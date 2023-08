سرویس اجتماعی- مهدی برازنده:

نظام سلامت کشور در دولت سیزدهم شاهد تحولات مهمی بوده است و می‌توان دولت مردمی را جزو دولت‌های موفق در این حوزه یاد کرد.

به گزارش کیهان، دولت سیزدهم از ابتدای کار خود، با یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی نظام بهداشت و درمان یعنی شیوع کرونا مواجه بود که با تلاش مجموعه دولت و همراهی مردم، از این چالش با موفقیت عبور کرد و همزمان علاوه‌بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام از دولت‌های قبل، مانند افتتاح دو ابر بیمارستان، به اجرای طرح‌هایی مثل دارویار، پوشش بیمه همگانی 33 میلیون نفر و تلاش برای جذب گردشگر سلامت و... تحولات تاثیرگذاری به ثمر رساند که در ادامه، به بخش‌هایی از آن ‌اشاره می‌کنیم.

عبور از روزهای سخت کرونایی

با تلاش دولت و مردم

اولین و مهم‌ترین اقدام نظام سلامت کشور در دولت سیزدهم، تلاش برای مبارزه با کرونا و تامین انبوه واکسن و سرعت بخشیدن به واکسیناسیون فوری مردم بود. کمتر کسی آمار فوتی‌های روزانه کرونا را که به روزی 700 نفر هم رسیده بود فراموش می‌کند، کابوسی که با همت دولت و مردم متوقف شد.

وزیر بهداشت یکم مردادماه امسال در این باره گفت: «در سه سال اخیر امتحان بزرگی را در مسئله کرونا داشتیم؛ یک عامل خارجی که برای همه کشورها یکسان بود و این ویروس نشانگر قدرت حوزه سلامت هر کشور در مقابله با آن بود. در زمینه واکسیناسیون شاهد بودیم که روزی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تزریق با حمایت مردم و سازمان‌های مردمی انجام شد. کاهش آمار فوتی یک موفقیت بزرگ برای حوزه سلامت بود.»

عین‌اللهی افزود «تنها کشوری که در منطقه توانست ۶ نوع واکسن در پلتفرم‌های مختلف تولید کند، ایران بود و امروزه تعداد زیادی واکسن نیز ذخیره داریم و این موضوع قدرت جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.»

معرفی ایران به عنوان کشور موفق در کنترل کرونا از سوی سازمان جهانی بهداشت درحالی بود که بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی تا مدت‌ها بعد درگیر روزانه چند صد نفر فوتی کرونایی بودند. ایران حتی توانست دو میلیون و 500 هزار نفر از اتباع و مهاجرین خارجی را در برابر کرونا واکسینه کند. طراحی و ساخت کیت تشخیص زیر سویه امیکرون هم از دیگر دستاوردهای مهم دوران کرونا بود.

بیمه رایگان 33 میلیون ایرانی

پوشش بیمه همگانی یکی دیگر از اقدامات بزرگ دولت سیزدهم است به طوری که پنج دهک اول درآمدی جامعه به طور رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند. مدیر سازمان بیمه سلامت در این باره اظهارداشت: «ابتدا سه دهک اول جامعه و سپس پنج دهک نخست بیمه رایگان شدند و بیش از

۱۲ میلیون جمعیت به آمار قبلی اضافه شد و اکنون بیش از ۳۳ میلیون نفر بدون پرداخت حق بیمه در کشور بیمه شدند و اخیرا نیز خدمات پزشکی بستری و سرپایی در سه دهک پایین رایگان شده است. در پوشش همگانی جمعیت، ما جزو ۱۰ کشور اول بودیم و اکنون جزو

۳ کشور اول هستیم.»

