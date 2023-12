  پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

همه جا هستند و هیچ کجا نیستند!

محمدجواد محمدزاده: «دیشب که ژستِ همیشه طلبکار محمد قوچانی در برنامه جام جم شبکه یک رو دیدم، مُدام یاد این جمله‌ تاریخی حسین مرعشی می‌افتادم: اگر سلاح‌ورزی هم کنار برود یک سلاح‌ورزیِ دیگری خواهد آمد. همه جا را قبضه کردند. از رسانه تا اتاق بازرگانی. امّا مدّعی‌اند که تریبون ندارند.»

قانون حجاب کجاست؟

کاوند: «تو دوره کرونا رفتم بانک و ماسک نداشتم، به‌هم گفت تا ماسک نزنی خدمات نداریم. رفتم ماسک زدم اومدم و گفت قانون رو باید رعایت کنی. چند روز پیش بانک... بودم، گفتم چرا به خانم بی‌حجاب خدمات میدین، گفتن می‌تونی سرتو بندازی پایین! کجاییم ما؟ قانون حجاب کجاست؟»

افشای اعتصاب‌های اجباری

کاربری با اشاره به افشاگری برخی بازیگران که در جریان اغتشاشات سال گذشته از سوی عده‌ای تحت فشار قرار گرفته و محکوم به سکوت و اعتصاب به دلیل شرایط آن روزها شدند، نوشت: «بعد از لیندا کیانی و الهام حمیدی صدای خانم متین ستوده هم در اومده! اعتصابات سراسری که پارسال میگفتن رو یادتونه؟! در اصل اعتصاب سراسری نبود، اعتصاب اجباری با چاشنی فحش و تهدید بود.»

این آدرس به مقصد نمی‌رسد

حسام الدین برومند: «از یمین و یسار دارند به افکار عمومی سیگنال می‌دهند تا القاء نمایند این دولت، «دولت کار و فعالیت» نیست! آدرس غلط می‌دهند ولی به مقصد نخواهند رسید.»

بایکوت‌های اثرگذار ضدصهیونیستی

فائزه طلایی با انتشار این تصویر نوشت: «بعد از سقوط ۹٪ ارزش سهام استارباکس و ضرر ۱۲میلیارد دلاریش و اعتراضات به زارا و بایکوت اون، حالا شرکت پوما اعلام کرد که به‌خاطر انتقاد حامیان فلسطین، مِن‌بعد با فدراسیون رژیم جعلی همکاری نخواهد کرد! حال اونایی که میگن این بایکوت‌ها اثر نداره دیدنیه!»

در پشت صحنه BBC چه خبر است؟

حسن عابدینی: «مریم مشیری مجری کارکشته BBC از رفتاری که روی آنتن داشته عذرخواهی کرد اما پرسش اصلی اینه که پشت صحنه چه خبره که یک خانم ۴۸ ساله تا یک ثانیه پیش از اجرای برنامه زنده در حال رد وبدل کردن علائم زننده است آن‌هم نه در BBC فارسی که در این زمینه شهره است بلکه درBBC جهانی چشم و دل سیر.»

کوچه‌های غزه، قتلگاه صهیونیست‌ها

ایمانی: «مناطق گوناگون غزه، کمینگاهی برای فرماندهان و افسران صهیونیست شده. با سبکسری، ساختمان‌های خالی را فتح می‌کنند، عکس یادگاری می‌گیرند و به اشتراک می‌گذارند؛ غافل از این که کوچه پس کوچه‌های غزه، قتلگاه آنهاست. فقط در یک کمین مقاومت فلسطین، ۱۱ نظامی ارشد اسرائیل کشته شدند!»

کار فرهنگی از پایگاه بسیج واشنگتن دی سی!

نیره نوری با انتشار این تصویر نوشت: «این خانومای یهودی خودشونو به در کاخ سفید بستن که اعتراضشون رو به وتو آتش‌بس در غزه نشون بدن! بنازم به پایگاه بسیج واشنگتن دی سی واحد خواهران که کار تمیز فرهنگی رو خوب بلدن.»

راه رفته غرب

مهدی با انتشار این تصویر نوشت: «قبل از جنبش My body, My Choice (بدن من انتخاب من) فقط فاحشه‌ها در اروپا و آمریکا بی‌حجاب بودند و حالا بعد از 50 سال، نسل همونا جنبشی راه انداختند به نام me too یعنی تجاوز به ما را تمام کنید! چنین تجربه‌ای در مقابل ماست.»