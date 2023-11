خلاصه سخنرانی سید مقاومت

سید نظام‌الدین موسوی: ‏«خلاصه سخنرانی سیدحسن نصرالله: 20 روز شرایط میدانی جنگ را رصد کردیم. همان حماس برای مقابله با رژیم صهیونیستی کفایت می‌کند. ما در کمین تحرکات آمریکا هستیم.»

اسرائیل نگران «چیز»‌های محرمانه حزب‌الله

وحید یامین‌پور با اشاره به سخنرانی سیدحسن نصرالله نوشت: «سلاح‌هایی که حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه برای اولین‌بار استفاده کرد، سال‌ها پیش در درگیری‌های پیش از ۲۰۰۰ هم در اختیار داشت. اسرائیل همیشه نگران «چیز»‌هایی است که حزب‌الله دارد و رو نمی‌کند. آنها می‌دانند تهدیدهای نصر‌الله، جنگ روانی نیست.»

یادی از ابومهدی

سلطانی: «سخنرانی امروز سیدحسن نصرالله ترجمانی از آن جمله‌ شاهکارِ شهید ابومهدی المهندس بود که: در بحران‌ها به ذهنی سرد و قلبی گرم نیاز داریم.»

چه کسی طرفدار ورود ایران به جنگ است؟

آسوپار نیز با اشاره به سخنرانی سیدحسن نصرالله نوشت: «قبل سخنرانی، بی‌بی‌سی تیتر زد که «آیا حسن نصرالله پای ایران را به جنگ باز می‌کند؟»، سید اما گفت ایران نقشی در طوفان الاقصی نداشت. رسانه‌های فارسی‌زبان غربی یک ماه است از نقش ایران در عملیات و احتمال حمله اسرائیل به ایران می‌گویند! حالا چه کسی می‌خواهد پای ایران را به جنگ باز کند؟»

برای باورهای خود ایستادگی کنید

انور القاضی (فوتبالیست) بعد از اینکه به علت حمایت از فلسطین از تیم آلمانی ماینتس کنار گذاشته شده استوری گذاشت: «برای آنچه که باور دارید ایستادگی کنید، حتی اگر به معنای تنها ایستادن باشد. از دست رفتن رزق و روزی من در مقابل جهنمی که بر سر مردم بی‌گناه و بی‌پناه غزه می‌آید، چیزی نیست.»

عجیب‌ترین روز تاریخ!

کاربری با اشاره به تظاهرات علیه رژیم اسرائیل در انگلیس و فرانسه با کنایه نوشت: «امروز یکی از عجیب‌ترین روزهای تاریخه؛ تو تهران یوم‌الله سیزده آبانه و تو لندن و واشنگتون روز قدس!»

تظاهرات ضداسرائیلی مقابل ساختمان BBC

علی علیزاده با انتشار این تصویر نوشت: «شعار تظاهرات ضداسرائیلی امروز لندن مقابل ساختمان بی‌بی‌سی: BBC, you can’t hide, we charge you with genocide.: بی‌بی‌سی! نمی‌توانی پنهان شوی. ما تو را به نسل‌کشی متهم می‌کنیم!»

شرم بر BBC

شهاب اسفندیاری: «ندا عبدالصمد خبرنگار بی‌بی‌سی عربی پس از

۲۷ سال خدمت به‌خاطر بازنشر یک توئیت که در آن از حماس به‌عنوان «نیروی مقاومت» یاد شده بود، از کار تعلیق شد. وضع آن‌قدر فجیع شده که صدای جیم میور، خبرنگار معروف و بازنشسته این شبکه، هم درآمده، نوشته «شرم بر بی‌بی‌سی»».

یاد شهدای کودک غزه

در قلب اروپا

فرهاد نظریان با انتشار این تصویر نوشت: «اینجا هامبورگ آلمان است، به یاد شهدای کودک غزه این‌گونه عروسک‌ها را کفن پوش کرده‌اند.»

بفهم

قنواتی نوشت: ««ایران ۳۰۰ سال است که به کشوری حمله نکرده‌، اما آمریکا با ۲۴۶ سال سن، ۲۳۶ سال است که در حالِ جنگ هست. تهدیدِ واقعیِ جهانی برای صلح کیست؟» بیا اینو به شیفتگانِ غربِ داخلی بفهمون، که با هر تهدید و تحریم کشور خارجی علیه ایران، با دُمشون گردو می‌شکنن.»