افتتاح 106 پروژه بیمارستانی

و 2 کلان‌بیمارستانِ غدیر و حضرت مهدی(عج)

افزودن ۱۵ هزار و ۹۳۹ تخت بیمارستانی به مراکز درمانی و افتتاح 106 پروژه بیمارستانی نیز از مهم‌ترین دستاوردهای نظام سلامت در دولت مردمی است. وزیر بهداشت در مورد افتتاح این بیمارستان‌ها با مقایسه عملکرد دولت سیزدهم با گذشته بیان داشت: «در بازه زمانی سه سال قبل از دولت مردمی، 52 بیمارستان جدید افتتاح شده بود و در این دولت به 106 پروژه بیمارستانی افزایش یافت که کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی(عج) با هزار تخت و کلان بیمارستان غدیر با 821 تخت از نمونه‌های آن بود. همچنین در سه سال پایانی دولت قبل، 347 دستگاه دیالیز در کشور توزیع شده بود که در 22 ماه دولت مردمی، به 922 دستگاه رسیده و افزایش سه برابری داشته است.»

معاون درمان وزارت بهداشت نیز در مورد توسعه تخت‌های بیمارستانی، بیان داشت: «تعداد تخت‌های ویژه نوزادان ۵۰۰ عدد بود که دو برابر افزایش یافت و الان هزار و 50 تخت picu ایجاد شده است. همچنین سه هزار تخت ویژه نیز در این مدت به ناوگان تخت بیمارستانی کشور اضافه شده است.»

جذب یک میلیون و 200 هزار گردشگر سلامت به کشور

از جمله اتفاقات خوبی که در نظام سلامت طی دو سال گذشته رخ داد، جذب دو میلیون و 200 هزار گردشگر سلامت به کشورمان بود. وزیر بهداشت درباره توسعه گردشگری سلامت در کشور، گفت: «تاکنون 240 بیمارستان مجوز IPD برای پذیرش گردشگران سلامت کسب کرده‌اند و یکی از طرح‌هایی که در حوزه گردشگری سلامت دنبال خواهیم کرد، رایزن سلامت است که بر اساس این طرح، به کشورهایی که میزان مراجعه گردشگر سلامت‌مان زیاد است، رایزن سلامت اعزام خواهیم کرد.»

ساماندهی بازار دارویی کشور

با اجرای طرح «دارویار»

ساماندهی بازار دارویی کشور یعنی اختصاص یارانه حمایتی به سازمان‌های بیمه‌گر به جای اختصاص به واردات و با هدف حفظ حمایت از قدرت و توان مالی مردم را نیز می‌توان جزو اقدامات مثبت وزارت بهداشت عنوان کرد. وزیر بهداشت با ‌اشاره به اجرای طرح دارویار از سال گذشته، مهم‌ترین اهداف این طرح را ساماندهی بازار دارویی کشور و انتقال یارانه دارو به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان دانسته و گفته است: «در طرح دارویار سهم بیمار، بیمه و یارانه سلامت مشخص و پیشرفت‌های نسخه الکترونیک از 10 درصد تا قبل از اجرای دارویار به 98 درصد افزایش یافته و سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) نیز به روزرسانی شده است.»

۹۱ شهر وارد فاز اجرایی طرح سلامت خانواده شدند

یکی دیگر از اقدامات اثرگذار نظام سلامت، اجرای طرح سلامت خانواده است. معاون بهداشت وزارت بهداشت دیروز در این خصوص گفت: «در بحث برنامه سلامت خانواده از اردیبهشت ماه سال جاری، ۵۹ شهر در سطح کشور با هدف اجرای نظام ارجاع و طرح سلامت خانواده وارد فاز اجرایی شدند که اخیرا ۳۲ شهرستان دیگر هم به آن اضافه شده و به طور کلی، ۹۱ شهر در کشور وارد فاز اجرایی طرح سلامت خانواده شدند؛ سه استان کرمان، کرمانشاه و کردستان به طورکامل تحت پوشش برنامه سلامت خانواده قرار دارند.»

وزیر بهداشت هم در این زمینه گفت: «در قالب طرح سلامت خانواده برای هر کد ملی یک پرونده سلامت تشکیل خواهد شد. این پرونده سلامت پایه است و اگر کسی بیمار شود و در این قالب به پزشک خانواده مراجعه کند، تمام اقدامات در پرونده وی ثبت می‌شود و در صورت ارجاع به متخصص نیز اقدامات توسط متخصص ثبت می‌شود. اگر کسی از این مسیر برای درمان خود اقدام کند هزینه‌های بستری را تا ۹۵ درصد تقبل می‌کنیم و در برخی مناطق نیز این هزینه‌ها رایگان خواهد بود.»

