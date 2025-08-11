شيراز- خبرنگار كيهان:

جلسه‌ای با هدف بررسی و حل مشکلات آب شرب روستاهای بخش ارژن و کوهمره سرخی، با حضور جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل و مدیران شرکت آب و فاضلاب شیراز، معاون برنامه‌ریزی فرماندار شیراز، بخشدار ارژن، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها در محل بخشداری ارژن برگزار شد و طی آن، مهم‌ترین چالش‌های آبرسانی و راهکارهای رفع آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از خدمات و تلاش‌های شرکت آبفا شیراز در بهبود وضعیت آبرسانی، بر لزوم ساماندهی انشعابات غیرمجاز و تبدیل آن‌ها به انشعابات قانونی تأکید کرد و خواستار استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرائی برای رفع مشکلات آبرسانی در این مناطق

شد.

بهمن بهروزی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز نیز ضمن پاسخ به مباحث و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی دهیاران و شوراها، بر لزوم همراهی مسئولان محلی، برگزاری جلسات هماهنگی مستمر و مدیریت مصرف آب

تأکید کرد.