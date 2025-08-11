دیدار امیر صباحیفرد با خانواده یکی از شهدای ارتش در جنگ ۱۲ روزه
امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوائی خاتمالانبیاء(ص) با حضور در منزل شهید سرهنگ بوستان افروز، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
امیر صباحی فرد در این دیدار، ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا، اظهار کرد: شهدا به وظیفه ذاتیِ خود عمل کردند و به طور یقین همه ما باید ادامه دهنده راه آن عزیزان باشیم.
به گزارش مهر، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوائی خاتمالانبیاء (ص) با تاکید بر مقام والای شهادت، تصریح کرد: به برکت خون شهدای عزیز، انقلاب اسلامی مسیر خود را ادامه خواهد داد و دشمنان ما هر تلاشی کنند محکوم به شکست است.
گفتنی است، شهید سرهنگ علی بوستان افروز از شهدای ورزشکار و قهرمان جودو نیروهای مسلح بود که در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم منحوس صهیونیستی بر علیه کشورمان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
شهید بوستان افروز دانشجوی دوره فرماندهی و ستاد ارتش در دافوس بود که با شروع تجاوز وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی، داوطلبانه به یاری همرزمان پدافندی خود شتافت و شوق دیدن فرزندی که در راه دارد نیز مانع از انجام وظیفهاش نسبت به دفاع از وطن نشد.