ایجاد صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج

در دولت سیزدهم صندوقی برای بیماران خاص و صعب‌العلاج ایجاد شد تا 107 بیماری تحت پوشش آن قرار گیرد. کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت در این باره می‌گوید: «پارسال این صندوق پنج هزار میلیارد تومان بودجه داشت و امسال ۷ هزار میلیارد تومان بودجه دارد و ۱۰۷ بیماری صعب‌العلاج تحت پوشش آن است. در صورتی هم که برخی بیماری‌ها ذیل این ۱۰۷ بیماری تحت پوشش نباشد، مبلغی خارج از شمول در اختیار بیمه سلامت قرار گرفته است و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیون تومان به فرد پرداخت کنند که البته می‌خواهیم این سقف به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.»

رایگان شدن درمان هپاتیت C

و کاشت حلزون شنوایی

همچنین مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در مورد درمان رایگان هپاتیت C و تسهیلات دارویی دیگر گفته است: «در هپاتیت C که ۷۰ درصد هزینه‌های درمان را پوشش می‌دادیم به ۱۰۰ درصد پوشش رسیدیم که ذیل همین صندوق اتفاق افتاده است. نزدیک ۱۵ دارو را به صندوق خاص و صعب‌العلاج آوردیم که هزینه مردم کاهش یابد تا مثلا فرد دیابتی با تحت پوشش قرار گرفتن هزینه بسیار کمی پرداخت کند. با این شیوه برای بیماران مزمن مانند دیابتی‌ها و... همکاری انجام شد که پرداختی بیمار به ۵ تا ۱۰ درصد برسد.»

معاون درمان وزارت بهداشت نیز در مورد عمل جراحی کاملاً رایگان کاشت حلزون در کشور گفته است که لیست کاشت حلزون شنوایی به صفر رسیده و دو هزار عمل جراحی کاملا رایگان کاشت حلزون انجام شده که بعضا ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون هزینه برای وزارت بهداشت داشته است.

اجرای تعرفه‌گذاری خدمات‌ پرستاری

از مجموعه اقدامات وزارت بهداشت می‌توان به تعرفه‌گذاری خدمات ‌پرستاری ‌اشاره کرد که بعد از 15 سال عملیاتی شد و به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، با توجه به اینکه امسال تعرفه‌گذاری خدمات ‌پرستاری به سرانه سلامت اضافه شده است، محاسبات آن ذیل سامانه کارآمد محاسبه می‌شود.

از افتتاح 53 مرکز دندانپزشکی

تا خرید هزار دستگاه آمبولانس

علاوه‌بر اتفاقات مثبتی که در بالا ذکر شد، به گفته وزیر بهداشت، در 22 ماه دولت مردمی، 53 مرکز جدید دندانپزشکی در بخش دولتی به بهره‌برداری و افزایش چهار برابری داشته است. همچنین یک هزار دستگاه آمبولانس در دولت سیزدهم خریداری شده و در این مدت 37 پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی و چهار پایگاه هوایی راه‌اندازی و 58 دستگاه آمبولانس و 20 دستگاه اتوبوس آمبولانس با ظرفیت 13 تخت سیار در کشور تامین شده است.

ایجاد 60 مرکز درمان ناباروری سطح 2

همچنین به گفته وزیر بهداشت، ۶۰ مرکز درمان ناباروری سطح2 در سراسر کشور ایجاد شده است و خدمات درمانی بر مبنای طب ایرانی به زوج‌های نابارور ارائه می‌شود که بعضی از این خدمات (ویزیت متخصصان طب سنتی) تحت پوشش بیمه قرار دارد. البته از دیگر دستاوردهای نظام سلامت در دولت سیزدهم، می‌توان به رکوردزنی پیوند عضو در کشور ‌اشاره کرد که به گفته معاون درمان وزارت بهداشت رکورد میزان پیوند را در سال قبل داشتیم و شاخص اهدای عضو به ۱۲.۲ رسید.»

اقدامات پیش رو

به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، در هفته دولت نیز بیش از ۵۵۲ پروژه بهداشتی تجهیز و افتتاح می‌‌شود و تا دهه مبارک فجر نیز دو هزار پروژه بهداشتی تحویل داده می‌ شود.