش از ۷۰ درصد «خودمعرف» بودند و ما هیچ موقع نگاه مهاجرستیزی نداریم. بسیاری از اتباعی که در کشور حضور دارند مجاز هستند. بعد از خروج اتباع غیرمجاز در تراکنش نان ۶ درصد کاهش خرید در مجموع کشور داشتیم.

وزیر کشور همچنین با حضور در برنامه تلویزیونی «گفت‌وگوی ویژه خبری» با اشاره به وضعیت خروج اتباع غیرمجاز از کشور اظهار کرد: مسئله اتباع صرفا یک موضوع امنیتی نیست؛ موضوعات اقتصادی و اجتماعی را هم در برمی‌گیرد. هرگز نگاه مهاجر‌ستیز نسبت به اتباع خارجی نداریم و سابقه تاریخی مشترک فراوانی به ویژه با همسایه افغانستانی داریم؛ اتباع مجاز در کشور فعالیت و به تولید کشور کمک می‌کنند و اتباع غیرمجاز هم با عزت و احترام به کشور خود

برمی‌گردند.

وی عنوان کرد: این اقدامات جلوگیری اجباری از مهاجرت به تهران نیست؛ باید سیاست گذاری دولت به گونه‌ای باشد که مهاجرت به تهران متوقف و معکوس شود، چرا که پایتخت ظرفیت لازم برای این همه جمعیت ندارد. شاید بتوانیم مسئله برق را با انرژی‌های خورشیدی تامین کنیم، اما آب محدوده تهران جوابگوی این جمعیت

نیست.

وزیر کشور اضافه کرد: در این ایام ۶ درصد تراکنش نان بعد از خروج اتباع کاهش پیدا کرده است و این عدد کم نیست. این کار را باید ادامه دهیم و همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند. خود دولت افغانستان هم باید زمینه‌های لازم را فراهم کند تا مردمش بروند و کشورشان را بسازند. نیروی انتظامی کار بسیار بزرگی انجام داد. البته حدود ۳۰ درصد هم دستگیری داشتیم، اما بسیاری از اینها هم واجد شرایط بودند و دوباره به کشورمان برگشت داده شدند.